Сотрудники «Роскосмоса» продали в Европу секреты гиперзвуковых ракет

Следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Обыски также ведутся в офисе директора исследовательского аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

ФСБ проверяет людей из ракетной отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами после того, как им неожиданно стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

Обыски проводятся в нескольких кабинетах сотрудников института, в ОРКК — в кабинете директора исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрия Пайсона.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко факт обысков подтвердил. Генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин уже дал указание службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам, отмечает Kommersant.

ЦНИИмаш является головной научной организацией «Роскосмоса».

Одной из причин шпионажа со стороны Дмитрия Пайсона является тот факт, что за несколько дней до обысков он был уведомлен о скором увольнении.

Это объяснялось тем, что в новой организационно-штатной структуре корпорации, формируемой Дмитрием Рогозиным, место для аналитического центра ОРКК не предусмотрено.

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