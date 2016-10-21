Сатанизм с яслей

Депутата Госдумы Алексей Диденко подготовил обращение к министру образования Елене Васильевой (копия имеется в распоряжении РП) с просьбой запретить празднование Хэллоуина в детских дошкольных учреждениях.

По словам парламентария, празднование оккультного праздника с явно агрессивной, устрашающей, сатанинской символикой не может стать традиционными в России, - тем более не допустимо вводить его в качестве календарного праздника в детских садах.

«Это преступление против детства и семьи!, отметил в беседе с «Русской планетой Диденко – Если взрослые еще имеют возможность выбора, то дети ее просто лишены. То есть им навязан американский праздник культивирующий смерть, сатанизм и насилие. Известно, что сам культ празднование Хэллоуина восходит к темным временам и считается одним из главных праздников Американской Церкви Сатаны. Сегодня мы очень часто говорим о традиционных ценностях, нравственности, поэтому подобные мероприятия с привлечением детей должны быть законодательно ограничены»

Ранее, петиция о запрете празднования Хэллоуина в детских садах и школах появилась на портале Change.org. В частности там указано, что «принудительное приобщение к грязной, отвратительной символике Хэллоуина в детсадах и школах является серьёзным ударом по неокрепшей детской психике и формирующейся личности, которая должная воспитываться исключительно в атмосфере прекрасного и душеполезного»

По мнению общественности, допущение подобных праздников в учебных заведениях является преступлением чиновников от образования, и должно законодательно быть запрещено как минимум муниципальными законодательными собраниями.

Кроме того, правоохранительные органы должны больше внимания уделять случаям приобщения детей к развратному, агрессивному действу, которое проводится ежегодно в государственных образовательных учреждениях.

Прокуратура г. Москвы должна заинтересоваться, почему в Москве и Московской области насильно вводят в общеобразовательных заведениях праздники, травмирующие психику детей. Родители и общественные организации регулярно подают жалобы на введение в календарный план школ традиций празднования, чуждых российской культуре и ценностям.

«Следует ограничить публичное празднование подобных празднований, пропагандирующих насилие и агрессию среди молодежи. Люди имеют право не видеть атрибутики, оскорбляющей их религиозные и гражданские чувства.

Если сегодня не запретить появление в общественных местах в атрибутике сатанизма, гомосексуализма, политических, псевдорелигиозных кричащих знаках отличия, - то завтра экстремисты будут голыми выходить на улицы, мочиться на прохожих и говорить, что это их право на самовыражение!», - отмечает общественность.

Отдельные голоса против «бесовского» праздника раздаются уже много лет, но серьезными запретами эти протесты обернулись 2-3 года назад, после консервативного поворота в общественной жизни и политике. В этом году как минимум еще один регион присоединился к традиционно консервативному югу, где в школах наряжаться в костюмы «нечисти» на 31 октября запрещено уже давно, и, неожиданно, это оказалось Поморье.

Кроме того, в прошлом году в дело вступил печально известный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов, известный как своими странными инициативами, так и тем, что некоторые из них становятся федеральными законами.

К сожалению, с 1990-х годов нам очень активно навязывают совершенно не свойственные нашим культурным традициям образ жизни и поведение. К тому же ряд экстремистов использует подобные «праздники» в своих пропагандистских целях. Теперь, когда это требование озвучено на уровне председателя Комитета Госдумы, появился реальный шанс остановить надвигающуюся волну детского насилия, которую выпествывают с самых яслей.

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