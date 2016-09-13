Азарт большой политики

В ближайшее воскресенье россияне выберут своих представителей в Государственной Думе VII созыва. За право представлять законодательню власть поборются 14 политических партий и 225 кандидатов в одномандатных округах. Участники гонки - традиционные лидеры и записные оппозиционеры: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», ПАРНАС, «Яблоко» — список лошадок этого забега можно продолжать.

Разумеется, такая горячая тема политического сезона не могла не заинтересовать букмекеров. Вообще ставки на политику – старая западная традиция, но в России до сих пор она не получила достаточного распространения ввиду не то ментальности, не то врожденного опасения играть в игры с политикой. Но если среди отечественных компаний желающих принимать таки ставки пока не так много, равно как и среди зарубежных - в среде последних наметился определенный интерес к процессу выборов в России.

Так, делать ставки на результаты выборы в Госдуму 2016 своим клиентам предложили онлайн-букмекеры с лицензией Кюрасао Betcity и Ollerbet, а также казахская букмекерская компания «Гол+Пас», которая в последние месяцы делает себе имя на специальных (и не всегда этичных) ставках. При этом зарубежные игроки разошлись в правилах ставок. Так, если Ollerbet, предложила своим клиентам поставить лишь на проход или непроход в Госдуму нового созыва одной из четырех непарламентских партий ("Родина", "Партия Роста", "Яблоко", ПАРНАС), то их конкуренты из Betcity предложили целых четыре разных вида ставок. Основных два – тотал набранных голосов (в %) по каждой из партий и матч-апы «Кто выше?».

Именно вопрос преодоления партиями-аутсайдерами заветного 5%-ного барьера вызывает наибольший интерес тех, кто делает ставки на ближайшшие выборы. Причем занимает этот вопрос не только букмекеров, но и политологов. Спрогнозировать результаты партий «Яблоко», «Родина», Партия роста, «ПАРНАС» также сложно, - рассказал изданию «Рейтинг букмекеров» политолог Дмитрий Орешкин. «Условно говоря, даже лишние 50 тыс. человек, которые пришли на выборы и проголосовали за партию, могут довести общее количество ее избирателей до 1,5%. Тем более явка будет низкая, где-то меньше 50% точно, может быть, даже около 40%. В этом случае 1% — это 400 тыс. голосующих», — заметил специалист.. При этом политолог добавил, что, в условиях прогнозируемой низкой явки, даже 200-300 тысяч дополнительных голосов могут существенно изменить ситуацию.

Пока же клиенты букмекерских контор с энтузиазмом ставят свои кровные на исход ближайшего голосования. «Ставки на выборы в Госдуму вызвали определенный интерес, игроки с удовольствием делают ставки, крупные и мелкие. Более того, не только российские выборы интересны игрокам. Ставки на выборы президента США (партия-победитель) вообще находятся в числе лидеров по общему числу принятых ставок, а также общей сумме ставок», — рассказала «Рейтингу Букмекеров» директор по маркетингу Betcity.

Материал подготовилен при участии Алексея Ткачука и Николая Соловьева («Рейтинг Букмекеров»)

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