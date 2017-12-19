Самые страшные события 2017 года

События, о которых пойдет речь в этой статье, изложены в хронологическом порядке.

Начало года выдалось относительно спокойным. Разве что россияне повздыхали немного, глядя на то, как избранный президент США Дональд Трамп, мало-помалу, перестает быть «нашим», превращаясь в послушного адепта решений конгресса да «региональных» американских судов, отменявших его указы.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Первая беда грянула в ту пору, когда людям особенно хочется жить — весной, а если быть точным — 3 апреля. В этот день некто Акбарджон Джалилов, 1995 г.р., автослесарь, уроженец Киргизской Республики, приобретший гражданство России в 2011 году, спустился в санкт-петербургское метро на станции Академическая.

Остановившись у стеклянной перегородки, юноша в красной куртке и очках понаблюдал немного за сотрудниками контроля, которые ловили, досадной случайности, не потенциальных «бомбистов», а ворон. А затем уверенно шагнул через рамки металлоискателя.

Звук на сверхсовременных устройствах, которые предназначены для выявления террористических угроз, был… отключен.

Фото: kp.ru

Взрыв, произведенный подонком, получившим из рук взяточников из ФМС российский паспорт, прогремел в тот момент, когда поезд едва отъехал от станции «Сенная».

Состав не остановился. Наверное, те две минуты, за которые он домчался с полыхающим вагоном до станции «Технологический институт», навсегда останутся в памяти выживших, в том числе, 89-ти раненых. А для 15-ти человек эта поездка в метро, к великому горю близких, стала последней.

У погибшего Джалилова полиция отыскала сообщников. Это Сейфулла Хакимов и Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов и Ибрагибжон Ерматов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, и Содик Ортиков. Эти «люди», для которых гостеприимно открыла дверь Россия, по какому-то непонятному стечению обстоятельств не успели купить себе паспорт РФ.

Именно поэтому в качестве исполнителя теракта был выбран «россиянин» Акбарджон (на случай, если его остановит полиция для проверки документов). Спустя 18 дней после питерской трагедии Смольнинский районный суда г. Санкт-Петербурга лишил террориста Джалилова российского гражданства. Посмертно.

Вот только погибшие от этого не воскресли, а раны пострадавших меньше болеть не стали.

Ураган в Москве

В последний месяц весны Москву настигла стихия, сметавшая остановки и поднимавшая крыши домов. 18 человек, оказавшиеся эпицентре настигшего столицу 29 мая природного катаклизма, погибли. Травмы и увечья различной степени тяжести получили еще 170.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В результате сильного шторма 2,5 тысячам жилых домов нанесен урон. Упали 110 тысяч деревьев, на 193 улицах было нарушено освещение. Еще 1700 зданий получили повреждения кровли. Нанесенный природой ущерб от урагана исчисляется миллиардами рублей.

Расстрел в Тверской области

Никто и понять не может, зачем пьяного электрика Сергея Егорова из поселка Редкино ближе к той зловещей и кровавой ночи с 3 на 4 июня понесло в дом семьи Савельевых, где был праздник.

На свою беду кто-то из гостей поддержал разговор об армейском прошлом Егорова. Он бахвалился тем, что служил в воздушно-десантных войсках. Но сколько не просили «вояку», пьяница так и не смог вспомнить номер своей дивизии, потому что, на самом деле, к ВДВ никакого отношения не имел.

Оскорбленный насмешками догадавшихся о вранье соседей, Егоров сгонял за ружьем, а вернувшись в дом Савельевых в половине третьего ночи, открыл огонь, целясь в головы ни в чем не повинных людей. Его жертвами стали пятеро мужчин и четыре женщины. Силой выстрелов многим людям снесло по пол-лица.

Одной из девушек удалось спастись, спрятавшись под одеялом. Жертвой алкоголика, которому ошибочно выдали лицензию на охотничье огнестрельное оружие, стала 92-летняя Галина Савельева. Ей довелось пройти невредимой через всю войну, но не удалось спастись от пули пьяного негодяя в мирное время.

Вячеслав Савельев и его бабушка Галина будут убиты через 2 часа. Фото: kp.ru

Убийца Сергей Егоров Фото: ТВ Центр

В сентябре 2017 года Сергей Егоров был приговорен к пожизненному заключению, но опротестовал приговор.

Бойня в Подмосковье

Прошла неделя после событий в Тверской области, и в поселке Кратово под Москвой сел за стол, чтобы написать свою «убийственно-предсмертную» записку уволенный пару лет назад из рядов МЧС Игорь Зенков (1967 г.р.).

В своем «послании миру» 49-летний (непьющий, в принципе бесконфликтный) мужчина, ранее служивший в Чечне, сообщил, что берет всю ответственность за произошедшее на себя. Видимо, хотел упредить возможные сообщения запрещенных в РФ террористических группировок, которые повадились брать ответственность за все подряд.

Фото: КП

Затем Зенков, страдавший, как было установлено позже, от психического расстройства и пребывавший в «стадии ремиссии», направился в автосервис, открытый его соседом прямо на дачном участке. Рискнем предположить, что шум от производимых работ, мешал спать парализованной матери Зенкова.

Последним аргументом в споре с автослесарем стало оружие. Застрелив соседа, Зенков вышел на улицу и открыл огонь по случайным прохожим, а затем забаррикадировался в своем доме. Там он продолжал стрелять по людям, которые думали, что взрываются баллоны с газом и спешили к бывшему «эмчеэсовцу» на помощь. Досталось и прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии.

