Россия как сверхдержава, но пока не энергетическая

29 сентября 2016г. обозреватель отдела политики «Русской Планеты» Алексей Заквасин прочитал лекцию в корпоративном университете ПАО «Газпром». Журналист решил посвятить свое выступление проблемам, с которыми сталкивается Россия в борьбе за свои экономические интересы. В частности, речь шла о трудностях переговорного процесса в контексте реализации проектов «Северный поток-2» и газопровода в Южную Европу. «Русская Планета» приводит основные выдержки из лекции.

Сирийский рычаг

Свой доклад я разделил на две части. Первая - посвящена анализу стоящих перед Россией проблем на мировой арене, которые тем или иным образом влияют на переговорный процесс ведущийся руководством Газпрома. Во второй - рассматриваются конкретные решения стоящих перед нами проблем в контексте реализации газопровода в Южную Европу и Северного потока-2.

На повестке дня России и корпорации «Газпром» уже не первый год стоит реализация двух ключевых проектов, о которых я сказал выше. Я не случайно считаю нынешнюю ситуацию проблемой не только Газпрома. В сущности главная цель внешней политики РФ - обеспечить эксклюзивное прочное присутствие на мировом рынке энергоресурсов. Хотим мы того или нет, но нефть и газ еще очень долго будут основными источниками пополнения бюджета.

Многие шаги Москвы на мировой арене в определенной степени подчинены этой цели. Один из последних - стартовавшая год назад военная операция в Сирии. Формальные задачи России сводятся к борьбе с терроризмом на дальних подступах. Однако большое количество экспертов убеждено, что присутствие в этой арабской стране - рычаг давления на Запад и монархии Персидского залива. В реальности Москва стремится сохранить режим Башара Асада и извлечь из этого экономические бонусы.

Если сирийская кампания увенчается успехом, то без согласия РФ все экономические проекты на сирийской территории будут обречены. Таким образом миссия России в Сирии так или иначе сводится к защите экономических интересов в Турции и Южной Европе. Москва устраняет вероятность возникновения конкурентов собственному проекту.

Другим бонусом, который может извлечь РФ, это возможность оказывать дополнительное давление на ведущие европейские государства, участвующие в сирийском конфликте. В первую очередь - это Германия, у которой есть инструменты влияния на соседние страны, включая Польшу. Как известно, Варшава остается противником Северного потока-2. […]

Как мы видим, экономические интересы и внешняя политика тесно переплетены между собой. Конечно, политика далеко не всегда сводиться к экономике, как и экономика к политике. На происходящие вокруг процессы нужно смотреть шире. Тем не менее, за любой современной войной, как правило, стоят коммерческие интересы. Воюющая держава может не получать рынки сбыта или месторождения полезных ископаемых. Война вполне может быть пиар-акцией нового оружия. Ведь только в реальном бою проверяется его надежность. На мой взгляд, Сирия - яркий тому пример.

Мнимые и настоящие проблемы

Огромную роль в продвижении экономических интересов играет репутация страны за рубежом. Кто-нибудь может кратко дать оценку отношению к России в западном обществе и тому, что с ней связано?

Говоря о столь сложной теме важно избегать одностороннего взгляда. Наши СМИ нередко искажают картину. Журналисты ведущих СМИ и телеканалов грешат тем, что стараются отыскать сторонников России. Хотя в реальности эти люди могут не придерживаться пророссийских взглядов. Они могут просто отстаивать альтернативную точку зрения, быть антиглобалистами, возмущаться санкциями против России или по каким-то причинам критиковать внешнеполитический курс своего правительства. […]

Настоящей проблемой для России является русофобия, которая царит в западных медиа и оказывает влияние на политические решения, от которых сильно зависит деятельность Газпрома. За время учебы в университете и работы журналистом я не встретил ни одной позитивной статьи, посвященной России. В лучшем случае я натыкался на попытку объективно взглянуть на нашу страну. Какой Россию представляет читатель западных СМИ?

Я перечислю основные черты образа России, тот ассоциативный ряд, который формируют медиа:

Авторитарное недемократическое государство, где граждане лишены права на свободу слова и собраний

Демонизация образа нашего президента. Даже серьезные издания нередко называют Владимира Путина монархом, царем, императором и чуть ли не главным криминальным авторитетом

Чудовищный уровень коррупции, разгул мафии, нищета

Кремль всерьез готовится к противостоянию с НАТО и жаждет вернуть контроль над Восточной Европой. […]

Поэтому не стоит удивляться тому, что приход российского капитала, особенно крупного, вызывает в лучшем настороженность. Эти представления о России накладываются на планы Газпрома и влияют на переговорный процесс. Москва прилагает усилия, чтобы переломить ситуацию, однако крупных успехов мы не наблюдаем. Как выправить ситуацию пойдет речь в следующей части.

Российско-польский фронт

Реализацию проектов газопроводов в Европу можно сравнить с задачами по укреплению российского флота и армии. Два союзника, две руки нашей страны, путь становления подлинной великой державы и на Западе это не могут не понимать. Вопрос о том, насколько выгодны Европе данные проекты с коммерческой точки зрения, пока остается открытым. Российские газпроводы не вписываются в новую энергетическую доктрину ЕС, основанную на 3-м энергопакете и принципе диверсификации ресурсной базы со ставкой на возобновляемые источники энергии. Поэтому в споры о «потоках» легко вмешивается политика и русофобские стереотипы. […]

Принципиальное согласие Германии получено. Продвижение Северного потока-2 замедлилось из-за позиции Варшавы. По информации деловых СМИ, Газпром не захотел идти на обострение отношений с польскими властями, опасаясь потерять там бизнес. Если Варшава не изменит подход, что Газпрому придется реализовывать проект без участия крупного европейского бизнеса. Это значит, что у Газпрома не будет политической поддержки и Северный поток-2 придется прокладывать на свой страх и риск.

Мы можем констатировать, что Северный поток-2 оказался заложником российско-польских разногласий. Именно в Польше наиболее силен градус русофобии. Причины уходят в историческое прошлое. Идеологической основой независимого польского государства стало противодействие России. Несмотря на то, что сейчас Варшаве ничего не угрожает, польские СМИ с завидной регулярностью запугивают граждан угрозой «российской агрессии». […]



Фото с сайта nord-stream.com

Что может сделать наша страна? Мой профессиональный опыт подсказывает необходимость следующих действий.

Ключевая задача состоит в активизации медийного присутствия России в Польше. Москве стоит активнее взаимодействовать с представителями польской общественности: политиками, журналистами, творческой средой. Огромная работа должна лечь на плечи дипломатической миссии. Наши дипломаты должны чаще общаться с польскими СМИ, появляться на телевидении, организовывать культурные мероприятия. Имеет смысл реагировать на негативные публикации в ведущих польских СМИ, увереннее разоблачать ложь о России, высмеивая нелепые стереотипы и утверждения.

Москве необходимо развивать диалог с разными политическими силами. Правящей партией и оппозицией. Как ни странно, но союзниками России могут стать польские националистические движения. Лидер главной националистической партии Польши Роберт Винницкий является еврофобом, защитником традиционных ценностей, противником нынешних политических режимов в Варшаве и Киеве.

В апрельском интервью Винницкий заявил, что образ России на Западе всегда основывался на мифах и его партия не рассматривает Москву в качестве угрозы. Более того, Винницкий признал за Россией право быть сверхдержавой, отметил необходимость сделать отношения с Москвой «очень хорошими», раскритиковал либеральное правительство и выступил против размещения баз НАТО. Согласитесь, такие слова дорого стоят! Винницкий бросил США, которые оказывают огромное влияние на руководство страны. […]

Давайте подытожим:

Залог стабильного будущего России - прочное присутствие на мировом рынке энергоресурсов. В этом контексте реализация Северного потока-2 и газопровода в Южную Европу имеет первостепенное значение. Стремлением к этой цели в той или иной степени можно объяснить шаги Москвы на мировой арене.

На Западе Газпром ассоциируется с российским государством, и этот факт придется принять. Усилия РФ должны быть направлены на более активную работу с медиа, разоблачение нелепых новостей и фейков. России необходимо активнее использовать инструменты мягкой силы, взаимодействовать с разными политическими силами. Северный поток-2 требует политической поддержки не только Германии, но и Польши. Нормализация отношений с Варшавой - важнейшая тактическая задача российской дипломатии. И она вполне достижима.

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