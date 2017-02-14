Не сотвори себе губернатора

За последние семь дней в России произошла смена четырех руководителей регионов. Своих кресел лишились глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, руководитель Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Нечто подобное произошло полгода назад, 28 июля, когда президент РФ Владимир Путин в один день отстранил от власти четырех глав субъектов нашей необъятной федерации. Насиженные места потеряли губернатор Севастополя Сергей Меняйло, губернатор Калининградской области Николай Цуканов, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и арестованный губернатор Кировской области Никита Белых.

Согласно прогнозам журнала «Профиль», следующими «на вылет» должны стать губернатор Рязанской области Олег Ковалев, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Приморского края Владимир Миклушевский. До начала лета текущего года кресла глав регионов потеряют 15 политиков. В итоге (с учетом предыдущих кадровых решений) губернаторский состав обновится примерно на треть.

Взяты на карандаш

Причины смены глав региона можно объяснить комплексом различных факторов. Начнем с самых элементарных: возраст и срок полномочий. Некоторые губернаторы занимают свои посты около 10 лет или достигли вполне почтенного возраста.

Яркий пример сочетания обоих условий отстранения от власти — это, конечно, Валерий Шансев 1945 года рождения, который находится у руля Нижегородской области с 8 августа 2005 года. Под этот критерий подходит и Сергей Митин 1951 года рождения, управлявший Новгородской областью с 7 августа 2007 года.

«Стариков» пора отправлять на пенсию, а более молодым губернаторам подыскивать другое местечко. К тому же за пару сроков главы регионов успевают обрасти коррупционными связями и нередко начинают чересчур нагло «грести бизнес» под себя или своих приближенных.

Ротация губернаторских кадров — вещь крайне необходимая в российских реалиях. Сегодня ты строишь дорогу, а завтра — понимаешь, что со всех благих начинаний можно получать небольшую комиссию. Ну а вскоре запах легких денег перебивает чувство страха и осторожности.

Политика Москвы здесь, видимо, такая.

Провинившимся региональным политикам, скорее всего, предложат не препятствовать воле Кремля и не пользоваться полученным за годы правления влиянием для дискредитации нового ставленника президента. «Отставников» предупреждают, что строптивость может закончиться печальными для них последствиями.

Как сообщал ранее журнал «Эксперт», безгрешных в российской элите нет, и громкие уголовные процессы против губернаторов и высокопоставленных чиновников — это демонстрация Центром того, что каждый властьимущий давно взят на карандаш.

Управленцы, которые себя хорошо зарекомендовали (обеспечили уверенную победу ЕР и более-менее успешно развивали экономику региона) могут пойти на повышение и переехать в столицу. Работа в регионе для них — это стимул перебраться куда-нибудь повыше.

Во-вторых, Москве необходимо латать в регионах долговые дыры. Как никогда федеральному центру нужны губернаторы-технократы, талантливейшие бизнесмены или на худой конец силовики, которые смогли бы «прижать» распоясавшуюся местную верхушку. Видимо, поэтому Кремль практикует назначение «варягов», которые не связаны с интересами господствующих кланов и групп влияния.

По состоянию на 1 января 2017 года совокупный долг субъектов федерации составлял 2, 363 триллиона рублей. За минувший год удалось остановить рост задолженности, однако угроза дефолта примерно трети регионов по-прежнему сохраняется. С февраля 2012 года задолженность регионов выросла более чем в два раза.

Основная причина тяжелой финансовой ситуации заключается в необходимости исполнения майских указов президента, которые были рассчитаны на совершенной иной рост ВВП. Помимо разного рода бюрократических ухищрений, региональные власти начали выпрашивать кредиты у госбанков и выпускать ценные бумаги.

Выход из тупика — экономический рост, однако драйверы в виде цен на нефть и газ с 2014 года не работают, а развитие импортозамещения крупных плодов пока не приносит. Сегодня в социально-экономической сфере требуется хотя бы сохранить статус-кво. Едва ли не единственным вариантом является урезание аппетитов правящей региональной верхушки, привыкшей паразитировать на бюджетных расходах.

Рукотворный процесс

Как сообщает «Профиль», сменой региональных управленцев руководит глава Администрации президента РФ Антон Вайно, который в августе прошлого года сменил Сергея Иванова. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не отрицает, что отставки и назначения губернаторов — это полностью рукотворный процесс.

«Безусловно, кадровый резерв есть, работает кадровая служба, работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы», — сказал Песков.

Политической подоплекой масштабных перемен, естественно, являются грядущие президентские выборы. Путину необходимо встряхнуть коррумпированные региональные элиты, «причесать» экономику страны на местах и опробовать в бою новое поколение топ-менеджеров — тот самый кадровый резерв, о котором говорит Песков.

Глава государства обновляет российский политический бомонд и в целом с точки зрения своих интересов и потребностей общества действует адекватно. В начале 2000-х годов, когда Путин укреплял власть и искоренял сепаратистские настроения, ему нужны были лояльные региональные элиты, сейчас на первое место выходят профессиональные или личные качества управленцев.

Кремль следит, чтобы губернаторы, главы республик и краев знали меру в воровстве, боялись расплаты за совершенные преступления и «не засиживались» долго в своих уютных кожаных креслах. Однако процесс ротации региональной элиты осуществляется ручным способом, а не посредством социальных лифтов, которые, пусть и неидеально, но кое-как работают в политической системе, где существуют выборы.

С 2005 года народ не избирает глав регионов. 1 июня 2012 года президент вернул это право, однако мы видим, что, как и прежде, делами субъектов федерации заправляет исключительно федеральный центр. Политики получают из Кремля разрешение остаться у власти или предупреждение о нежелательности этого.

В итоге губернаторы как бы добровольно просят президента принять отставку и тот как бы великодушно соглашается. Обе стороны удовлетворены. Но в этой политической сделке никак не участвует народ. Очень показательно звучит заявление Сергея Митина о своем уходе:

«В этом году заканчивается срок моих полномочий как губернатора Новгородской области. Почти 10 лет моя жизнь неразрывно связана с Новгородской землей. Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора.... Заранее поставил в известность об этом президента РФ, обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение».

Митин публично присягнул на верность президенту в 2007 году и через 10 лет сохранил представление о том, что он «слуга государев», а не народа, которым не был избран изначально.

Такая психология — совершено нормальное явление для федеральных чиновников, которые чаще всего работают в команде конкретного политика и полностью ориентированы на него.

Вот и с 2005 года губернаторы превратились в чиновников и стали служить в регионах в первую очередь федеральному центру. Власть губернатору дали не избиратели, а Кремль, и потому он не обязан «отпрашиваться» со своего поста у граждан. Он проводник и исполнитель воли государства.

Такое восприятие работы главы региона невольно формирует обывательское и бесхозяйственное отношение. Руководитель субъекта федерации, особенно, если он варяг, не чувствует связи с происходящими за пределами здания администрации процессами. Его в любой момент могут «попросить» и потому он не видит смысла разгребать «авгиевы конюшни», которые оставил предшественник, такой же обыватель, как и он сам.

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