Россия и Польша: враждебность неизбежна?

Написать учебник о взаимоотношениях России и Польши, стран, чьи отношения на протяжение столетий были очень непростыми, дело довольно сложное. Это становится сложным вдвойне, когда к написанию приступают историки двух сторон. Необходимо учесть противоположные оценки одних и тех же событий, зафиксировать их разнообразные интерпретации и найти общий подход к изложению материала.

И похоже, редакционному коллективу, работающему в рамках российско-польского образовательного проекта по преодолению исторических стереотипов, это удалось.

Авторами книги, выпущенной при финансовой поддержке компании «Транснефть», выступили специалисты Института славяноведения РАН и Люблинского католического университета Иоанна Павла II.

19 апреля 2018 года авторы и, имеющие отношение этому сложному и серьезному труду люди, собрались в Российской Академии наук, чтобы презентовать это издание.

Фото: РП

Академик Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, назвал выход учебного пособия важным днем в истории российско-польских отношений. Академик отметил, что даже само название совместного образовательного проекта имеет не совсем одинаковое название.

В России он называется «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов», в Польше – «Россия и Польша: фатализм враждебности?», что указывает на более радикальный акцент в постановке проблемы, а для исследователей является любопытным приглашением к дискуссии. Особенностью проекта стало участие в нем учителей, польские учителя приезжали в России, а российские – в Польшу.

При написании труда историкам удалось найти общие компромиссные формулы, по словам Александра Чубарьяна, «историю никуда выкинуть нельзя, но главное, чтобы сложившиеся представления не влияли на современные отношения».

У польских авторов учебника, по словам профессора Мирослава Филиповича, директора Института Центрально-Восточной Европы, была задача приблизить польскую точку зрения к российскому читателю, аналогичную задачу имели и российские авторы.

Благодаря такому подходу, российские и польские читатели получили возможность взглянуть друг на друга с более близкого расстояния.

Влодзимеж Марчиняк, посол Польши в РФ. Фото: РП

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РФ, Влодзимеж Марчиняк, как ветеран польско-российского диалога, отметил, «что мы всегда должны помнить о том, что всё, что делаем, делаем с мыслью о будущем, ради будущих поколений россиян и поляков». В ходе выступления посол выразил надежду, что в решении многих взаимных проблем поможет возобновление Российско-польской группы по сложным вопросам, которая смогла бы продолжить работу по прежней схеме, либо в новом формате. Господин Марчиняк предложил расширить предметный круг интересов группы, в него могут входить не только сложные, но и другие, более простые вопросы, которые также нуждаются в обсуждении.

Говоря о Катынском мемориале, церемония открытия которого состоится 20 апреля, посол выразил глубокую удовлетворенность тем, что проект завершен и мемориал открывается: «Это очень важно, чтобы мы вместе продолжали работать над открытием всех обстоятельств преступления в Катыни, и чтобы вместе могли отмечать память невинно убиенных польских и советских граждан».

Михаил Швыдкой назвал продолжение диалога с Польшей естественной необходимостью: «Этот диалог длится тысячелетия и не нам его прерывать… Хотим мы или не хотим, диалог будет продолжаться». «Тот факт, что российские и польские ученые сумели создать не просто сборник академических трудов, что порой бывает проще, а сумели издать учебное пособие для школ, является серьезным шагом вперед, потому что учебное пособие – это то, что признано двумя сторонами как некое объективное, и во всяком случае, на сегодняшний день необходимое знание для молодых людей».

Михаил Швыдкой назвал очень важным, чтобы XXI век «мы с поляками прожили, понимая друг друга, понимая даже те боли, которые есть у нас. Но жить только болью невозможно, иногда эти боли фантомные, они уже не существующие, но они продолжают мешать современной жизни. Нужно жить будущим, и для этого нужно знать прошлое и помнить о нем».

Высокий уровень издания отметил Борис Флоря, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН.

Борис Флоря, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Фото: РП

Анна Шеляг, представитель МИД РФ (Третий Европейский департамент) назвала очень важным этот труд, от того, «что историки вложат в головы молодого поколения, в какой-то степени зависит будущее отношение двух стран», и отметила бесперспективность политизации истории.

Надежда Баринова, директор историко-архивного департамента МИД, выразила глубокое убеждение в том, что у издания большое будущее.

Леонид Горизонтов, ответственный редактор, руководитель Центра истории Польши и российско-польских отношений Института всеобщей истории РАН, сообщил, что российско-польскому образовательному проекту 6 лет и рассказал о приницпах работы. Первое, писать только правду, избегать умолчания, односторонностей, оперировать новейшими данными науки. Второе, книги должны быть приемлемыми для учебного процесса. Третье, создавать общие тексты, согласованные обоими партнерами.

Учебное пособие «Россия и Польша: преодоление исторических стереотипов. XIV-XVIII вв.» является продолжением пособия, охватывающего период от падения Речи Посполитой до конца Первой мировой войны вышедшего в 2016 году. В планах у российских и польских историков издание третьей части - «Россия и Польша в XX веке», обстоятельства совместной работы они обсудят на конференции «Государственная независимость Польши в контексте российско-польских отношений 1914–1921 гг.», которая пройдет 20 апреля в здании РАН.

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