«Сибирь» поднимет Арктику

На днях на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220. Корабль поразил наблюдавших за этим событием зрителей своими размерами: ведь современная Россия нечасто строит такие гигантские суда. Водоизмещение ледокола составляет 33,5 тысячи тонн, длина — 173 метра, высота — 15,2 метра.

Спуск на воду — это один из этапов производственного цикла, который не означает завершения работ. Как правило, корабелы выводят корпус судна из дока при помощи вспомогательных устройств и механизмов или осуществляют неуправляемый спуск со стапелей.

Работы на «Сибири» будут завершены только через три года. Однако внимание СМИ к этому событию вполне оправдано. Во-первых, российские предприятия достаточно редко строят гражданские и военные суда водоизмещением свыше 5 тысяч тонн. Во-вторых, «Сибирь», как и другие корабли проекта, будет самым крупным и мощным ледоколом в мире.

«Сегодня мы стали участниками знакового события. Строительство ледоколов проекта 22220 — уникальная инженерно-технологическая задача. Эти атомные ледоколы не имеют аналогов в мире. Отечественные ученые, проектировщики, судостроители, объединили в них все передовые технические решения, которые существуют на сегодняшний день», — сказала на церемонии глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

Смена поколений

Технический проект «Сибири» был разработан Центральном конструкторском бюро «Айсберг» (Санкт-Петербург) в 2009 году. Атомная установка была разработана КБ атомной отрасли им. И. И. Африкантова (Нижний Новгород). Закладка атомохода состоялась 26 мая 2015 года, а в июне 2016 года он занял место на стапеле.

Сердцем «Сибири» станет двухреакторная энергетическая установка с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт. РИТМ-200 — водо-водяной ядерный реактор с четырьмя парогенераторами которые интегрированы в корпус активной зоны. Интегральная значительно компоновка снижает риск утечек из первого контура реактора.

175 МВт — это тепловая мощность РИТМ-200. На одном валу двигательной установки мощность будет составлять 30 МВт. Срок эксплуатации реактора оценивается в 40 лет, период непрерывной работы — в 26 тысяч часов (1083 дня или более трёх лет). Перезагрузку ядерного топлива необходимо осуществлять каждые семь лет.

Скорость хода «Сибири» по чистой воде составляет 22 узла (около 40 км/ч). Атомоход будет способен взламывать лёд толщиной до 2,9 метра, что позволит осуществлять круглогодичную навигацию. Численность экипажа атомохода в источниках разнится. ФГУП «Атомфлот», отвечающий за эксплуатацию и обслуживание ледоколов, приводит данные о 53 человек, ряд СМИ оценивают команду на «Сибири» в 74 человека.

Предшественником российской «Сибири» является одноимённое советское судно проекта 10520, которое было введено в строй 28 декабря 1977 года. В 1978 году атомоход осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка. В 1992 году в связи с сокращением флота «Сибирь» была выведена из эксплуатации.

Советская «Сибирь» по характеристикам уступает наследнику. Водоизмещение ледокола составляло 21 тысячу тонн (против 33 тысяч), длина корпуса — 147,9 метра (против 173 метров), ширина — 29,9 метра (против 34 метров).

Российская «Сибирь» превосходит предшественника по скорости и автономности плавания. А новые технологии позволили сократить численность экипажа со 150 человек как минимум в два раза. Тем не менее, оба ледокола неразрывно связаны. Проектированием ледокола, разработкой ядерной установки и строительством занимаются одни и те же предприятия.

Универсальные корабли

«Сибирь» — один из трех строящихся атомоходов проекта 22220. Головной корабль «Артика» был спущен на воду 16 июня 2016 года, следом за ним на стапель встала «Сибирь». Ввод в эксплуатацию «Арктики» запланирован на 2019 год. 25 июля 2016 года Балтийский завод заложил третий ледокол проекта 22220 «Урал», который будет построен, предположительно, в 2022 году.

Особенность проекта заключается в том, что атомоходы будут универсальными кораблями. Переменная осадка (10,5 метра/8,55 метра) позволит им плавать как в море (на глубокой воде), так и в устьях сибирских и полярных рек (на мелководье). Эта особенность упростит логистику и поможет сэкономить средства, которые уходят сейчас на эксплуатацию судов разного типа.

На церемонии спуска на воду «Сибири» генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша отметил, что универсальные атомоходы проекта 22220 будут обеспечивать круглогодичную навигацию по всему Северному морскому пути для доставки углеводородной продукции на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Сегодня атомная энергетика обеспечивает России безоговорочное лидерство в высоких широтах, но только при наличии универсальных атомных ледоколов наша страна в полной мере сможет открыть миру все возможности и преимущества Северного морского пути», — заявил Рукша.

Также он сообщил, что к концу 2017 года будет завершен технический проект еще одного атомохода — «Лидер», который относится к проекту 10510 и считается ледоколом следующего поколения. Рукша убежден, что «Лидер» откроет «новую страницу в истории освоения Арктики».

Ранее «Русская Планета» сообщала, что реализация проекта 10510 направлена на прорыв в долгосрочном развитии ледокольного флота России. Над проектом работают ЦКБ «Айсберг», ОКБМ им. И. И. Африкантова, ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Ледокол будет оснащен ядерной установкой РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт, то есть в два раза больше чем у РИТМ-200, которая стоит на ледоколах проекта 22220.

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