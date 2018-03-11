Слободан Милошевич – политик, скончавшийся в тюрьме ООН

11 марта исполняется 12 лет со дня смерти Слободана Милошевича, президента Сербии в 1989-1997 годах, а затем президента Союзной Республики Югославия.

Против Милошевича, как одного из главных фигур серии вооруженных конфликтов, возникших при распаде Югославии, Гаагский Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) выдвинул ряд обвинений. Сербский политик в 2001 году был заключен под стражу в тюрьму ООН в Гааге, здесь он провел 5 лет и скончался от сердечного приступа, не дождавшись решения суда.

О сербском политике «Русской Планете» рассказал публицист и историк-балканист Михаил Ямбаев.

«Русская Планета» (РП): Каким на самом деле Милошевич как политик?

Михаил Ямбаев (МЯ): Милошевич был очень серьезным политиком, когда начался распад единой Югославии, он пытался сохранить за собой власть, это качество присуще любому профессиональному политику. Но в то же время он был пламенным патриотом своей родины, большой Югославии, ее он пытался сохранить в меру своих сил и способностей.

РП: Как сегодня к Милошевичу относятся современные сербы?

МЯ: Если судить по сербским СМИ, отношение к Милошевичу не изменилось. Сербское общество по-прежнему не едино в оценке его деятельности. Одни говорят, что он предатель, другие считают его патриотом своей страны, последовательно пытавшимся сохранить бывшую большую Югославию – СФРЮ, а затем и малую – Союзную Республику Югославия. Именно его непреклонная воля отстоять суверенитет Сербии с ее неотъемлемой частью – автономным краем Косово и Метохия, привела к невиданному в послевоенной Европе акту натовской агрессии в марте 1999 года. Третьи презрительно называют Слободана комунярой (сербский аналог нашего ругательства «коммуняка»). Даже сербские националисты по-разному оценивают Милошевича.

Его преемник на посту председателя Социалистической партии Сербии ИвицаДачич с уважением относится к памяти предшественника, и в то же время выступает за вступление страны в ЕС. Т.е. в Сербии разное отношение к Милошевичу.

РП: Какое отношение к нему в соседних балканских странах, которые были участниками конфликтов?

МЯ: В Боснии и Герцеговине отношение к нему в силу разделенности страны прямо противоположное в двух энтитетах: в Республике Сербской – такой же примерно расклад как в Сербии. Милошевич внес решающий вклад в то, чтобы сербская часть в Боснии и Герцеговине сохранилась. Совершенно противоположное отношение у боснийцев-мусульман, они его ненавидят. В Хорватии к Милошевичу отношение примерно такое же. Словенцы вообще, как мне кажется, лишены каких-либо эмоций в отношении своего прошлого в общей стране – СФРЮ. Могу ошибаться.

РП: Насколько обоснованной является версия об убийстве Милошевича?

МЯ: По крайней мере, можно сказать, что его смерти не воспрепятствовали. Если бы Милошевич дожил до вынесения приговора, он получил бы столько, сколько Радован Караджич, т.е. 40 лет, или Ратко Младич, т.е. пожизненное. Если его и убрали, то лишь затем, чтобы лишить возможности дальнейших публичных выступлений на слушаниях в суде, на которых он, несомненно, снова с блеском бы опроверг все обвинения.

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