США сняли часть санкций с России

Санкции сняты, пусть и частично – эта новость могла бы быть радостной, если бы речь шла о каком-то другом ведомстве или секторе экономики, которые США поэтапно обкладывали санкциями, начиная с 2014 года. Американцы верны себе: уступают лишь там, где это выгодно в первую очередь им самим. Поэтому и в частичном снятии санкций с «Рособоронэкспорта» нет ничего удивительного. Без России Америка не может обслуживать вертолеты, находящиеся на вооружении армии Афганистана.

Интересно, что не далее, как 28 июля, США продлили санкции против «Рособоронэкспорта», причем суть претензий с самого начала так и не была не озвучена. Согласно принятым документам, запрещены любые контракты и соглашения между российским экспортером вооружения и какими-либо правительственными структурами США, будь то контракты на поставку вооружения и сервисное обслуживание.

Между тем, война в Афганистане, в которой США принимают самое непосредственное участие, не может быть успешной в пользу официального Кабула без российской помощи. Еще со времен Афганской войны 1979-1989 года в Афганистане использовалось советское оружие: оно как нельзя лучше подходило для афганских условий. Наше вооружение было надежным, простым в эксплуатации, могло работать при любых условиях. Это касалось не только стрелкового вооружения, но и танков, автомобилей и вертолетов.

После того, как в Афганистане развернулась военная кампания, возглавляемая США и НАТО, потребность в российском вооружении не исчезла. Западные аналоги куда дороже и часто уступают по качеству, к тому же, афганская армия привыкла пользоваться российской техникой. Для любой страны, которая торгует оружием, весьма важным считается контракт на дальнейшую эксплуатацию, поставки деталей, ремонт и так далее. С вводом санкций выполнение контрактов на обслуживание застопорилось.

По идее, Афганистан как суверенная страна мог бы игнорировать решения Конгресса США о прекращении контактов с «Рособоронэкспортом»: раз им так хочется - пусть прекращают, нам-то что? Однако в настоящее время Кабул слишком сильно зависит от американцев. Деньги на вооружение афганской армии дают именно США. Согласно данным министерства национальной обороны Афганистана, почти половина афганского бюджета уходит на содержание армии. США выделяют Афганистану в год около 4,5 млрд. долларов, в то время как собственные доходы афганского бюджета

составляют примерно 1,8 млрд. долларов. Из этой суммы примерно 3,5 млрд. долларов уходит на содержание Афганской национальной армии. Поэтому военное сотрудничество России и Афганистана практически сведено на нет. Наша страна поставляет небольшое количество боеприпасов – в рамках безвозмездной помощи, и не более того. Санкции против России, помимо запрета на сделки с «Рособоронэкспортом», имеют еще и политическое значение. Они введены для ограничения роста политического влияния России, и в их рамках любой крупный контракт на поставку вооружений расценивается американцами как рост политического влияния. С этой точки зрения они препятствуют любым покупкам Афганистаном оружия в России, и тенденция к этому наблюдалась еще до санкционной войны.

В Афганистане особенно популярны российские вертолеты – например, МИ-35. Кабул неоднократно делал заявления о готовности купить очередную партию, но по описанным выше причинам не мог этого сделать. Все это время вертолеты обслуживались по хитрой и сложной схеме через некоторые восточноевропейские страны – их специалисты знакомы с российским вооружением, и могут выполнять ремонт и другие работы. Однако это было слишком обременительно и неудобно для американцев. Речь о том, чтобы перевести афганскую армию на западную технику, вообще не шла: ведь это будет оплачено из кармана американских налогоплательщиков. Уж что-что, а деньги американцы считать умеют. В итоге часть санкций с «Рособоронэкспорта» пришлось снять.

«Ничего не мешало им снять санкции с «Рособоронэкспорта» в части, касающейся поставки и обслуживания нами же доставленных вертолётов в Афганистан. Они сами загнали себя в тупик и были вынуждены снять часть санкций», - прокомментировал решение американцев представитель МИД РФ Замир Кабулов. Схожую оценку действиям американцев дал РИА Новостям первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что из решения США снять с нас часть санкций по сотрудничеству с Рособоронэкспортом делать какие-либо далеко идущие выводы не следует. Решение касается лишь одного конкретного проекта, нет даже намека на пересмотр всей санкционной политики», — отметил Клинцевич и добавил, что американцы в очередной раз показали, что делают только то, что им выгодно. «Принципы, конечно, важны, но денежки важнее. Лично меня вся эта история в очередной раз убеждает, что в основе антироссийских санкции, введенных США, лежат, прежде всего, их экономические интересы», добавил он.

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