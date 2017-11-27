Секретная русская ракета
Фото Минобороны

Фото Минобороны

Как проходит модернизация российской системы ПРО 

Противоракетная оборона — одна из самых закрытых областей военной деятельности РФ. В интересах России — усилить возможности ПРО для нивелирования потенциальных угроз, которые несут в себе американские крылатые ракеты морского базирования Tomahawk, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman и другие современные ракетные комплексы.

24 ноября Минобороны РФ рапортовало о том, что на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) произошло испытание «модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны». Командующий объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько заявил, что противоракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».

На Фрунзенской набережной не сообщили ни тип ракеты, ни ее примерные характеристики, ни какие-либо подробности пуска. Из официальной информации следует лишь то, что ракета испытывалась для постановки на вооружение системы ПРО, которая защищает Центральный промышленный район и Москву. Сами пуск, по всей видимости, состоялся 23 ноября. «Русская Планета» попыталась разобраться в том, какую ракету испытали российские ВКС, и как обстоят дела в столь засекреченной сфере.

Полностью отечественная

Известный специалист по ракетной технике, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев рассказал РП, что пуск модернизированной противоракеты, как и всех предыдущих, произошел на 35-й площадке полигона Сары-Шаган. По его словам, боевой расчет запустил противоракету ближнего перехвата 53Т6M, предназначенную для новой системы ПРО А-235, которая придет на замену нынешней А-135 и будет защищать Московский регион.

«Новая ракета отличается от предыдущей более совершенным оборудованием, двигателем и корпусом. Можно говорить, что в России возобновлено производство ближней ракеты 53Т6. По нашим подсчетам, это 53-й пуск ракеты семейства 53Т6. И впервые мы увидели новый транспортно-заряжающий агрегат, который, вероятно, будет обслуживать все противоракеты. Он — на базе КамАЗа, а не МАЗа, как прежний», — сказал Корнев.

Эксперт убежден, что в Казахстане была испытана «вновь произведенная ракета», то есть боеприпас, который был собран исключительно российскими предприятиями. Стоящие сейчас на вооружении противоракеты были выпущены либо в советское время, либо в начале 1990-х годов. Тем самым Россия продемонстрировала способность производить противоракеты с улучшенными характеристиками без кооперации, которая существовала с советских времен.

«К этому событию наша страна, предположительно, готовилась с 2010 года, когда к противоракете был создан двигатель. Данных по самой противоракете нет. Поэтому я не могу сказать про какие-либо ее особенности. В любом случае это достаточно большой шаг, хотя ничего принципиально нового и революционного в 53Т6М, скорее всего, нет», — пояснил Корнев.

В будущем потенциал российской ПРО должен усилить мобильный зенитный ракетный комплекс С-500, который, согласно последней информации Минобороны, начнет поступать в ВКС после 2020 года. В настоящее время нет ни одной фотографии этой машины. Существует только эскизное изображение, которое не позволяет делать какие-либо выводы.

Сами военные говорят, что С-500 станет эффективным универсальным средством ПВО и ПРО. Российские и зарубежные эксперты полагают, что новейший ЗРК создается на базе С-400 «Триумф». При этом в отличие от предшественника С-500 сможет поражать МБР, а его внеатмосферная ракета — объекты в ближнем космосе (спутники).

«Возможно, что комплексы С-500 будут связаны в единую систему с системой, которая прикрывает Москву. Звучат мнения, что благодаря С-500 можно будет распространить противоракетную оборону на всю страну. Думаю, что это вполне реально, но будет стоить гигантских денег, и гарантии 100% защищенности от ударов МБР никогда не будет», — отметил собеседник РП.

На этапе модернизации

Основу российской системы ПРО, как упоминалось выше, составляет система А-135 «Амур» в подмосковном поселке Софрино-1. Система состоит из радиолокационной станции (РЛС) дальнего обнаружения «Дон-2Н» (здание белого цвета, которое чаще всего мелькает на фотографиях системы ПРО Москвы) и шахтных пусковых установок.

С конца 1970-х годов начались научно-исследовательские работы по модернизации А-135. Финальный вариант — А-235 — должен обеспечить надежную трех или двух-эшелонированную оборону (дальний, средний и ближний эшелоны с противоракетами соответствующего типа).

Работы по А-235 растянулись на весь постсоветский период, а планы по модернизации неоднократно менялись. По мнению Корнева, Минобороны проводит замену стрельбового и вычислительного комплексов. Из открытых данных следует, что процесс модернизации касается «Дон-2Н». Опытно-конструкторские работы по А-235 проходят по теме «Нудоль».

Стоящая на вооружении «Дон-2Н» способна фиксировать баллистические цели на расстоянии не менее 1,5-2 тысячи километров и может сопровождать до 120 элементов сложных баллистических целей — боеголовки, остатки МБР, ловушки. Общее количество наводимых противоракет не превышает 100 единиц. Корнев считает, что изначально А-135 создавалась для отражения ограниченного ядерного удара и потому не может гарантировать защиту от массированного. Однако, по его словам, ни одна система ПРО, включая перспективную, не способна решить подобную задачу в принципе.

Эксперт предполагает, что средний эшелон А-135 так и не был создан, а дальний — был исключен из состава в середине 2000-х годов, но будет вновь восстановлен в рамках проекта «Нудоль». На текущий момент в рабочем состоянии находится только ближний эшелон с ракетами 53Т6, причем с ядерными боеголовками.

По информации Корнева, Россия ведет работы по созданию противоракеты с обычной боевой частью. Аналитик уверен, что 53Т6 способна перехватить любую баллистическую цель в пределах атмосферы. Дальность действия 53Т6 — не более 100 километров, высота поражения цели — от 15 до 30 километров.

Как уточняет Минобороны, российская система ПРО решает три основных задачи: оборона Москвы и Центрального промышленного района, стратегическое сдерживание, оборона важнейших объектов на территории РФ от ограниченных ударов нестратегических ракетных средств нападения. Система ПРО находится в постоянной боевой готовности и функционирует полностью в автоматическом режиме.

Теги:
Организации: Минобороны
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