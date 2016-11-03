Русское оружие напугало Израиль
Фото: скриншот с видео официального канала Минобороны России в Youtube

Фото: скриншот с видео официального канала Минобороны России в Youtube

Почему израильские военные опасаются военного столкновения с Россией из-за Сирии

ЦАХАЛ в панике. Высокопоставленные офицеры вооруженных сил Израиля опасаются, что усиление мощи России на Ближнем Востоке может привести к противостоянию двух стран. Об этом пишет крупный израильский интернет-портал Mako. Политики и военные обеих стран прикладывают все усилия, чтобы избежать столкновений на Ближнем Востоке, однако, несмотря на это, несколько опасных инцидентов все же произошли. Например, были сбиты два российских беспилотника, и чуть было не случился бой в небе над Сирией между российскими и израильскими самолетами.

Корабельная группировка военно-морского флота России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», наделавшая много шуму в западных средствах массовой информации, пугает и израильтян. Авианосец в сопровождении атомного крейсера и нескольких кораблей и подводных лодок в настоящий момент продолжает свой поход в Средиземном море. Группа должна прибыть к берегам Сирии уже в ближайшие дни, после чего, как полагают, начнется главная фаза битвы за Алеппо.

Израильские военные с тревогой следят за его приближением. На борту авианосца находятся почти 2 тысячи моряков, 50 суперсовременных самолетов, но главное – новейшие системы ПВо и одни из лучших средств электронной борьбы. Как пишет издание, эта сила в состоянии бороться с подводными лодками, разными надводными ракетными кораблями, а также располагает новейшими средствами проведения воздушной разведки.

Израиль опасается, что Россия теперь будет иметь полную информацию о любом передвижении каждой единицы израильской техники, будь то корабль или самолет. «Спрятаться от российских радаров невозможно, и российские военные уже сейчас собирают многочисленные сведения об Израиле всеми способами — с помощью радаров, прослушивания и наблюдения», пишет издание. Россия уже предупредила, что будет сбивать любой подозрительный самолет или беспилотник, который приблизится к российским или сирийским войскам.

Нервничать израильтян заставляют и новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые уже разместили либо в ближайшем будущем разместят в Египте, Сирии, Иране. За 40 лет Израиль привык к господству в воздухе в этом регионе. Однако теперь этому, похоже, пришел конец. Присутствие российских средств ПВО разительным образом меняет всю карту на Ближнем Востоке, а перечисленные события значительно повышают вероятность столкновения между силами Израиля и России.

Для того, чтобы прояснить все спорные вопросы с российским руководством, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в сопровождении военных советников летал в Москву на переговоры. На словах никто из представителей ВВС ни России, ни Израиля не считает другую сторону противником. Но на деле интересы двух стран на Ближнем Востоке соприкасаются в весьма опасных плоскостях. Так, в Израиле считают, что Россия делает в регионе все, что захочет и поддерживает злейших врагов Израиля. Россия в ответ обвиняет Израиль в поддержке сирийских боевиков. К тому же, не стоит забывать, что с боевиками из запрещенного в РФ «Исламского государства» воюет ливанская «Хезболла», которая воюет также и против Израиля, о чем можно судить из высказываний представителей самой «Хезболлы». 

Россия часто критикует Израиль за непропорциональное применение силы в регионе, в частности – в секторе Газа. Однако во время своего выступления перед членами Валдайского клуба 27 октября Владимир Путин привел действия Израиля на Ближнем Востоке как пример эффективной борьбы. «Мы все время слышим: Алеппо, Алеппо, Алеппо. Вопрос в чем? Или оставить там террористическое гнездо, или, минимизируя, делая все, чтобы избежать жертв среди мирного населения, все-таки это гнездо дожать? Мы не будем с ними бороться вообще? Когда они где‑то в городах захватывают заложников, мы что – оставляем их в покое?» - сказал президент.

«Возьмите пример с Израиля, Израиль никогда так не делает, он всегда борется до конца и благодаря этому существует, да и другого выбора нет, надо бороться. Если мы постоянно будем сдавать позиции, мы всегда будем проигрывать», - подчеркнул Путин.

В опасении, что Россия намеревается учинить открытое столкновение с Израилем, нет никаких оснований, уверен израильский эксперт Ами Рокхас Домба. В своей статье на профильном сайте Israel Defence в переводе ИноСМИ он подверг жесткой критике подобные высказывания. «Нет никаких свидетельств того, что Путин считает Израиль врагом. Наоборот. Россия в политическом плане всегда предпочитала использовать Израиль как фактор давления на США», пишет эксперт. По его мнению, настоящая война Россией если и ведется, то точно не против Израиля, а против США, и то в опосредованном порядке, поскольку в открытом противостоянии с кем бы то ни было российские власти не заинтересованы.

«Будет правильно сказать, что Россия продвигает свои интересы. И она не считается с Израилем. В этом тоже нет ничего нового. Точно так же действуют и другие страны, считающиеся дружественными. И война против Израиля не принесет таких результатов, которых можно добиться мягкими политическими средствами», считает эксперт.

Выборы по кодексу Далее в рубрике Выборы по кодексуЗачем Памфилова добивается введения Избирательного кодекса в России? Читайте в рубрике «Израиль» На Россию не нападутВоенно-политические планы НАТО гораздо хитрее, чем думают в РФ На Россию не нападут

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО