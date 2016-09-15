Снова перемирие, снова бои

Не успели главы непризнанных республик Донбасса объявить о полном прекращении огня, как жителям Донецка вновь пришлось засыпать под грохот взрывов. Обстрел был такой силы, что в некоторых районах Донецка – например, в Киевском – какое-то время не было света. Без электричества остались также около 500 жителей поселков близ Макеевки. Обстрелам подверглись Зайцево, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и другие населенные пункты Донецкой народной республики: в ЛНР, напротив, было на удивление спокойно. «Разрушения в результате артиллерийских обстрелов карателей получили три домостроения — средняя общеобразовательная школа № 3, здание пенсионного фонда и один жилой дом в Докучаевске», — сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Примечательно, что в данный момент в Донбассе находятся главы МИД Германии и Франции. Они прибыли на базу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске, что под контролем Украины. Главная цель визита - способствовать установлению перемирия, а также подписать спорный документ о разведении сил от линии ограничения в зоне конфликта.

Еще во вторник главы непризнанных Луганской и Донецкой республик объявили о вводе в одностороннем порядке режима тишины с 15 сентября. О необходимости соблюдения перемирия стороны неоднократно призывали со стороны ОБСЕ. Последний раунд переговоров между сторонами при посредничестве европейцев прошел накануне 1 сентября, тогда и было принято решение об очередном перемирии. Но, как это происходит на протяжении последних нескольких лет, танки и минометы молчали недолго, всего несколько дней. Вскоре количество обстрелов вернулось к прежним цифрам. Вновь стали поступать сводки о разрушениях, о раненых.

«Мною подписан приказ и отданы соответствующие указания всем командирам частей и соединений ДНР обеспечить полное и безусловное прекращение огня из всех типов вооружений с ноля часов в ночь с 14 на 15 сентября», - сообщается в недавнем заявлении Александра Захарченко. Глава ДНР призвал украинское руководство присоединиться к этой мирной инициативе и на деле, а не на словах доказать приверженность соблюдению Минских договоренностей. Также он обратился к Миссии ОБСЕ и Совместному центру по координации и контролю с призывом обеспечить независимый контроль выполнения этих обязательств.

В ночь на четверг обстановка на линии фронта резко обострилась. Вечером 14 сентября подразделения украинской армии предприняли попытку прорвать линию обороны ДНР к северу от Донецка. Как сообщило ДАН оперативное командование ДНР, противник был остановлен «огнем из стрелкового оружия».

В командовании также добавили, что одна украинская БМП была подбита из ручного противотанкового гранатомета, боевая машина получила повреждения ходовой части. Понеся потери, украинские подразделения начали отступать, прикрывая отход хаотичным огнем второй БМП в направлении позиций сил ДНР. Как сообщается, в результате отражения атаки противника один военнослужащий Донецкой Народной Республики.

Также в среду вечером был ранен оператор сетевого издания NewsFront Максим Фадеев. Журналисты отправились в район донецкого аэропорта, снять сюжет о том, как соблюдается перемирие. Несмотря на ранение средней тяжести, он смог дать комментарий об обстоятельствах ранения.

«Я был в районе Донецкого аэропорта. Здание было зафиксировано. Было наступающее перемирие. По сути там происходило всё то, что происходит последние дни. То есть перестрелки, обстрелы», – рассказал Фадеев NewsFront. - «Пытался заснять бой, который шёл в промзоне. Были миномётные прилёты 120мм, пулемёты, АГС. С 22:00 начался интенсивный обстрел».

Помимо возобновления обстрелов, в сентябре усилилась работа разведывательно-диверсионных групп. Например, в ДНР задержали целую компанию из семерых несовершеннолетних подростков, выполнявших приказы СБУ. По сведениям Министерства госбезопасности ДНР, подростки вели на территории непризнанной республики диверсионную деятельность, в частности, оказались причастны к подрыву железной дороги в Ясиноватой в феврале этого года. На их счету, сообщает ведомство, еще свыше десятка инцидентов, в том числе - с подрывом объектов инфраструктуры. Молодых ребят вербовали за деньги. В признательных показаниях подростки говорят о том, что кураторы также шантажировали их и угрожали причинить вред их семьям.

Несмотря на то, что в перемирие по обе стороны фронта мало кто верит, есть небольшой шанс на то, что рано или поздно ситуация придет к своему логическому завершению, а именно – приданию непризнанным республикам Донбасса особого статуса и проведении там выборов. Визит глав МВД Германии и Франции, скорее всего, не сможет привести к быстрому результату, однако позитивные сдвиги есть, уверен директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В комментарии агентству РИА Новости он отметил, что «фактически было отвергнуто требование украинской стороны, которая жестко настаивала на исключительном приоритете вопросов безопасности, разоружения ополчения республик и передаче ей границы, а лишь затем — на решении политических вопросов, предоставлении Донбассу особого статуса, закона о выборах и прочем».

Чеснаков признал, что, конечно, господин Эйро предлагает еще не то, на что могут согласиться республики, но уже почти то, и очевидно, что он говорит совсем не то, что хочет Киев. «Это следует признать значительным достижением дипломатов России, ДНР и ЛНР», — сказал он.

А пока что на очередные призывы «не стрелять» и жители непризнанных республик, и бойцы ополчения уже как-то устали реагировать. Сколько бы ни было сделано широких жестов со стороны Захарченко и Плотницкого в адрес Украины – меньше бомб на головы людей падать не стало. Остается лишь одна, маленькая надежда: на то, что в конце концов, когда-нибудь, Донбасс добьется своего.

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