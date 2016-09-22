Студенческий реферат Медведева

Один из главных вопросов, стоящих на повестке после выборов, какой будет российская экономика после успеха «Единой России» (76% мандатов). Завесу тайны немного приоткрыл лидер партии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, опубликовавший в четверг свою статью в «Российской газете». «Россия: обретение новой динамики» - это умеренная версия залихватской «Россия, вперед!» в 2009 году, когда тогдашний президент объявил о модернизации экономической и политической систем.

«Другая экономическая модель»

Основной акцент в статье премьер сделал на экономической ситуации в стране. Медведев указывает, что «главным фактором низких темпов экономического развития являются структурные проблемы российской экономики». «С другой, это исчерпание модели экономического роста 2000-х годов. Существенное снижение темпов роста началось задолго до падения цен на нефть и введения антироссийских санкций», - пишет Медведев.

Премьер хоть и повторил тезисы, очевидные для всех, но надо отдать должное - суть проблем он изложил верно. Хотя решать их наше правительство будет, как следует из статьи, с помощью исключительно непопулярных мер (благо парламент сейчас будет абсолютно ручной). По мнению Медведева, реформы 2014-2016 годов позволили избежать катастрофы: «Вместо реализации внешне популярных, но безответственных предложений мы занялись систематической работой по противодействию шокам и одновременно формированию условий для обновления экономической системы. Результаты оказались лучше большинства прогнозов».

«Мы сохранили фундамент для обеспечения макроэкономической стабильности. Бюджет, хотя и не без потерь, справляется с теми тяжелыми вызовами, которые ставит перед ним внешнеэкономическая конъюнктура. Меняется структура доходов бюджета. Доля доходов, не связанных с нефтью и газом, составляет почти 60%. Это уже совсем другая экономическая модель», - продолжает Медведев.

Смысл «другой экономической модели» он изложил следующим образом: «Вижу два ограничения, которые надо ставить при реализации курса на структурные реформы и экономический рост: популизм, с одной стороны, и проведение реформ за счет людей - с другой. Первое опасно и в конечном счете приведет ко второму, поскольку за популизм всегда платит народ. Между тем характер необходимых структурных реформ не требует сейчас высокой социальной платы (в отличие от 1990-х годов). Мы не можем допустить популизма - ни словесного, ни тем более бюджетного».

Под популизмом Медведев, видимо, подразумевает любую критику экономической политики правительства. При этом негативные замечания, как полагает премьер, якобы сводятся к возвращению к советской модели экономики, тотальной распродаже госсобственности и включению печатного станка. Это еще раз подтверждает, что на аргументированную интеллектуальную критику правительству ответить нечего.

«Русская Планета» неоднократно писала, что за «размытыми структурными реформами» должны стоять конкретные действия, направленные на подъем промышленности и сокращение роли спекуляционного капитала, ориентированного на офшоры и зарубежные рынки. С этой целью у государства должна быть единая стратегия развития, которой будет подчиняться ЦБ и кабинет министров.

С одной стороны, Медведев уже не грезит «инновационной экономикой» и созданием «финансовых центров», с другой - четкого планирования, которое может реально помочь промышленному росту, он боится как огня. Конечно, премьер по-своему прав: выполнение любого плана - головная боль кабмина. Чего только стоили Медведеву майские указы Путина и нормативы по импортозамещению. Любая конкретная задача - это ответственность, а, значит, работа, которую не избежать.

«Бумажные» достижения

В статье «Россия: обретение новой динамики» перечисляются успехи, достигнутые за последние два года. Некоторые из них - следствие «статистического волшебства». Например, Медведев рапортует о том, что «доля доходов, не связанных с нефтью и газом, составляет почти 60%». И называет это «уже совсем другой экономической моделью», приводя затем скупые цифры роста в некоторых секторах промышленности.

У «другой экономической модели» есть простое объяснение, о котором премьер тактично не сказал. Цены на нефть рухнули со 100 до 30-45 долларов, доходы и отчисления в бюджет добывающего сектора упали. При этом слабый курс рубля поддержал экспортные возможности металлургов, аграриев и в какой-то степени оружейников. В структуре экономики радикальной перестройки не произошло.

«Уменьшение сырьевой зависимости» - «бумажный результат», ставший возможным благодаря текущей конъектуре рынка. К тому же рост производства в августе составил 0,7% в годовом выражении, и драйвером стали добывающие компании (1,8%). Если цены на нефть и газ снова подскочат, а рубль окрепнет, пропорция бюджетных доходов сдвинется в сторону добывающего сектора. Но, наверное, и в такой ситуации Медведев все равно будет отчитываться об успехах: дескать, смотрите, как у нас поправились дела в сфере энергетики!

Таким же «бумажным» достижением правительства стало снижение инфляции. «Инфляция неуклонно снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания», - указывает Медведев. Докладывая об этом в своей статье, премьеру не мешало бы посвятить следующий абзац объяснению повышению цен на широкий перечень продукции, не включенной в инфляционную корзину. Реальный рост цен за 2014-2016 годы оказался куда выше индекса инфляции. При этом доходы населения сократились. Медведев это не отрицает, но и не пытается внушить россиянам оптимизм.

Пожалуй, более-менее осязаемым достижением последних двух лет является чистка банковской отрасли. «В первом полугодии 2016 г. Центральный банк прекратил деятельность 48 кредитных организаций, за 2015 г. было закрыто 93 банка. При этом Россия не столкнулась с банковской паникой. Банковская система работает достаточно стабильно», - пишет премьер. Здесь политика ЦБ больших вопросов не вызывает, но в финансовом секторе регулятору еще предстоит навести порядок. Ограничительных мер требует ситуация с микрофинансовыми организациями и другими сомнительными финансовыми учреждениями.

Популизм или демагогия

Доктор экономических наук профессор Никита Кричевский сравнил статью Медведева со студенческим рефератом. «Премьер не написал ничего нового. Более того, я не очень понимаю, какой смысл в этой публикации. Очевидно, что статью лично он не писал. Это, скорее всего, продукт творчества его команды и сделан он был еще до выборов. Серьезного экономического анализа текст не требует. Медведев повторил, что было известно и обратился таким образом к простодушному непросвещенному читателю без экономического образования», - рассуждает Кричевский.

«Меня зацепил тезис о популизме и его слова о том, что за счет народа ничего правительство делать не будет. Хочется спросить, а за чей счет тогда будут проводиться реформы? Разве обещание Медведева не является как раз чистым популизмом? Под популизм можно записать все что угодно, включая требование экономического роста и реальную борьбу с коррупцией. Я считаю Медведева неплохим менеджером, однако ему не стоит лезть в экономические дебри в силу некомпетентности. Пусть управляет кабинетом министров, а не пишет статьи за деньги налогоплательщиков», - заявил собеседник «Русской Планеты».

Кричевский указывает на «нестыковки» в статье Медведева. Больше всего его возмутила фраза премьера о том, что Россия не будет возвращаться к плановой экономике. «Ну, это же полный бред! Об этом никто и не говорит, потому что плановая экономика предполагает отсутствие рынка, госсобственность на средства производства и директивное ценообразование. В России худо-бедно рынок есть. Если призывы Медведева - не популизм, то очевидная демагогия», - резюмирует эксперт.

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