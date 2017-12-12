Из Сирии с победой
Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Россия выведет часть контингента из арабской республики, но сохранит военное присутствие

Президент РФ Владимир Путин любит удивлять неожиданными политическими маневрами, причем даже в тех ситуациях, когда многие ждали очевидного решения. О частичном выводе войск из Сирии Верховный главнокомандующий мог объявить в Москве или любом другом городе мира, но сделал это именно на территории арабской республики, выступая перед военнослужащими авиабазы Хмеймим.

Посещение аэродрома, куда в сентябре 2015 года были переброшены первые две эскадрильи ВКС, стал весьма символичным событием. Хмеймим — главная база российского контингента, на которой он может пребывать бессрочно. Отсюда начиналась операция против незаконных вооруженных формирований (НВФ) и здесь Путин объявляет о безоговорочной победе.

«Да, угроза террористических проявлений во всем мире ещё очень высока. Однако задача борьбы с вооружёнными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена — решена блестяще. Поздравляю вас!» — сказал Путин.

По его словам, за два с небольшим года российский контингент вместе с сирийской армией разгромили «наиболее боеспособную группировку международных террористов». В связи с этим президент объявил, что принял решение о выводе из САР значительной части войск. При этом Путин подчеркнул, что «если террористы поднимут головы, мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели».

«Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Министру обороны, начальнику Генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья! В добрый путь! Благодарю вас за службу», — заявил Путин.

Президент уточнил, что на постоянной основе в САР будут действовать два пункта базирования. Первый — в Хмеймим и второй — в Тартусе, где с советских времен был пункт материально-технического обеспечения ВМФ, а сейчас строится военно-морская база.

На момент написания материала отсутствовали подобные данные о том, как будет организован процесс вывода войск и какие подразделения покинут САР. Из информации предоставленной главой государства следует, что в Хмеймим будет функционировать небольшая авиационная группировка. Возможно, что в САР останутся одна эскадрилья бомбардировочной авиации, одна эскадрилья истребителей, некоторое количество многоцелевых и ударных вертолетов.

Небо над Хмеймим продолжит защищать зенитный ракетный комплекс С-400. На базе останутся подразделения, обеспечивающие ее безопасность и на земле. Также в Хмеймим будет функционировать штаб российской группировки. Домой, помимо большинства летчиков, отправится только технический персонал.

С большой вероятностью пункт базирования в Тартусе будет работать в прежнем режиме. Будущую базу прикрывает с воздуха ЗРК С-300В4 и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», защиту с моря обеспечивают противокорабельные системы. По понятным причинам Тартус не покинут зенитчики, части береговой обороны и военнослужащие, ответственные за противодиверсионную деятельность.

Корабли и подлодки ВМФ наверняка продолжат вести боевое дежурство в Средиземном море, а значит, могут вновь порадовать нас очередным пуском «Калибров». С начала сирийской операции России требуется постоянное присутствие у берегов САР. Средиземноморская группировка прикрывает Тартус и конвои с грузами из Черного моря.

За более чем два года операции в Сирии появилась достаточно разветвленная наземная инфраструктура Вооруженных сил РФ. Минобороны никогда не оглашало ее численность, но судя по военным специальностям, которые перечислил президент в своей речи в Хмеймим, в разных регионах арабской республики находятся как минимум несколько тысяч наших солдат и офицеров.

Скорее всего, в Россию вернется большинство подразделений Сил специальных операций (ССО), которые в основном занимались целеуказанием для ВКС и артиллерии. Снижение количества боевых вылетов естественным образом уменьшило необходимость в присутствии военных разведчиков.

При этом численность офицеров Центра примирения враждующих сторон, сотрудников военной полиции и военных советников в Сирии, скорее всего, не изменится. Данные подразделения необходимы для обеспечения процесса мирного урегулирования и обучения сирийских войск. Не поедут домой в ближайшие месяцы и инженерные силы, брошенные на разминирование освобожденных территорий.

6 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался о полном разгроме террористов и деоккупации от ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ) всех населенных пунктов. При поддержке ВКС и ограниченного сухопутного контингента правительственные войска, ополченцы, «Хезболла» освободили примерно 50% территории САР.

На первом этапе (сентябрь-октябрь 2015 года) операции российская авиация практически не бомбила ДАИШ. Наибольшую опасность представляли оппозиционные НВФ и «Джебхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ), которые закрепились в двух крупнейших городах (Хомс, Алеппо) и угрожали Дамаску. Очень слабые позиции у сирийской армии были на северо-западе страны, который частично контролировала Турция.

Одновременно с боевыми действиями Россия стремилась выбить экономическую почву ДАИШ, уничтожая караваны наливников и объекты нефтяной инфраструктуры. По дипломатическим каналам велась работы с Анкарой, уличенной в спонсировании боевиков, и двумя главными спонсорами радикального суннизма — Катаром и Саудовской Аравией.

В полной мере развернуть наступление на исламистов удалось после взятия Алеппо в декабре 2016 года. Ослабшее в финансовом отношении ДАИШ поспешно отступало. Весной-летом 2017 года террористы оставили центральную часть САР, а в течение осени были выбиты с востока страны. Северо-восточную часть Сирии не без труда освободили курдские формирования при поддержке США.

Легкой прогулкой для России операцию в САР назвать невозможно. С одной стороны, наша армия вполне успешно воевала советскими самолетами (Су-24М и Су-25СМ) и старыми боеприпасами. С другой — были выявлены недостатки в новой неиспытанной военной технике. Также стала очевидной нехватка универсальных десантных кораблей и авианосцев, повышающих экспедиционные возможности РФ.

***

Объявления о сокращении контингента в Сирии ждали последнюю неделю. Под сирийской операцией пришло время подводить черту, но президент взял паузу, и надо сказать, что, как профессиональный политик, блестящее ее выдержал. Утром 11 декабря Ил-96 уже приземлился в Хмеймим. Путин впервые посетил авиабазу, и символично, что именно там он заявил о безоговорочной победе русского оружия.

После нескольких часов на аэродроме. Путин отправился в Каир, а затем — в Анкару. Многие усмотрели в этом умелый предвыборный ход. Глава государства продемонстрировал необычайную работоспособность и близость к воинам, сломавшим хребет терроризму. 

Теги:
Места: Сирия
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