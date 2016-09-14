Россия уводит нефть из Прибалтики

Латвия начала поиск замены транзита российских энергоресурсов, заявил глава Латвийской ассоциации портов Карлис Лейшкалнс. По его словам, самые большие надежды – на поставщиков из Китая и Казахстана. Если планы России перенаправить потоки энергоносителей в свои порты будут выполнены, это станет болезненным ударом для Рижского и Вентспилсского портов, цитирует его слова агентство Sputnik, однако подчеркнул, что Латвия переживет падение транзита, поскольку активно работает над привлечением новых грузов, а вот порты России пока не справляются с возросшим трафиком.

«Россия уже долгое время планирует перенаправить грузы нефтепродуктов и угля в свои порты в балтийском регионе, поэтому инвестирует в них значительные средства. Пока еще российские порты не справляются со всем грузооборотом, поэтому используются и порты стран Балтии, но есть политическое решение продвигаться к использованию только своих портов», - добавил Лейшкалис.

В начале этой недели Россия озвучила свои планы полностью отказаться от экспорта своей нефти через порты прибалтийских государств. Об этом заявил глава компании «Транснефть» Николай Токарев на встрече с Владимиром Путиным.

«В соответствии с поручением правительства мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на наши балтийские порты — это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Если в прошлом году там переваливалось порядка 9 миллионов тонн нефтепродуктов, то в этом году — 5 миллионов. До 2018 года, в ближайшие годы, мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей», — сказал Токарев агентству ТАСС.

Говоря о том, что решение России лежит в политической плоскости, глава ассоциации портов Латвии безусловно прав. Решение, между тем, абсолютно правильное. Как еще России относиться к откровенно недружественным прибалтийским государствам, членам НАТО, ущемляющим права русскоязычного населения и при каждом удобном случае вставляющим нам палки в колеса? России нет никакой выгоды поддерживать такие государства экономически, в то время, как у нас есть собственные порты. Пусть они, возможно, и не справляются с нынешними объемами, но вложить средства в собственную инфраструктуру куда резоннее, чем в экономику враждебных государств.

Во времена СССР инфраструктура всех республик развивалась как единый организм. Единственный на тот момент трубопровод в регионе вел в Латвию, к порту Вентспилс. К началу 90-х годов в год только через порты Латвии транспортировалось свыше 30 млн тонн нефти, а доходы от транзита составляли почти 10% бюджета Латвии.

После развала Советского союза, за неимением альтернативы, Россия была вынуждена использовать порты в Прибалтике – не только для транзита нефтепродуктов, но и для всего прочего. Вступление этих стран в НАТО и резкий разворот на Запад дали понять российскому руководству: необходима собственная система нефтетранзита. И чем больше прибалтийские страны упражнялись в русофобии, тем больше становилось очевидно: транзит необходимо не просто снизить, но и максимально перестать контактировать с этими республиками.

С 1997 года постепенно шло перенаправление нефтяного транзита на российские порты. Дело это нелегкое и непростое: по сути, речь шла о создании инфраструктуры с нуля. Даже к 2007 году Россия была вынуждена экспортировать через Прибалтику около 80% нефтепродуктов. И вот, наконец, глава «Транснефти» озвучил историческую дату, когда транзитная зависимость России от вражеских государств – иначе их и не назовешь – будет полностью снята.

Несмотря на то, что прибалты всячески храбрятся и делают вид, что ничего особенно страшного для их экономики не произойдет, становится очевидно: убытки от потери российского транзита будут существенными.

«Транзит нефтепродуктов через латвийские порты составляет 20-23 млн тонн в год, это примерно треть общего объема перевалки. В массе своей нефтепродукты приходят именно из России. Разумеется, потеря таких объемов навредит латвийскому народному хозяйству», – заявила в интервью Русской службе BBC Сандра Сондоре-Кукуле, член правления Вентспилсского свободного порта. Российские эксперты более суровы в оценках. «Только от прекращения транзита российского угля через Рижский порт убытки латвийской экономики составят 130−140 млн евро в год. При этом уголь в общем объеме перевалки грузов через порт занимает далеко не самую большую долю. Поэтому общие потери могут исчисляться миллиардами евро», заявил агентству Regnum председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Когда-то СССР вкладывал колоссальные средства в развитие промышленности и инфраструктуры союзных республик Прибалтики. При распаде Союза все это богатство, по сути, было подарено. Россия, кстати, была готова выкупить некоторые предприятия – но прибалты каждый раз гордо отказывались. И все эти годы Латвия, Эстония и Литва только и делали, что предъявляли нам счет «за оккупацию» и требовали покаяния. Что ж, больше мы таких ошибок не повторим.

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