На смерть Гейдара Джемаля

Ночью скончался Гейдар Джемаль. Знаменитый исламский ученый, проповедник красного ислама.

Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве в семье заслуженного художника России и дрессировщицы. В 1995 году он создал "Межрегиональное общественное движение Исламский комитет", которым руководил до последних дней жизни.

Один из самых знаменитых выходцев "Памяти", о чем теперь можно открыто говорить. Член скандального оккультного клуба "Флориан Гайер". Инициатива создания этого клуба родилась из интеллектуального кризиса наших дней.

«Мы живём в эпоху смешения понятий, когда слова утрачивают смысл, или содержат одновременно взаимоисключающие значения. Такую эпоху можно назвать торжеством «посткоммуникации». То что люди слышат сверху всё более напоминает бессмысленный щебет сумасшедших птиц. Не только народ безмолвствует, но и бояре лишились дара нормальной речи», - так говорил Джемаль.

Взгляды Джемаля были всем широко известны, он всегда открыто отстаивает свое мнение в дискуссиях с оппонентами. У него есть и поклонники, и противники, но всех их объединяет уважение к Гейдару Джахидовичу, человеку образованному, живущему в унисон со своими убеждениями, неизменно готовому к диалогу и обмену аргументам.

Остроумный левый социалист, он был опытным последователем идей красного ислама, корнями уходящей в начало двадцатого века, когда вихри перманентной огненно-красной революции взбудоражили исламским мир востока.

Тогда халифатское движение не было под стать ИГИЛ, но наоборот носило тодежды антиимпериалистические, что вылилось, что часть исламских богословов обратились за помощью к молодой Советской Республике.

Им очень импонировал тот факт, что большевики предоставили российским мусульманам религиозную свободу и провозгласили право народов на самоопределение. Оттуда это странный русский – Гейдар Джемаль. Из тех времен.

Брат Карлоса Шакала и Лейлы Халед.

Помню, когда у него, как председателя Исламского комитета России, проходили обыски, а его самого преследовали по уголовной статье, я подписывал вместе с Прохановым и другими открытое письмо в его защиту.

Не близкий к моей идеологии, но близкий к моей dream, где поэты и философы должны управлять государством.

Он поэт и философ, неистовый теоретик красного ислама, скончался тихо в Алма-Ате.

Пусть земля будет пухом. I have a dream.

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