Русское оружие напугало Израиль

ЦАХАЛ в панике. Высокопоставленные офицеры вооруженных сил Израиля опасаются, что усиление мощи России на Ближнем Востоке может привести к противостоянию двух стран. Об этом пишет крупный израильский интернет-портал Mako. Политики и военные обеих стран прикладывают все усилия, чтобы избежать столкновений на Ближнем Востоке, однако, несмотря на это, несколько опасных инцидентов все же произошли. Например, были сбиты два российских беспилотника, и чуть было не случился бой в небе над Сирией между российскими и израильскими самолетами.

Корабельная группировка военно-морского флота России во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», наделавшая много шуму в западных средствах массовой информации, пугает и израильтян. Авианосец в сопровождении атомного крейсера и нескольких кораблей и подводных лодок в настоящий момент продолжает свой поход в Средиземном море. Группа должна прибыть к берегам Сирии уже в ближайшие дни, после чего, как полагают, начнется главная фаза битвы за Алеппо.

Израильские военные с тревогой следят за его приближением. На борту авианосца находятся почти 2 тысячи моряков, 50 суперсовременных самолетов, но главное – новейшие системы ПВо и одни из лучших средств электронной борьбы. Как пишет издание, эта сила в состоянии бороться с подводными лодками, разными надводными ракетными кораблями, а также располагает новейшими средствами проведения воздушной разведки.

Израиль опасается, что Россия теперь будет иметь полную информацию о любом передвижении каждой единицы израильской техники, будь то корабль или самолет. «Спрятаться от российских радаров невозможно, и российские военные уже сейчас собирают многочисленные сведения об Израиле всеми способами — с помощью радаров, прослушивания и наблюдения», пишет издание. Россия уже предупредила, что будет сбивать любой подозрительный самолет или беспилотник, который приблизится к российским или сирийским войскам.

Нервничать израильтян заставляют и новейшие зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые уже разместили либо в ближайшем будущем разместят в Египте, Сирии, Иране. За 40 лет Израиль привык к господству в воздухе в этом регионе. Однако теперь этому, похоже, пришел конец. Присутствие российских средств ПВО разительным образом меняет всю карту на Ближнем Востоке, а перечисленные события значительно повышают вероятность столкновения между силами Израиля и России.

Для того, чтобы прояснить все спорные вопросы с российским руководством, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в сопровождении военных советников летал в Москву на переговоры. На словах никто из представителей ВВС ни России, ни Израиля не считает другую сторону противником. Но на деле интересы двух стран на Ближнем Востоке соприкасаются в весьма опасных плоскостях. Так, в Израиле считают, что Россия делает в регионе все, что захочет и поддерживает злейших врагов Израиля. Россия в ответ обвиняет Израиль в поддержке сирийских боевиков. К тому же, не стоит забывать, что с боевиками из запрещенного в РФ «Исламского государства» воюет ливанская «Хезболла», которая воюет также и против Израиля, о чем можно судить из высказываний представителей самой «Хезболлы».

Россия часто критикует Израиль за непропорциональное применение силы в регионе, в частности – в секторе Газа. Однако во время своего выступления перед членами Валдайского клуба 27 октября Владимир Путин привел действия Израиля на Ближнем Востоке как пример эффективной борьбы. «Мы все время слышим: Алеппо, Алеппо, Алеппо. Вопрос в чем? Или оставить там террористическое гнездо, или, минимизируя, делая все, чтобы избежать жертв среди мирного населения, все-таки это гнездо дожать? Мы не будем с ними бороться вообще? Когда они где‑то в городах захватывают заложников, мы что – оставляем их в покое?» - сказал президент.

«Возьмите пример с Израиля, Израиль никогда так не делает, он всегда борется до конца и благодаря этому существует, да и другого выбора нет, надо бороться. Если мы постоянно будем сдавать позиции, мы всегда будем проигрывать», - подчеркнул Путин.

В опасении, что Россия намеревается учинить открытое столкновение с Израилем, нет никаких оснований, уверен израильский эксперт Ами Рокхас Домба. В своей статье на профильном сайте Israel Defence в переводе ИноСМИ он подверг жесткой критике подобные высказывания. «Нет никаких свидетельств того, что Путин считает Израиль врагом. Наоборот. Россия в политическом плане всегда предпочитала использовать Израиль как фактор давления на США», пишет эксперт. По его мнению, настоящая война Россией если и ведется, то точно не против Израиля, а против США, и то в опосредованном порядке, поскольку в открытом противостоянии с кем бы то ни было российские власти не заинтересованы.

«Будет правильно сказать, что Россия продвигает свои интересы. И она не считается с Израилем. В этом тоже нет ничего нового. Точно так же действуют и другие страны, считающиеся дружественными. И война против Израиля не принесет таких результатов, которых можно добиться мягкими политическими средствами», считает эксперт.

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