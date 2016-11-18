В Сирию через Атлантику

Минобороны РФ отчиталось об очередном воздушном ударе по террористам в Сирии. На этот раз с российских аэродромов в небо поднялись стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МСМ по прозвищу «медведи». Однако маршрут самолетов дальней авиации был весьма интересным. Российские машины сделали крюк: прежде чем оказаться в Сирии, они пролетели «над акваториями северных морей и Восточной Атлантики».

Ту-95МСМ два раза заправлялись в воздухе и проделали путь в 11 тысяч километров. Стратегическая авиация РФ получила боевое крещение в ноябре 2015 года и с тех пор периодически радует пусками крылатых ракет. Однако все вылеты (за исключением вылетов с иранского аэродрома Хамадан) осуществлялись по условной кратчайшей траектории – около 3-4 тысяч километров.

В боевом строю

Зачем Минобороны понадобилось отправлять самолеты в Сирию через Атлантику? Скорее всего, такое решение было принято, исходя из множества причин. С технической точки зрения турбовинтовые Ту-95МСМ доказали, что не зря остаются в строю. Машина была разработана в далёкие 1950-е годы и большая часть образцов находится в резерве.

Однако записывать ракетоносец в музейные экспонаты еще рано. Последняя модификация с индексом «МСМ», которая должна прослужить до 2040 года, может оснащаться новейшим ударным вооружением. 17 ноября Ту-95МСМ ударили по объектам террористов управляемыми стратегическими крылатыми ракетами Х-101, которые стали поступать в войска в 2013 году.

Разработанная МКБ «Радуга» Х-101 считается одной из лучших в своем классе из-за способности поражать подвижные цели с точностью до 10 метров. Судя по опубликованным кадрам и пресс-релизу Минобороны, «медведи» поразили неподвижные цели: пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения.

Но в этом факте важно то, что Ту-95МСМ впервые запустили новейшие Х-101 и сделали это успешно. Во время предыдущих полетов ракетоносцы использовали Х-555 – модифицированный вариант устаревшей советской крылатой ракеты Х-55, летающей на дозвуковых скоростях. Примечательно, что в конструкции Ту-95МСМ демонтировано оборудование для свободнопадающих боеприпасов, которые естественно не могут отличаться высокой точностью.

Костяк дальней авиации

Согласно открытым источникам, в боеспособном состоянии находятся около 60 Ту-95. Это почти половина парка дальней авиации России. Сверхзвуковых ракетоносцев Ту-22М насчитывается около 60 единиц, а число более современных Ту-160 по прозвищу «Белый лебедь» может не превышать 15 машин. Через 5-10 лет ситуация должна поменяться кардинальным образом: ВКС получат 30 Ту-22М3 и 50 Ту-160М2.

В долгосрочной перспективе парк Ту-95 и, возможно, Ту-22 заменит Перспективный авиационный комплекс дальней авиации, работы над которым стартовали на «Туполеве» в 2009 году. ПАК ДА станет самолетом, выполненным по схеме «летающее крыло» и внешне будет напоминать малозаметный американский стратегический бомбардировщик В-2 компании Northrop Grumman.

Однако реальность такова, что костяком стратегической авиации РФ еще достаточно долго будет оставаться Ту-95МСМ. В этом контексте вчерашний крюк «медведей» – отнюдь не является пределом их технических возможностей. 30 июля 2010 года российские ракетоносцы установили мировой рекорд беспосадочного полета. «Тушки» преодолели 30 тысяч километров за 43 часа, четырежды заправляясь в воздухе.

«Напоминалка» для НАТО

Успешное выполнение Ту-95МСМ боевого задания и полет над Атлантикой демонстрируют не только их боеспособность. В каком-то смысле Москва организовала политическую акцию. Стратегическая авиация – один из факторов сдерживания НАТО. За последние годы предавалось огласке несколько случаев, когда западные истребители поднимались в воздух для перехвата турбовинтовых ракетоносцев РФ.

С 2013 года российская дальняя авиация нарастила количество полетов вблизи воздушных границ европейских государств. Но, наверное, впервые российские самолеты, оснащенные новейшими крылатыми ракетами, пролетели в зонах, которые находятся под неусыпным контролем Великобритании и США (на данный момент отсутствуют официальные комментарии стран-членов НАТО).

Скорее всего, в задачи Ту-95МСМ не входила провокация западных ПВО и ВВС. Политическое значение полетов «медведей» над Атлантикой заключалось в донесении мысли о том, что неразумно списывать со счетов российскую дальнюю авиацию. Даже несовременные на первый взгляд машины способны наносить удары новейшим оружием под прикрытием истребителей.

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