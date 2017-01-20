На своих условиях
На своих условиях

Запад пытается зазывать Владимира Путина на саммит «Большой семерки»

Итальянское руководство обсуждает вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит G7, который пройдет 26-27 мая в городе Таормина на юге страны. Такую информацию распространило издание Corriere della Sera. В частности, возможное посещение Путиным Таормины недавно обговорили председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Немецкий лидер, как ни сложно догадаться, выступила против, а Джентилони — тактично воздержался от однозначных оценок. Corriere della Sera сообщает, что европейские политики пришли к следующему вполне предсказуемому консенсусу — подождать, что скажет на этот счет Дональд Трамп и последить за его первыми шагами на международной арене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль о подобных переговорах ничего не знает. «Позиция российской стороны в отношении «семерки» и целесообразности участия в этом формате также хорошо известна», — сказал он.

Последние три года Путин крайне редко комментировал встречи в формате G7. Последний раз это он выражал свою позицию 10 июня 2015 года. В тот день глава государства назвал «Большую семерку» «клубом по интересам».

«Что касается отношений с «семеркой», у нас нет никаких отношений с «семеркой». Когда работали, принимали участие, мне казалось, что в этом был какой-то смысл, потому что мы представляли альтернативную точку зрения», — отметил Путин и добавил, что ранее участники G7 решили, что в ней не нуждаются.

Ежегодная тусовка

Российский президент не слукавил и подобрал верное с точки зрения теории международных отношений определение для «семерки». G7 — это не организация, у нее нет какого-либо устава, секретариата и исполнительного комитета. При организации саммита страна-хозяйка создает временную структуру, которая решает бюрократические и технические вопросы.

Говоря научным языком, «Большая семерка» — это международный режим — неформальное сообщество лидеров государств, в рамках которого отсутствуют какие-либо юридические обязательства. Ежегодные встречи с G7 можно сравнить с собраниями Бильдербергского клуба, которые созываются с 1954 года, или G20 — форума 20 крупнейших экономик мира. Иными словами, G7 — это ежегодная тусовка девяти (плюс два представителя ЕС) лидеров в роскошных загородных особняках.

Толчком к появлению «семерки» стал нефтяной кризис 1973 года. Урегулировать ситуацию с взлетевшей в несколько раз ценой на бензин сообща пытались США, ФРГ, Франции и Великобритании. Позже к ним присоединились Италия и Япония. Номинальным отчетом деятельности G7 считается 1975 год, когда руководители данных государств собрались во дворце Рамбуйе, хотя в саммите не участвовала Канада, вошедшая в состав клуба в 1976 году.

В период холодной войны «семерка» была эдаким западным «междусобойчиком». Основные игроки евроатлантического региона плюс «непотопляемый авианосец США», то есть Япония, собирались, чтобы в раскрепощенной обстановке побеседовать главным образом на экономические темы. Однако достаточно скоро форум стал политизироваться.

В начале 1990-х годов на фоне частых встреч Билла Клинтона и Бориса Ельцина участники G7 решили интегрировать постсоветскую Россию в свой клуб. В 1998 году Москва с разваливающейся экономикой стала членом форума промышленно развитых государств. Властям РФ, назанимавших десятки миллиардов долларов в западных фондах, был сделан великодушный реверанс — поощрение за лояльность и следование советам МВФ.

После «официального» получения Россией статуса полноправного участника некоторое время форум не менял названия и оставался G7 c обидной припиской «7+ 1». Собственно от переименования в G8 суть «клуба по интересам» не поменялась. На стороне Запада была половина мировой экономики, превосходство в вооруженных силах и воинственная идеология распространения демократии.

«Санкция» против Путина

В силу своей «особенности» Россия играла второстепенную роль в G8, как при Ельцине, так и при Путине. Однако членство в этом сообществе отвечало интересам РФ. Главное преимущество «клуба по интересам» — это возможность общаться тет-а-тет с американским президентом и при обоюдном желании — уединиться с другими лидерами.

Участие России в G8 органично дополняло традицию регулярных встреч руководителей двух ядерных сверхдержав. На каждом саммите президенты РФ и США обязательно проводили очередную обстоятельную беседу. Несмотря на множество сложностей, возникавших до 2014 года, российско-американские отношения в целом сохраняли некую стабильность. И это в том числе заслуга саммитов G8.

Первым тревожным звоночком стало решение Барака Обамы отказаться от личных встреч с Путиным из-за расхождений по сирийскому кризису. В июле 2013 года тогдашний хозяин Белого дома отменил запланированные в России переговоры. Это произошло после 39-го саммита G8 в курортном городе Лох-Эр (Северная Ирландия). Следующий саммит должен был пройти в Петербурге, и события на Украине стали поводом для Обамы саботировать и эту встречу.

4–5 июня 2014 года участники G7 скромно собрались в Брюсселе. 7–8 июня 2015 года саммит прошел в Баварии, а 26-27 мая 2016 года — в японском городе Сима. Весной 2014 года, когда Россию «исключили» из клуба, зарубежные СМИ и ряд оппозиционных ресурсов в РФ пытались представить это как отвешенную Путину пощечину и своеобразную санкцию, введенную против него. С тех пор российский президент де-факто остается в западных странах персоной нон грата.

Разведка боем

Не исключено, что определенный удар по самолюбию наш президент мог действительно получить. И надо отдать должное: Путин не проявил и тени малодушия, не став критиковать за «санкцию» бывших партнеров и сам формат «клубного» общения.

Конечно, неприятно, когда тебя изолируют от компании, в которой ты вертелся почти 10 лет, но тут лучше всего было последовать совету Омара Хайяма. Мудрец завещал потомкам: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало».

В 2014 году с присоединением Крыма Западу с Россией было не о чем разговаривать, потому что в его представлении наша страна перешла красную черту. России, наверное, наоборот, было о чем поговорить, но настаивать на беседе и упрашивать долговязого президента США — это уже национальное унижение. К тому же в условиях санкционного режима попытки объясниться навредили бы имиджу Путина.

Словом, Москва поступила адекватно и продолжает, по крайней мере публично, игнорировать робкие попытки пригласить ее на саммит. С помощью утечек СМИ и высказываний отдельных политиков Запад проводит разведку боем и пытается спровоцировать руководство РФ на какую-либо реакцию, понять насколько велико желание Путина вернуться в лоно «восьмерки». Однако Кремль, видимо, и дальше будет ждать, когда Запад сам «созреет» и дружным хором позовет ее в свой «клуб по интересам».

И все-таки: выгодно ли России плотно работать с «семеркой»? Стратегическая внешнеполитическая цель РФ — добиться равноправного сотрудничества с Западом, и каждое телодвижение должно быть ей подчинено. С одной стороны, неразумно проявлять снобизм по отношению к Западу и брезговать возможностями, которые предполагает членство в G8, с другой — возвращаться туда России нужно исключительно на своих условиях.

Теги:
События: санкции
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