Тоска по Крыму
Тоска по Крыму

Украинские и российские политики поспорили о перспективах «возвращения» полуострова

Украинские депутаты Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, экс-президент Украины Леонид Кравчук и российский депутат Степан Кискин высказались о перспективах «возвращения» крымского полуострова Украине, на чём в последнее время всё агрессивнее настаивает официальный Киев.

Как цитирует пресс-служба партии «Батькивщина» своего лидера Юлию Тимошенко, для возврата Крыма Украине нужно «укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате, на которых Украине нужно не позволить миру разделить вопрос Крыма и Донбасса».

«Нужно не разделять эти вопросы, а ставить их очень четко странам-гарантам, которые когда-то лишили нашу страну ядерного оружия и дали письменные гарантии защиты Украины», — заявила госпожа Тимошенко.

В свою очередь, депутат Симферопольского городского совета от КПРФ  Степан Кискин в эфире радио «Sputnik»  заявил, что об укреплении украинской армии не может идти и речи, потому что она в буквальном смысле находится в развалинах, а ее бюджет разворовывается налево и направо.

«Я думаю, что она занимается пустыми хлопотами», — подытожил депутат.

По его мнению, на Украине сейчас нет консолидирующей силы, а Юлия Тимошенко уже была при власти и ничего народу не дала.

Ранее экс-президент страны Леонид Кравчук считает, что можно вернуть полуостров, предоставив ему особый статус, при котором субъектом власти будут крымские татары.

Бывший министр обороны Украины и лидер партии  «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко в интервью украинскому изданию отметил, что в Украине существует некий неофициальный план по прекращению конфликта в Донбассе и этот сценарий, по его словам, не предусматривает силовых методов.

Он пояснил, что если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда США и Европа санкции с России снимут, но введут против уже самой Украины.

«На этом Украина как государство просто закончится», — приводит его слова РИА Новости.

Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский дал российский ответ украинским голосам.

«Украинским политикам не о чем говорить и не о чем отчитываться перед своим народом. Страна находится в глубочайшем экономическом, политическом и социальном кризисе. Одна из раскрученных тем, на которой можно строить какие-то элементы кампании, — это Крым. Поэтому неизбежно все так называемые украинские политические деятели будут к ней обращаться и паразитировать на ней, делая её чуть ли не основной в своих лозунгах и предвыборных заявлениях», — приводит его слова RT.

Теги:
Места: Крым
События: политика
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