До того, как его ликвидировали, Зенков успел взорвать 14 гранат. Откуда они у психопата? Эхо войны! Как оказалось, мужчина имел необычное «хобби» — с металлоискателем в руках бороздил леса, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, и собирал оружие, брошенное фашистами.

Итог подавленности и психологической нестабильности «черного копателя» – 4 убитых и 6 раненых.

Фото: Вести.ру

Резня в Сургуте

19 августа уроженец солнечного Дагестана Артур Гаджиев уселся перед видеокамерой и провозгласив себя Масаудом аль-Сургути предписал «братьям по разуму» во имя Аллаха атаковать людей с помощью предметов хозяйственно-бытового назначения – топоров, ножей, отверток.

Затем мерзавец привязал к поясу банки (якобы муляж взрывного устройства) и направился в торговый центр «Северный», где совершил поджог и дважды ударил заметившую это женщину топором. Истошные крики потерпевшей привлекли внимание людей. Гаджиев метнулся на улицу, где атаковал случайных прохожих, стремясь наносить ранения в шею и живот.

Фото: kp.ru

Единственной жертвой устроенного Артуром Гаджиева мракобесия стал он сам. Его застрелили подоспевшие полицейские!

Этот день стал самым страшным для 8-ми человек, переживших настоящий кошмар и получивших тяжелые ранения, но… к счастью, выживших.

Лишь 12 декабря 2017 года ФСБ назовет произошедшее терактом.

Падение автобуса в море

Трагедией обернулась поездка краснодарских рабочих к месту их вахтовой работы. 25 августа автобус строительной компании, ведущий строительство на пирсе «Тамань» рухнул в воду с 4-метровой высоты в Керченский пролив близ поселка Волна.

Фото: РИА Новости Источник: МЧС

В спасательной операции были задействованы 27 единиц техники и 80 спасателей МЧС. Однако жертв избежать не удалось. Количество погибших — 16 человек. Еще 18 получили ранения разной степени тяжести.

Все произошло в результате халатности должностных лиц, перевозивших людей в «древних», битком набитых автобусах, а также тех, кто не позаботился о наличии надежного ограждения на пирсе. СК РФ возбудил уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фото: KrasnodarMedia

Нож в горло «русской» демократии

Как оказалось, частных охранников, которым доверена наша безопасность, нейтрализовать не просто, а очень просто. Достаточно лишь брызнуть им в лицо из газового баллончика – и делай, что хочешь!

Так и поступил некто Борис Гриц, гражданин Израиля и России, который, «прорвав оборону», поднялся на 14-й этаж высотки на Новом Арбате. Он проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и нанес три удара ножом ведущей Татьяны Фельгенгауэр.

Одно из ранений — в горло! — было опасным.

Остаться в живых бесстрашной журналистке помогли не столько подоспевшие, наконец, сотрудники службы безопасности, сколько оказанное ею активное сопротивление нападавшему. Со слов Грица, неудачника, так и не обретшего счастья или хотя бы достойной работы ни в России, ни на Земле Обетованной, пострадавшая… «телепатически преследовала его».

К слову, в последнее время журналистки «Эха…» страдают от действий неуравновешенных мужчин. Полгода назад писатель Михаил Веллер облил водой из чашки перебившую его Ольгу Бычкову и «запустил» микрофон, назвав ведущую передачи «Особое мнение»… «тупой скотиной».

Фото: RTVi

Фото: Новая газета

Онкологическая «пандемия»

Основным убийцей осени стал рак, отобравший у нас в одночасье легендарного оперного певца Дмитрия Хворостовского, ушедшего из жизни после двухлетней борьбы с коварной болезнью.

Не стало отчаянно боровшегося с недугом замечательного писателя и сатирика Михаила Задорнова. Тихо и незаметно ушел актер Николай Годовиков (Петруха из «Белого солнца пустыни»).

Телеведущий Борис Ноткин предпочел лечь виском на дуло загодя приобретенного ружья, чтобы избавить себя от невыносимых мучительных болей раз и навсегда.

Шокировал не только уход из жизни тех, чьим голосом, юмором, обаянием восхищались миллионы россиян. Мы вновь убедились, что перед онкологией бессильны не только отечественная, но и западная медицина, к помощи которой прибегли некоторые ушедшие из жизни артисты.

Не всегда спасает и подчеркнуто здоровый образ жизни, который вели Михаил Задорнов и Дмитрий Хворостовский. Светлая память!

Выдавливание русского языка

Практически синхронно, на Украине и в Казахстане, репрессивным мерам подвергся русский язык. В учебных заведениях «Незалежной», президент которой в быту пользуется не только русским языком, но и русским матом, для «великого и могучего» не останется места, начиная с 2020 года.

В Казахстане, якобы, являющимся одним из наших ключевых стратегических партнеров, «вечный» президент подписал о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Причиной такого решения Нурсултан Назарбаев назвал необходимость модернизации и развития национального языка, а также казахской культуры и экономики.

С Порошенко все ясно. А вот о том, являются ли нашими друзьями те, кто выдавливает наш алфавит из обихода, давно бы пора задуматься…

Таковы самые страшные события 2017 года. А о том, какими были его яркие и знаковые победы, мы расскажем в следующий раз.

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