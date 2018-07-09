Смертоносный «Молот» и неисправный «Оплот»

Трагедия на полигоне в Ровенской области вызвала огромный негативный резонанс на Украине. 6 июля во время артиллерийских стрельб в рамках учений взорвался миномёт М120-15 «Молот». Трое военнослужащих погибли, девять получили ранения. Президент Украины поручил Генштабу и Минобороны разобраться в причинах инцидента и временно запретил применять М120-15.

Последствия спешки

«Молот» был в ускоренном порядке создан в 2015 году на базе возимого советского орудия 2Б11. Разработчик (ПАО «Завод «Маяк») утверждает, что благодаря использованию новых материалов и некоторым конструкционным изменениям миномёт удалось облегчить на 45 кг. При этом ресурс ствола был увеличен в полтора раза.

Нарекания военных появились почти сразу после поступления в войска первой партии (март 2016 года). В письменной жалобе украинских артиллеристов от 12 июля 2016 года говорится о том, что механизм от двойного заряжания изготовлен из закалённой стали, что может привести к взрыву.

Счёт трагедиям был открыт 25 июля 2016 года. На полигоне «Широкий лан» в Николаевской области погиб солдат 34-го отдельного мотопехотного батальона, 10 его сослуживцев были ранены. Как выяснила Генпрокуратура, взрыв произошёл из-за неисправности конструкции миномёта и брака одной из мин. По аналогичным причинам произошёл взрыв на учениях батальона «Айдар» в ноябре 2016 года (унёс жизни двух бойцов). 30 марта 2017 жертвами взрыва «Молота» в Авдеевке стали трое украинских военнослужащих.

Разработчик «Молота» неоднократно сообщал о готовности учесть все претензии ВСУ. 4 мая 2017 Минобороны Украины рапортовало о том, что ведутся работы по созданию усовершенствованного образца М120-15. Отметим, что на текущий момент неизвестно, какой тип орудия разорвался в Ровенской области: стоявший на вооружении образец или обновлённый вариант.

В своих расследованиях украинские СМИ пришли к выводу, что регулярные трагедии с «Молотом» объясняются стечением нескольких факторов. Во-первых, оборонка действительно поторопилась с разработкой М120-15. Ни «Маяк», ни Минобороны не удосужились провести необходимые для принятия на вооружение заводские и государственные испытания. У любого нового орудия всегда есть букет «детских болезней», которые как раз выявляются во время десятков различных тестов.

Во-вторых, украинские военнослужащие могли допустить немало ошибок при эксплуатации «Молота». Зимой 2017 года в Сети появилось видео, на котором бойцы ВСУ, находясь явно в неадекватном эмоциональном состоянии, производят выстрел из М120-15, и орудие буквально «подлетает» вместе с опорной плитой. Специалисты при анализе видео предположили, что неисправность миномёта не причём. Причина «подлёта» — грубые нарушения правил эксплуатации.

Провал «Оплота»

В России можно найти огромное количество материалов о том, насколько у оборонной промышленности плохи дела с разработкой и производством нового вооружения. Отчасти — это действительно так. Украина, получив богатый советский арсенал, не испытывала потребности в выпуске оружия. На армию у Киева денег не хватало (да и развивать её мотивации не было), а за рубеж — продавалась в основном военная техника со складов.

Экспортные контракты на производство нового вооружения, которые выигрывали Украина, реализовывались не всегда удачно. Например, в 2009 году Киев получил заказ на поставку для Ирака 300 единиц БТР-4 за 2,4 миллиарда долларов. Первую партию из 60 машин арабские военные забраковали из-за обнаруженных в корпусах трещин. В 2013 году Багдад едва не отказался от приёма очередных партий БТР-4.

Но самая неприятная для Украины история произошла с танком Т-84 «Оплот» (объект 478ДУ). Как утверждает харьковское КБ, эта машина вобрала всё лучшее из советских Т-64 и Т-80. Танк был создан в конце 1990-х годов, и был принят на вооружение в 2000 году. В 2001 году ГП «Завод им. Малышева» выпустило партию из 10 «Оплотов».

Однако в ВСУ Т-84 не эксплуатируется до сих пор. Новые танки продаются за рубеж. В 2003 году из партии в десять машин четыре были экспортированы в США для изучения. В 2011 году «Укрспецэкспорт» заключил контракт с Минобороны Таиланда на поставку 49 «Оплотов». Но Киев не выполнил обязательства в установленные сроки. «Дедлайн» заканчивался в 2014 году, на текущий момент заказчик получил только 36 танков.

В самой Украине крупный скандал, связанный с Т-84, произошёл в начале июня. Минобороны страны решило блеснуть новыми танками на конкурсе Strong Europe Tank Challenge, которые в этом году прошли на полигоне в Баварии. На предыдущих соревнованиях украинская команда (кстати, не очень удачно) выступала на Т-64.

В Германии танкистов 14-й Волынской механизированной бригады ожидало полное фиаско. Из четырёх танков стрелял один. При этом из 40 снарядов пушка смогла выпустить только 16. Обозлённые военнослужащие выложили в Сеть несколько видеороликов, где рассказывают о неисправности орудия, механизма заряжания и датчиков топливной системы.

«У нас в трёх танках пушки были на углу заряжания, потому что не до конца сработали датчики. Также в двух танках подвела система управления огнём — не было стабилизации пушки, после каждого выстрела она двигалась. Пульт управления не трогаешь, а она трясётся. Как с этим попадать на 1,5 километров?» — заявил командир танковой роты капитан Роман Багаев в интервью изданию «Новая армия».

Как выяснилось позже, на соревнования в ФРГ были отправлены четыре из шести танков, оставшихся от первой партии 2001 года. При этом «Оплоты» не были проверены харьковским заводом перед соревнованиями. Более того, перед зарубежным дебютом Т-84 ни разу не стреляли, а сами бойцы Волынской механизированной бригады отрабатывали упражнения натовского биатлона только на тренажерах.

«Украинская мечта»

Примеры неудачной эксплуатации «Молота» и «Оплота» свидетельствуют о том, что Украина не решила системные «детские» проблемы. Однако попыткам Киева возродить военную мощь не более пяти лет. Предыдущие двадцать лет государство не уделяло внимание повышению обороноспособности страны, потому что ни с кем не собиралось воевать.

Но сейчас противник есть, и он вполне осязаем. Вряд ли Генштаб и Минобороны Украины полностью укомплектованы компетентными кадрами, но там точно представляют, к какой цели движется реформа вооружённых сил. Провалы ВСУ и оборонки, над которыми привыкли потешаться российские СМИ, вызваны как раз процессом становления на Украине армии нового образца.

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