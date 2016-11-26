До свидания!

Поздно вечером (по времени Кубы) 25 ноября 2016 года не стало Фиделя Кастро.

Смерть «команданте», столь же ожидаемая и «понятная» (лидер Кубы последние годы серьезно болел и практически не появлялся на публике, доверив дела брату Раулю),стала столь же сокрушительной. «Ушла эпоха» - тот нечастый случай, когда эта фраза применима ровно к месту и просто не может найти скептиков. Потому что сам Фидель стал эпохой. Еще давно, при жизни, когда большинство нынешних «критиков» его еще и не зачали.

«Русская Планета» выражает самое искреннее соболезнование близким Фиделя Алехандро Кастро Руса, осиротевшей Кубе и всем, кто скорбит сегодня по уходу Героя нашего времени. И републикуем текст, написанный к юбилею кубинского лидера в августе нынешнего года, когда он отмечал свое 90-летие.

… Далеко не факт, что Фиделю исполняется именно 90 — очень возможно, что 89 (об этом говорит, в частности, церковная запись, сделанная при крещении малыша). Год ему, по легенде, добавили для раннего поступления в школу — пятилетнего вундеркинда не записали бы в первый класс.

Без слова «легенда» вообще не обойтись, когда говоришь о Фиделе. И невозможно представить тот груз, который нес он сам: попробуйте полвека быть, пожалуй, самым обсуждаемым, боготворимым и ненавидимым человеком на земном шаре! И это имело отнюдь не только психологические неудобства: Кастро пережил более 600 покушений. Сам он шутит на эту тему: «Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль».

Лучи славы померкли над Фиделем только после его отхода от власти — так, шумно анонсированный в 2010 году «Твиттер» кубинского лидера не стал особо популярным: стыдно сказать, но у российского премьера Дмитрия Медведева в десять раз больше подписчиков. Впрочем, юмористы испокон веков были популярнее философов, а места этих граждан в истории расставлены уже незыблемо.

Едва ли закат медийной популярности хоть сколько-нибудь волнует Фиделя. О нем уже написаны сотни научных работ, тысячи докладов спецслужб, миллионы характеристик, ориентировок и доносов. Поэтому пересказывать жизненный путь этого человека бессмысленно — мы просто поговорим о нескольких ключевых моментах его биографии, которые, возможно, помогут чуть лучше понять живую легенду.

Ошибка сеньора Батисты

Братья Фидель и Рауль Кастро никогда не скрывали, что выросли в обеспеченной семье: их отец, нищий эмигрант из Испании, оказался талантливым предпринимателем и сумел выбраться из низов.

Есть опять же легенда о том, что в 13 лет Фидель принял участие в бунте рабочих на плантациях собственного отца. Павлика Морозова из него не получилось — дело кончилось миром. Видимо, это был первый бунт, который видел Фидель на относительно благополучной тогда Кубе, и он сильно повлиял на одаренного и очень амбициозного подростка. Несправедливость общественных отношений капитализма той поры была очевидна, а стремление к справедливости было, пожалуй, второй главной чертой его характера — после беспредельной любви к родной Кубе.

Но в целом социально-экономический строй, сложившийся на Кубе в 1930–1940-х годах, — буржуазная республика с сильным влиянием военных — вполне устраивал Фиделя: изначально он был готов бороться лишь с «отдельными перегибами». Никакого антиамериканизма в душе выпускника иезуитского колледжа не было, он восхищался Рузвельтом, медовый месяц своего первого брака провел в США, к коммунистическим идеям относился холодно, хотя и прочел всех классиков марксизма: это увлечение привез в Латинскую Америку некто Лев Троцкий.

Дальнейшее превращение Фиделя в пламенного революционера, кажется, было продиктовано не стремлением изменить общественный строй, а личной ненавистью молодого юриста к американскому ставленнику Фульсенхио Батисте, организовавшему военный переворот в 1952 году. Ничего против военных переворотов Кастро уже тогда не имел, однако долго живший в США Батиста широко распахнул кубинские двери для Штатов, которые немедленно принялись превращать остров в помесь казино с борделем.

Представьте, что к вам домой приходят развлекаться незваные гости, пьют, играют, гадят вокруг и пребывают в полной уверенности, что за пять долларов могут купить вашу сестру. Как показывает мировой опыт наших дней, даже в такой ситуации мало кто поднимается на защиту своего дома.

Фидель молчать не стал.

При этом, что удивительно, он старался действовать строго в рамках закона. Потрясающий факт: после военного переворота 26-летний юрист пошел в суд и потребовал привлечь всесильного диктатора к уголовной ответственности! К счастью (не для Батисты), он тогда был слишком мелкой сошкой — обошлось без репрессий.

Не добившись успеха в суде, Кастро логично решил, что возможности легальной борьбы исчерпаны, и перешел к борьбе вооруженной. Был арестован за мятеж, осужден на 15 лет, но Батиста «под давлением международного сообщества» проявил мягкость, которая обычно и губит «жестоких тиранов»: выпустил мятежников после всего двух лет заключения и выслал их из страны. Фидель впоследствии не повторит его ошибок, как не повторял Ленин ошибок Николая II. Но о жестокости кубинского режима — разговор отдельный.

