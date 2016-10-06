Сюрприз!

Его обидно обзывали «киндер-сюрпризом» и спешили списать с политических счетов – подумаешь, глава госкорпорации! Дескать, «синекура» это - посадили подальше от политики, чтобы мог красиво встретить старость и не помышлять больше о большой власти.

И даже когда имя Сергея Кириенко почти сразу после выборов вдруг объявилось в перечне вероятных преемников Вячеслава Володина, это обстоятельство не сильно отрезвило скептиков. Автор этой статьи – грешен – также не решился поставить на такой, как тогда казалось, экзотический вариант. Место, прежде старательно гретое столь «тяжелыми» Владиславом Сурковым и Вячеславом Володиным, должен был бы занять кто-то не менее масштабный в современном временном измерении – к примеру, глава медиахолдинга-гиганта ВГТРК Олег Борисович Добродеев.

Рассматривал ли кандидатуру последнего всерьез Кремль или нет – расскажет нам теперь когда-нибудь ее Величество История, но журналистика в итоге не потеряла такое громкое имя, а Владимир Путин своим указом от 5 ноября 2016 года на должность заместителя главы своей администрации назначил-таки Кириенко. Того самого, который, на излете 90-х, чуть менее полугода проработал главой Правительства. На пост премьера он был буквально впихнут Ельциным «через не хочу» Государственной Думы (после двух отказов парламентарии сдались, ибо после третьего подряд отказа следовал роспуск Парламента) и слетел со своего кресла в тот самый «черный август» 1998-го, когда уже и без того ошалелая от «рыночной экономики» страна выучила новомодное слово «дефолт».

Что ж, будем великодушны и заметим, что, как минимум, на посту главы «Росатома» Сергей Владиленович заметных дров не наломал. Опять же, «киндер-сюрприз» уже подрос, политически и аппаратно возмужал и – кто знает – быть может действительно имеет право на еще один шанс?

О том, почему именно на Кириенко пал высочайший выбор и чего нам всем ждать от внешне скромного преемника Суркова и Володина, «Русской Планете рассказал политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов:

- Мне кажется, что президент, принимая это решение, стремился найти на эту позицию человека, обладающего одновременно двумя критически важными для него характеристиками.

Достойный кандидат на смену Володину, с точки зрения главы государства, должен был бы, очевидно, иметь достаточный аппаратный и политический вес для успешного взаимодействия с элитами - как федеральными, так региональными, но при этом не иметь привычки привносить в работу слишком много личного, не быть проводником каких-то узкоклановых интересов.

Надо сказать, что найти такого кандидата – задача не простая. Ведь речь должна идти о личности с одной стороны сильной и самодостаточной, но с другой стороны управляемой и работающей на президента и в интересах президента, а не себя.

Вероятно, с точки зрения Владимира Путина, именно Сергей Владиленович в итоге и оказался среди прочих претендентов наиболее адекватен вышеназванным требованиям. А среди его соперников тут, надо сказать, значились фигуры в том числе и действительно сильные.

Но господин Кириенко, в свою бытность премьером, уже зарекомендовал себя в качестве крепкого технократа, лояльного, легко приспосабливаемого к новым условиям и способного применять системный подход в управлении к разным предметным областям. Полагаю, что ссылка на этот опыт и стала решающим аргументом в пользу именно Сергея Кириенко.

- Должность «первый замглавы администрации», при всей своей формальной малозначительности, стала за последние годы в российском политическом обиходе нарицательной. Сохранится ли такой почти что мистический флер у этой должности при Кириенко?

- Конечно же сохранится, особенно на фоне подчеркнуто технократичного Антона Вайно (глава Администрации Президента РФ, - РП). Уже ввиду этого можно с высокой вероятностью предположить, что сама позиция первого замглавы администрации сохранит свою почти мистическую силу. Полагаю, что какие-либо сомнения на этот счет возникают лишь у тех моих коллег или журналистов, которые явно недооценивают возможности внешне тихого и скромного Кириенко, который, как еще недавно казалось, был «списан» с политической арены.

Но ведь наивно было бы предполагать, что Владимир Путин решится превратить свою Администрацию в сугубо техническую канцелярию - особенно сейчас – когда уже необходимо готовить не только техническое, но и идейное сопровождение грядущей президентской кампании, когда необходимо ее выстраивать идеологически и кадрово.

Исполнительный, небесталанный и при этом хорошо помнящий о своем месте Кириенко под эту задачу подходит почти идеально.

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