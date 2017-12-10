Ни секунды слабости

Образ российского президента Владимира Путина неотделим от армии. Дело не только в потребности нашего народа в сильной руке. Путин — советский человек и искренний патриот Отечества. Он прекрасно понимает, что без военной мощи Родина просто обречена на жалкое существование. Россию, как в 1990-е годы, посадят на западные кредиты и лишат собственной национально ориентированной экономики.

Так называемая интеллигенция и либеральная общественность нашей страны очень хотят видеть в России эдакое просвещенное миролюбивое европейское государство. Крайне часто можно встретить утверждения о фантомности угроз военного характера и необходимости сократить финансирование силовых органов. Дескать, посмотрите на Европу: она живет со всеми в мире и донельзя урезала военные бюджеты.

Естественно, господа-интеллектуалы не касаются темы протяженной и плохо оборудованной российской границы. Неинтересно анализировать действия НАТО и США, которые разворачивают военную машину для потенциального удара по нашим войскам. Немало в России и внутренних угроз. Проблема радикального ислама на Северном Кавказе и среди приезжих из Центральной Азии ещё долгое время будет актуальной.

В течение следующего срока Путин должен превратить российскую армию в более современную (как минимум в техническом отношении) структуру. Глава государства намерен укрепить Стратегические ядерные силы, пополнить арсенал высокоточного неядерного оружия и усилить возможности Сухопутных войск. При этом численность ВС (1 миллион военнослужащих и 900 тысяч граждански), скорее всего, не увеличится.

Возвращенное достоинство

Вопросам военного строительства Путин всегда уделял первоочередное внимание, за что собственно и продолжает удостаиваться нелестных отзывов от тех, кого принято причислять к либеральному лагерю. Перекос ресурсов государства в сторону вооруженных сил действительно может оказаться губительным для социально-экономического развития, однако стоит отметить, что при Путине никакой милитаризации общества по советскому образцу не происходило.

Самый яркий эпизод на заре карьеры президента, связанный с армией, произошел в 1999 году в Дагестане, который тогда подвергся нападению чеченских боевиков. В те времена российская армия находилась в деморализованном состоянии и не контролировала ситуацию на Северном Кавказе. Сопротивлением террористам в Дагестане оказывали ополченцы и отряды милиции, но одного их мужества было недостаточно.

Стоя в военной палатке, Путин сказал историческую фразу, которая объединила русских и все кавказские народы в борьбе с ваххабизмом. Его слова в духовном плане стали переломным моментом в позорной для Отечества эпопеи с сепаратизмом.

«Я хочу по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб», — сказал Путин, но тут же попросил присесть встававшего с бокалом генерала. — «Секундочку. Очень хочется выпить за здоровье раненых и пожелать счастья всем, кто здесь находится. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи…».

«Вы знаете, что планирует противник. <…> Мы с вами не имеем права позволить себе ни секунды слабости. Ни секунды. Потому что, если мы это сделаем, то получается, что те, кто погиб, погибли напрасно. Я предлагаю сегодня эту стопку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом, когда эти задачи принципиального характера будут решены», — объявил Путин и предложил «по-походному перекусить».

Вторая Чеченская кампания, которая проходила под строжайшим личным контролем Путина, восстановила единство России и продемонстрировала решимость федерального центра гасить любые очаги сепаратизма, а также впредь не допускать вмешательства зарубежных государств во внутренние дела РФ.

Но самое важное, что премьер-министр, а потом и президент, вернул авторитет профессии военнослужащего в обществе. Солдаты и офицеры почувствовали себя нужными стране и вновь ощутили значение своей миссии.

Парадокс Сердюкова

Этот моральный подъем, который произошёл с приходом Путина к власти, до сих пор остается основной его невероятной популярности. Российское общество осознало себя единым организмом с великой историей, культурой, немеркнущей воинской славой. Одновременно происходил рост благосостояния, и президент обеспечил популярность и уважение к своей персоне на многие годы вперед.

Конечно, не все было так гладко, как порой принято представлять. Путин не имел возможности выстраивать новую армию. Он тушил пожары, ставил заплатки на зияющие бреши в обороне (и экономике) России. Это был вынужденный процесс. В наследство от Ельцина досталась плохо организованная военная машина с огромной долей неисправного вооружения. Времени проводить глубокие реформы просто не было.

Не обходилось и без ошибок. Одним из самых неоднозначных решений Путина стало назначение на должность министра обороны бывшего торговца мебелью Анатолия Сердюкова. «Русская Планета» достаточно много писала о том, почему господин Сердюков избежал ответственности за свои проделки. Но у общества вызывает недоумение не только это обстоятельство.

До сих пор Кремль умалчивает о том, с какой целью надо было отдавать кресло министра обороны гражданскому и специалисту «по налогам и сборам», который даже не имел достаточный опыт госуправления. Не под запись большинство экспертов объясняют парадокс Сердюкова желанием президента провести болезненные реформы в ВС.

Во-первых, требовалось оптимизировать численность армии, радикально сократив офицерский состав. Во-вторых, глава государства собирался перевести армию на бригадную основу, повысив уровень ее мобильности. В-третьих, Путин рассчитывал провести секвестр имущества Минобороны, продав на благо государства избыточные активы.

Очевидно, что в среде командиров данные меры не могли не вызвать бурю негодования, и любой проводник подобной политики автоматически зачисляется в разряд «предателей». Для реализации столь непопулярных мер был нужен грамотный финансист-технократ, который не связан каким-либо образом с силовиками. Такого министра обороны закидают камнями, он станет самым ненавистным человеком в стране, но проведет реформы, которые должны в итоге пользу принести России.

Пребывание Сердюкова на посту министра обороны в 2007-2012 годы привело к противоречивым результатам. С одной стороны, экономика военного ведомства была приведена в относительный порядок. Россия вязала на вооружении передовой западный опыт, создала мобильные батальонные формирования. Огромное положительное значение имел боевой опыт, полученный в Южной Осетии.

С другой стороны, реформы Сердюкова сопровождались известными коррупционными скандалами, которые как раз вызваны политикой по распродаже имущества.

Коммерческий подход министра обороны не всегда был обоснован с точки зрения элементарных правил военного искусства. Например, с целью экономии Сердюков решил объединить военные заведения и сократить количество объектов военной инфраструктуры. Данные шаги были абсолютно недопустимы, потому что уничтожали потенциал отечественной военной науки и снижали уровень обороноспособности страны.

Сердюков своим публичным поведением как будто намеренно демонстрировал наплевательское отношение к военным традициям СССР и России. Сердюков очень нелепо принимал Парады Победы. У ветеранов и офицеров фигура Сердюкова вызывала насмешки и горькое сожаление. В 2012 году недовольство Сердюковым достигло гигантского масштаба, и на кресло министра обороны Путин вернул достойного человека.

Продолжение читайте во второй части.

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