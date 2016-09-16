Сфальсифицированная катастрофа

Комиссия, которая ведет расследование дела о крушении ТУ-154 с польским президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году под Смоленском, заявила, что в материалах следствия есть ряд существенных нестыковок. Из российского варианта расшифровки черных ящиков вырезано 5 секунд, а из польского – три. Глава комиссии Вацлав Берчиньский заявил, что, помимо прочего, сразу после крушения обломки самолета были перемещены.

Напомним, что в апреле 2010 года под Смоленском потерпел крушение пассажирский ТУ-154, на котором находилась польская делегация высокопоставленных лиц, включая главу государства и его супругу. Самолет президента направлялся к месту траурных мероприятий в память о Катыни. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследование громкой катастрофы вели российские и польские эксперты. По итогам расследования, польская комиссия сочла, что причиной катастрофы стало снижение самолета ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. Среди причин трагедии упомянуты также ошибки экипажа – он состоял из поляков.

Однако после того, как в Польше к власти после очередных выборов пришла партия брата-близнеца Качиньского, Ярослава, была создана новая подкомиссия, которая пересмотрела итоги расследования. В итоге теперь поляки считают, что в авиакатастрофе виноваты российские диспетчеры. По их мнению, они умышленно довели рейс до катастрофы в воздухе. По новым данным польских специалистов, самолет начал разрушаться еще в воздухе, до падения на землю.

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на сообщение тем, что предложила польской стороне незамедлительно предъявить международной общественности дополнительные материалы, коли они у поляков действительно появились.

Что интересно, предположения о том, что записи расшифровки были урезаны, опровергли и с польской стороны. «Нет никаких вырезанных фрагментов записей регистратора. Мы базировались на том же материале, который считывал российский МАК», - рассказал ТАСС глава государственной комиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Мачей Ласек. «Эти записи одинаковы, что подтверждено в том числе группой экспертов прокуратуры», - добавил он. Также Ласек опроверг данные о том, что самолет начал разрушаться еще в воздухе.

Подобные выводы, по его словам – банальное следствие нехватки знаний и опыта членов подкомиссии. «Ни члены комиссии, ни прокуратура не обнаружили никаких следов манипуляций. Главная проблема этой группы заключается в том, что никто из работающих в ней никогда не исследовал авиапроисшествия. Можно только сожалеть, что для расследования этой катастрофы были выбраны люди, не имеющие никакого опыта», - сообщил Ласек.

Не так давно в Польше вышел фильм «Смоленск», посвященный катастрофе 2010 года. Главная героиня фильма – репортер, который по ходу сюжета убеждается в том, что данные расследования сфальсифицированы. Гибель польского президента – спланированная лично Путиным акция за поддержку Польшей Грузии во время войны в 2008 году в Южной Осетии. Как пишет Inosmi, на премьеру фильма пришли нынешние президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Беата Мария Шидло, а брат-близнец погибшего президента говорил о «постановке, которая рассказывает правду». Фильм не пользуется популярностью: сеансы проходят при полупустых залах. Однако его можно считать частью политической кампании Ярослава Качиньского, стремящегося всеми силами обвинить в катастрофе Россию.

Похоже, привычка обвинять во всем лично Путина – ну или российские спецслужбы – прочно укоренилась в Европе, напрочь заглушая при этом чувство разума. Версия о том, что Качиньского убили с подачи российского президента, весьма популярна – например, в 2015 году вышла книга немецкого журналиста Юргена Рота «Хранимое под замком дело S: Смоленск, MH17 и путинская война на Украине». В своей книге автор возлагает вину за эту катастрофу (и, как становится понятно из названия книги – и на другие тоже) на ФСБ России. «В трехстраничном отчете, написанном в марте 2014 года, говорится, что офицер российской ФСБ подложил несколько тротиловых зарядов с дистанционно управляемыми взрывателями на борт президентского лайнера. Его польские помощники в аэропорту Варшавы помогли ему в этом», - рассказал журналу Bild Рот. При этом сам журналист не уверен в достоверности отчета, но уверяет, что его источник – весьма информирован.

В любом случае, до предъявления реальных доказательств все пространные заявления поляков о виновности российской стороны звучат не более убедительно, чем художественный фильм и книга-расследование, в достоверности фактов которой не уверен даже автор. России, возможно, стоит взять эту тактику на вооружение – и переснять в третий раз фильм «Экипаж».

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