В тени сирийской войны

Одна из главных загадок сирийской кампании — это отношения по поводу САР между Москвой и Тель-Авивом. Военное присутствие РФ в израильской прессе воспринимается негативно. Легитимные власти в Дамаске для Тель-Авива — это «спонсоры терроризма». И в этом с Израилем полностью солидарны США и ряд западных стран.

Несложно догадаться, как воспринимается Израилем любая помощь режиму Башара Асада. Однако Москва и Тель-Авив сохраняют подчеркнуто дружеские отношения. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Беньямин Нетаньяху проводят регулярные встречи с глазу на глаз и созваниваются примерно один раз в месяц.

Молчание Москвы

Наибольшее удивление вызывает молчание Москвы по поводу ударов по сирийской территории. Израильские ВВС периодически пересекают воздушную границу САР с 2012 года и продолжают это делать после появления российской авиации и средств ПВО. Мишенями летчиков ЦАХАЛ нередко становятся позиции правительственных войск.

Однако информация о воздушных операциях крайне скупая и достоверных фактов практически нет. Тель-Авив не отчитывается о налётах публично, а Дамаск порой объявляет о якобы сбитых израильских самолётах и беспилотниках. При этом Москва, которая часто комментирует полёты проамериканской коалиции и позиционирует себя как гарант суверенитета САР, игнорирует удары израильских ВВС.

Сложившаяся ситуация породила версию о том, что между РФ и Израилем были достигнуты негласные договоренности, где четко прописаны компетенции обеих сторон на сирийской территории. А постоянные встречи и телефонные беседы Путина и Нетаньяху необходимы для обсуждения текущей обстановки и предупреждения о каких-либо намерениях в будущем.

Например, предметом переговоров могут быть обмен разведданными, утверждение целей израильской авиации, переброска в Сирию новой российской техники или дополнительного контингента, проведение масштабных сухопутных операций с участием шиитской «Хезболлы», которая является фактическим союзником Москвы и Дамаска и ярым противником Израиля.

«Если бы Россия, главный союзник и спонсор Асада, открыто выступила против атак израильских военно-воздушных сил в Сирии, это стало бы серьезной проблемой для Иерусалима. Молчание российской стороны наводит на мысль, что между Израилем и Москвой имеют место определенные договоренности, кроме тех, что касаются создания механизма, призванного предотвращать случайные столкновения российских и израильских самолетов», — написало в середине января израильское издание Maariv.

Modus vivendi

В начале февраля 2017 года в СМИ наконец-то появились первые данные о существовании российско-израильской сделки о разграничении сфер влияния. Со ссылкой на источники французский бюллетень Intelligence online сообщил о том, что стороны договорились сохранять некий паритет. В первую очередь секретное соглашение направленно на недопущение столкновения российских и израильских самолетов в сирийском небе.

Касательно раздела компетенций в Сирии Москва получила от Тель-Авива карт-бланш на уничтожение сирийских боевиков совместно с Дамаском и проправительственными силами (вероятно, включая «Хезболлу»). Израиль согласился быть нейтральным в обмен на право проводить на территории САР операции по предотвращению поставок оружия «Хезболле».

Подобные соглашения в дипломатии называются modus vivendi. Гарантами данной сделки, по версии Intelligence online, являются Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, Беньямин Нетаньяху, президент Реувен Ривлин, начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель.

Отметим, что для Израиля жизненно важно сохранить стабильную ситуацию на незаконно оккупированной в 1967 году части Голанских высот и прилегающей к ним территории Сирии. В этом районе сосредоточены несколько противоборствующих сил: боевики из «Джабхат Фатех Аль-Шам» и «Харакат Ахрара Аль-Шам», сирийские войска и «Хезболла».

Спасители Асада

Корень противоречий между Россией и Израилем — это «Хезболла», которую активно поддерживает Иран и по мере возможностей Сирия, то есть де-факто союзники РФ на земле. «Хезболла» была признана террористической Израилем, США и некоторыми западными государствами.

Достоверных данных о «Хезболле» немного. Считается, что группировка была создана в начале 1980-х годов в Ливане при содействии Ирана, претендующего после революции 1979 года на статус лидера шиитского мира.

«Хезболла» является как политической партией, так и военизированной группировкой, задача которой состоит в уничтожении государства Израиль. Боевики контролируют районы Южного Ливана, часть Голанских высот и периодически обстреливают север Израиля. «Хезболла» создала на занимаемой территории сеть подземных бункеров, блиндажей и других укреплений для отпора израильским войскам.

С 2011 года шиитские отряды принимают активное участие в боях на стороне Башара Асада. Некоторые российские эксперты полагают, что подконтрольная Ирану «Хезболла» спасла от краха правящий режим. Бойцы-шииты считаются наиболее боеспособными проправительственными силами. Они участвовали во всех крупных операциях сирийской армии, профессионализм которой оказался на неожиданно низком уровне.

Вынужденный компромисс

Для России, которая поддерживает Асада и воюет против мятежников и ДАИШ (ИГ – организация запрещена в РФ), «Хезболла» является важным союзником на земле. От качества вооружения и подготовки бойцов зависят дальнейшие успехи в сирийском конфликте. Однако из-за позиции Тель-Авива Москва, вероятно, была вынуждена отказаться от снабжения «Хезболлы».

Тем не менее, в Израиле опасаются, что шиитские отряды могут получить современное российское оружие от сирийской армии или Ирана. Можно предположить, что регулярные удары по позициям правительственных войск и январский обстрел аэродрома в Дамаске был вызван намерениями Асада передать «Хезболле» российскую военную технику.

Тель-Авив пугает, что «Хезболла» в боях в Сирии продемонстрировала хорошую боевую подготовку и может нарастить свою мощь. Группировка представляет собой достойную военную силу по меркам Ближнего Востока. На вооружении «Хезболлы» стоят советские танки 72АВ и Т-72М, Т-54\55, советские зенитные и артиллерийские установки, различные РСЗО, американские бронетранспортеры 60-х годов M113 и квадроциклы с противотанковым орудием «Корнет-Э».

В конце октября 2016 года Intelligence online сообщил, что российская разведка вышла на руководство «Хезболлы» и переговорила с Дамаском по поводу плана строительства новых укреплений в районе Голанских высот. «Но Кремль, который рассчитывает сохранить хорошие отношения с правительством премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, убедил шиитов и их спонсоров свернуть данный проект», – говорится в материале французского бюллетеня.

При всем цинизме и противоречивости сделка с Израилем является необходимой мерой для сохранения и потенциального увеличения военного и политического присутствия РФ не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке. Москва не может позволить себе не учитывать мнение самой современной армии в регионе и ведущего союзника США.

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