Хельсинское перемирие

Два президента обсуждали темы войны и мира, ядерного оружия, кризиса на Украине, в Сирии и ситуацию в Израиле.

Израиль

По словам президента США, глава России высоко ценит лидерские качества премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Владимир Путин заявил, что ситуация на Голанских высотах должна быть приведена к договоренностям 1974 года, но безопасность Израиля должна быть обеспечена.

Ядерное оружие

Дональд Трамп заявил, что проблема ядерного оружия «в пять миллионов раз важнее», а при их решении следует проявлять осторожность, поскольку Россия и США располагают 90% мирового ядерного потенциала.

Он пояснил, что в условиях гражданской войны в Сирии Россия и Соединенные Штаты получили немало возможностей для сближения. В частности, глава США отметил важность восстановления ближневосточной страны и улучшения гуманитарной ситуации.

Иран

Президент США отметил, что Владимир Путин хотел бы сохранить иранскую «ядерную сделку» — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий.

Несколько месяцев тому назад Трамп разорвал в одностороннем порядке это соглашение, но Россия, Иран и европейские партнеры решили придерживаться ее положений.

Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная сделка позволяет странам лучше вести бизнес с Тегераном, но не удовлетворяет США.

Иран «разваливается на куски», там растет инфляция и общественное недовольство. Все это, по мнению президента США, связано с выходом США из ядерной сделки.

Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным. Президент подчеркнул, что у российских властей противоположная точка зрения на этот вопрос.

Владимир Путин вновь отметил, что для России вопрос присоединения Крыма закрыт.

Встреча президентов России и США продолжалась 2 часа 10 минут

Кулуары

До официальной пресс-конференции президенты США и России провели почти четыре часа в кулуарах президентского дворца в Хельсинки, и о настоящих предметах их разговора, и тем более, выводах, узнать можно будет только в будущем.

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