Братья Кастро, Че Гевара и их сподвижники воспользовались свободой сполна: уже через год после амнистии они высадились на Кубе, а 1 января 1959 года во главе революционной армии вошли в Гавану. Незадачливый диктатор Батиста в тот же день бежал в Доминикану, а дни свои закончил в эмиграции, по иронии судьбы — в той самой Испании, откуда за 72 года до этого в поисках лучшей доли уехал на Кубу отец Фиделя и Рауля Кастро…

За Кубу и справедливость

Фидель Кастро выступает с речью в Санта-Кларе, 5 января 1959 года. Фото: wikipedia.org

Тут заканчивается романтичныйи опасный путь пассионария и начинается рутинная работа руководителя государства. Первым делом Фиделю пришлось избавляться от иллюзий: выяснилось, что никакое государство, тем более расположенное в опасной близости от мирового гегемона, не может существовать само по себе. Штаты, в один момент потерявшие немалую собственность на острове, немедленно выразили желание сожрать кубинскую революцию с потрохами, и без вмешательства Советского Союза это случилось бы очень быстро, несмотря даже на поддержку новой власти подавляющим большинством населения. Так Кастро стал коммунистом поневоле. Он впервые назвал свою революцию социалистической лишь через два года после захвата власти, и сделал это, скорее, вынужденно: так требовала Москва. С годами марксистско-ленинская риторика органично вошла в речь Кастро и официальную пропаганду, так что многим кажется, что национально-освободительная революция на самом деле была социальной.

Это не так. Напоминаем: Куба — на первом месте, справедливость — на втором. Для выживания своей страны как независимой и свободной Кастро был вынужден лавировать, идти на компромиссы и ограничивать ту самую свободу, за которую приливали кровь его друзья (к слову, Кастро, в отличие, скажем, от Ленина всегда был в первых рядах боев гражданской войны). Но Фидель никогда не капитулировал полностью. Куба так и не стала таким же безмолвным сателлитом Советского Союза, как Болгария или ГДР. Так, вместо Варшавского договора Куба вошла в Движение неприсоединения к военным блокам, чем немало огорчила советских товарищей. Куба отстояла свое право на независимую внешнюю политику и стала значимой для всего мира страной, экспортером революций и даже «интервентом», что ранее позволялось лишь так называемым великим державам. А кубинцы, никого не спрашивая, воевали на стороне социалистических правительств Анголы и Эфиопии, отстаивали свободу в Южном Йемене и Ливии, Гренаде и Никарагуа. Куба полностью и навсегда изменила политический климат Южной Америки: без Фиделя и Че Гевары не было бы ни Уго Чавеса, ни Эво Моралеса, ни Даниеля Ортеги.

Где находится счастье

Выстроить самодостаточную экономику Фидель Кастро не смог. Во-первых, у страны были вынужденно огромные военные расходы (США никогда не прекращали попыток сменить режим на Кубе), во-вторых, вождя особо не интересовали сугубо хозяйственные вопросы. До второй половины 1980-х Кубу прямо и косвенно спонсировал Советский Союз (безнадежные кредиты тех времен Россия списала совсем недавно), после прекращения этой помощи и без того небогатые кубинцы резко начали беднеть. Фиделю Кастро было тогда за 60, и в США начали считать дни до его падения.

До сих пор считают.

Конечно, с распадом социалистического блока уровень жизни на Кубе снизился. Но кризисы хороши тем, что ясно показывают, кто есть кто. Страны Восточной Европы охотно сменили хозяев, а бывшие коммунистические руководители оказались убежденными демократами. КНДР окончательно перешла на жизнь в режиме военного лагеря, что уже отдает легким помешательством. А Куба… осталась сама собой. Да, стали беднее одеваться, уменьшилось число импортных товаров, но никакого уныния, а тем более желания легко и дешево изменить свою жизнь не было и нет. Почти ушло поколение, помнящее вертеп Батисты, но Фиделю Кастро каким-то образом удалось объединить кубинцев простейшей идеей о том, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, тем более что умирать вовсе не обязательно. Нет западных кредитов, есть экономические санкции, но что с того? Земля плодородна, погода прекрасна, простой еды достаточно, ром и сигары делать не разучились, медицина — лучшая в Латинской Америке. Проживем, нам ли быть в печали?

Есть такой рейтинг — Международный индекс счастья (Happy Planet Index), который составляют умные независимые экономисты. Куба там стабильно в первой десятке, Россия — за пределами первой сотни. И этот фактор важнее любых экономических показателей. У нас — общество потребления, нам всегда всего не хватает. На Кубе главной ценностью является простое человеческое счастье, очень мало зависящее от так называемого благосостояния.

Пикантный штрих. Существует аналогичный рейтинг, составленный американским Институтом Земли, он содержит оценку «счастья» в 157 странах, от Дании до Бурунди. Знаете, как американцы решили «проблему Кастро» — неизбежно высокое место ненавистного режима? Они просто не включили Кубу в этот список: проверяйте на здоровье . И никак это не комментируют. Нет упоминания — нет проблемы.

Такое умолчание дорогого стоит. Уже одним им оправдана высадка Фиделя с Че на кубинских берегах шестьдесят лет назад.

***

С днем рождения, Фидель Алехандро Кастро Рус, долгих лет вам! Вы нам нужны живым. Таких больше не делают.

Да, есть «последний диктатор Европы» Александр Лукашенко, отчаянно маневрирующий между Западом и Россией для выживания бедной, лишенной значительных природных ресурсов страны. Есть усталый волк никарагуанской революции Даниэль Ортега, отказавшийся было от диктатуры и пожизненной власти, но вынужденно пришедший к авторитарному режиму. Умер самовлюбленный маньяк Уго Чавес, разваливший экономику богатой ресурсами Венесуэлы. Держится трубач-индеец Эво Моралес из Эквадора. Остается «вещью в себе» северокорейская династия Кимов. Это яркие, интересные персонажи, но сравнивать их с Фиделем Кастро как-то даже неловко.

Масштабы не позволяют.

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