Съезд невыполненных обещаний

В воскресенье, 22 января, состоялось избрание, а точнее переизбрание, руководства «Единой России». В ходе XVI съезда премьер-министру Дмитрию Медведеву единогласно пролонгировали пятилетний мандат на пребывание на посту главы ЕР. Борис Грызлов остался главой бюро Высшего совета — главного руководящего органа партии, а вице-спикер Госдумы Сергей Неверов — секретарем Генсовета, ответственного за оперативное руководство.

Вторая по влиятельности женщина России зампредседателя Госдумы Ирина Яровая продолжит трудиться главой Центральной контрольной комиссии. Ярый борец с плагиатом Владимир Бурматов, как и прежде, будет руководить Центральным Исполкомом. Процесс голосования на съезде ЕР происходил гладко. Подобие конкуренции можно было наблюдать лишь в голосовании за кандидата на место секретаря Генсовета.

Однако в руководящих органах «Единой России» все же появились новые лица. В состав Генсовета вошли глава Минстроя Михаил Мень, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, крымчане Руслан Бальбек, Владимир Константинов и несколько новичков из Госдумы. Ряды Высшего совета пополнили губернаторы, которые обеспечили ЕР уверенную победу на сентябрьских выборах (более 54,2%). Новички заняли места губернаторов-«неудачников».

Сказано — сделано?

В своем выступлении Медведев отметил, что «Единая Россия» достойна того, чтобы называться правящей партией. «Сегодня именно на «Единой России» лежит вся полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения», — сказал он.

Председателя партии поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, сохранивший накануне членство в Высшем совете. «Съезд «Единой России» избрал руководящие органы. Но не это главное. Победившая партия демонстрирует, что с первых месяцев включилась в работу по исполнению своих предвыборных обещаний», — написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Как партия власти исполняет предвыборные обещания можно легко проверить. Перед парламентскими выборами в ноябре 2011 года на XII съезде ЕР поставила перед собой следующие задачи на ближайшую пятилетку:

— «За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача! Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост».

Владимир Путин

— «За пять лет в России мы должны построить не менее тысячи школ. И за эти же пять лет у нас не должно остаться ни одной школы в аварийном состоянии».

Владимир Путин

— «Повышение, насколько это возможно, зарплат, пенсий, пособий. Борьба с бедностью».

Дмитрий Медведев

— «Каждый работающий человек должен получать достойную заработную плату».

Владимир Путин

— «Искоренение коррупции. Открытость сведений о доходах чиновников».

Дмитрий Медведев

— «Ближайшие несколько лет регионы России должны снять проблему нехватки мест в детских садах».

Владимир Путин

— «Уже в ближайшее время вслед за снижением инфляции нужно обеспечить дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам… где-то к 6,5-7% мы должны в ближайшие годы продвинуться».

Владимир Путин

Вот именно в такой стране мы все должны были жить сейчас. То есть гордиться статусом великой экономической и технологической державы, получать достойную заработную плату, отправлять детей в комфортабельные детские сады и школы, и без проблем покупать жилье в ипотеку.

Ответственность по Медведеву

Господин Медведев на том же съезде 2011 года: «Мы общими усилиями сохранили и восстановили любимую нашу родину. Нашу Россию. И мы ее не отдадим. Не отдадим тем, кто хочет разрушить ее; не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги, обещания».

«Единая Россия» не реализовала и 20% предвыборных обещаний. Партия власти с треском провалила пятилетний план, но на XVI съезде, когда стоило подвести итоги, мы не услышали ни здравых объяснений, ни извинений за провалы. Хотя полному отсутствию успехов на социально-экономическом поприще и работе над ошибками можно было бы посвятить отдельный съезд. В условиях растущей в России нищеты смотрелось бы это действительно достойно.

В 2011 году руководство ЕР не могло предвидеть украинский кризис и предугадать его последствия. Также невозможно спрогнозировать ситуацию на капризном нефтяном рынке. В 2014-2016 годы произошла масса негативных изменений в силу форс-мажорных обстоятельств. Однако это не означает, что Медведев, регулярной твердящий об ответственности ЕР, имеет право играть с избирателями в молчанку и игнорировать факты невыполненных обещаний.

«Единая Россия» выглядела бы «ответственной силой», если бы из уст ее председателя, вместо тонн пафоса, прозвучала бы фраза о том, что партия, будучи «ответственной», не смогла многое сделать, просит у избирателей прощения и готова реабилитироваться. Общепринятая политическая культура в подобных ситуациях рекомендует провинившемуся политику и вовсе уйти в отставку, извинившись за промахи.

Вместо этого, на XVI съезде мы вновь слушали проповедь о партийном долге, необходимости служения гражданам и важности защиты интересов населения. На XVI съезде ни один человек из руководства ЕР не лишился своей должности! Ни один партийный босс не призвал подвести итоги и поговорить о проблемах. В партии остались те же самые люди, которые допустили срыв «пятилетки». Как в таком случае можно верить ей?

Принцип несменяемости

Судя по всему, как минимум еще пять лет ЕР будет оставаться опорой президента, вне зависимости от того, решит ли Путин продолжить руководить страной или передаст власть преемнику. «Единая Россия» сохранит статус «ручной партии» президента, а значит, будет обладать иммунитетом на невыполнение обещаний.

В России сложилась причудливая партийная система, которая больше напоминает центральноазиатскую. В центре политической жизни — партия президента, по бокам — не обладающие большинством номинальные оппоненты, а на обочине — внесистемная оппозиция. Конструкция для России, где существует не очень лояльный действующему режиму средний класс, более чем искусственная.

На протяжении 15 лет ЕР пытается объединять интересы самых разных слоев общества. С точки зрения сохранения политической власти — партия делает все правильно. «Единая Россия» старается обновлять свой состав и провела «демократические» реформы». Однако XVI съезд выявил ее уязвимые стороны, которые в итоге могут привести к загниванию.

Несменяемость руководства рискует превратить ЕР в поздний КПСС, у руля которой сначала находились дряхлые старики, а затем в 1985 году появился молодой демократ, похоронивший своей инициативностью не только партию, но и целое государство. Для партии, обладающей фактической или формальной монополией на власть, единственным нормальным вариантом развития является регулярная смена руководящего звена.

Пример успешности развития, как партии, так и государства, — это соседний Китай. Коммунистическая партия КНР с противоборствующими фракциями и традицией передачи браздов правления — это мини-парламент, лучшее, чем могла быть советская КПСС и, наверное, современная ЕР, которая все равно не станет отчитываться перед избирателем за провалы.

P. S.

«У нас не бывает ни простых периодов, ни легких решений, но я уверен, что со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нашей страной, наша партия, как правящая партия, справится, потому что мы единомышленники, мы работаем в команде и мы научились побеждать», — заявил Медведев на закрытии съезда «Единой России».

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