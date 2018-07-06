Сверхдальнее поражение
фото: Александра Ярцева

фото: Александра Ярцева

Как модернизированная русская ракета обезопасит боевой самолёт нового поколения Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащён сверхдальней ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М (изделие 610М) разработки НПО «Вымпел» (Москва, входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), которая может поражать цели на дальности свыше 300 км. Как сообщил в «Известиям» источник в Минобороны РФ, в настоящее время проводятся финальные испытания этого уникального боеприпаса.  

Шифр «М» неслучайно присутствует в названии ракеты. Р-37 (иногда встречается другое название  — РВВ-БД — ракета «воздух-воздух» большой дальности), поступила на вооружение в 1989 году, и до сих пор остаётся самой дальней ракетой в мире в своём классе. Российские специалисты создали усовершенствованную версию оригинала, против которой, видимо, будут бессильны любые самолёты, беспилотники и крылатые ракеты противника.  

Недостатком советской ракеты являются её слишком крупные габариты: длина — 4,2 метра, диаметр фюзеляжа — 0,38 метра. Стартовая масса Р-37 превышает 510 килограмм (боевая часть — около 60 килограмм). Далеко не каждый истребитель и даже бомбардировщик в состоянии «потянуть» такого гиганта. Например, в Сирии один российский самолёт за один вылет мог сбрасывать только три-четыре бомбы весом 500 и 250 килограмм.  

Номинально носителями сверхдальней ракеты являются истребители МиГ-31, Су-27, Су-35. Однако в реальности единственным «тяжеловесом», который смог «поладить» с 600-килограммовым боеприпасом стали модернизированные перехватчики МиГ-31БМ, способные обнаруживать цели на расстоянии до 320 километров.  

Р-37 — это особое оружие, которое предназначено для перехвата авиации и крылатых ракет противника на самых дальних рубежах. Учитывая габариты детища НПО «Вымпел», можно предположить, что боевой самолёт в состоянии взять лишь один боеприпас. По сути, мы имеем дело с оружием одного выстрела, которое должно гарантировано уничтожать цель.  

Работы над совершенствованием Р-37 стартовали в начале 2000-х годов. Перед конструкторами была поставлена задача — уменьшить массу ракеты для пополнения арсенала многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30, Су-35 и перспективного на тот момент ПАК ФА (сейчас — Су-57).  

Тактико-технические характеристики (ТТХ) Р-37М неизвестны. Как предполагают специалисты, инженерам удалось уменьшить массу ракеты на несколько десятков килограмм и укоротить длину корпуса на 14 сантиметров. Дальность действия боеприпаса и масса осколочно-фугасной боевой части не изменились.  

«После получения координат ракету направляет к объекту инерциальная система, поэтому на маршевом участке на локаторах боеприпас «не светится». Непосредственно перед целью включается активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН). Её излучение противник способен обнаружить, но у летчика остаются доли секунды для маневра уклонения. На заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости — 6 Маха (свыше 6 тысяч км/ч)», — пишут «Известия».  

На Р-37М установлена ГСН 9Б-1103М-350 (ОКР «Шайба») разработки МНИИ «Агат» (Жуковский). В головку встроен миниатюрный цифровой сигнальный процессор с большим объёмом памяти и повышенным быстродействием. Также модернизированную версию ракету отличают волоконно-оптические гироскопы, благодаря которым сократилось время на подготовку боеприпаса к пуску. 

Прямым конкурентом российской Р-37М, как сообщает газета, является американская ракета AIM-120 AMRAAM — основа арсенала истребительной авиации ВВС США и стран-членов НАТО (стоит на вооружении самолётов F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22, и, возможно, F-35). Максимальная дальность боеприпаса не превышает 180 км при стартовой массе в районе 160 килограмм.  

Помимо необходимости облегчения массы Р-37, ещё одним стимулом модернизации стал разрыв военно-технических контактов с Украиной. Существует предположение, что кооперация с Киевом была нарушена ещё в далёком 1997 году (инженеры соседней страны являлись авторами системы наведения). В итоге было принято решение сделать ракету полностью «русской».  

Однако финансовые проблемы и зависимость от Украины очень долго давали о себе знать. В 2007 году «Вымпел» подтвердил, что работает над аналогом Р-37. Планировалось, что «русская» ракета будет принята на вооружение к концу 2011 года, но её испытания затянулись. Долгожданное событие состоялось только в 2014 году и с большой вероятностью инженеры сразу начали её модернизацию.  

В связи со скорым пополнением авиационного арсенала ВКС нелишним будет сказать и о том, что четыре машины Су-57 прошли успешное испытание в Сирии. Об этом РИА Новости рассказал член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности, депутат Владимир Гутенев. Судя по его словам, российский истребитель запомнили не только террористы, но и американцы.  

«Пребывание четырёх наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать (с помощью бортового радиоэлектронного оборудования) F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий», — отметил Гутенев.  

Как отметил ранее вице-премьер (бывший замминистра обороны) Юрий Борисов, руководство страны решило отказаться от массового выпуска Су-57. Госпрограмма вооружения на 2018-2027 годы предусматривает выпуск 12 машин. По мнению Гутенева, акцент будет сделан на разработке боевого самолёта шестого поколения, который будет беспилотным.  

Теги:
Места: Россия
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