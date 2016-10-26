России указали на выход из СПЧ

Как сообщила британская либерально-демократическая газета The Independent, свыше восьмидесяти правозащитных организаций призвали исключить Россию из Совета по правам человека при Организации объединенных наций.

В числе этих организаций - Human Rights Watch, International Care, а также сирийские неправительственные организации. По мнению правозащитников, действия России в Сирии «контрастируют с ее утверждениями о приверженности правам человека», а использование право вето на недавние резолюции по прекращению бомбардировки Алеппо «идут вразрез с принципами и целями СПЧ».

Новость о призыве исключить Россию из СПЧ не случайно появилась именно сейчас. В ближайшую пятницу страны соберутся на Генеральной ассамблее в Нью-Йорке, чтобы выбрать нового представителя от Восточной Европы. За это место будут соперничать Венгрия, Хорватия и Россия. Правозащитники призывают тех, кто будет голосовать, «принять во внимание вклад кандидатов в дело поощрения и защиты прав человека».

Один из главных аргументов правозащитников – то, что Россия поставляет финансовую и материально-техническую помощь Башару Асаду вот уже на протяжении шести лет. В ходе сирийской кампании последнего года эти же организации обвиняют Россию в применении кассетных бомб, что запрещено международным правом, а также напалма и белого фосфора.

То, что международные организации, которые защищают права человека, защищают на деле вовсе не их, а политические и бизнес-интересы отдельно взятых государств и транснациональных корпораций, давно не секрет. Почему-то никто из них не возмущался применением Украины тяжелой артиллерии по Донецку и другим городам Донбасса, включая «Точки-У» и все те же фосфорные бомбы – а доказательств тому собрано предостаточно.

Не слышно стенаний из-за инцидента с разбомбленными американцами сирийскими повстанцами – при том, что эта бригада принадлежала не к проправительственным войскам, а получала поддержку из Пентагона. И этот случай далеко не единственный. После каждого подобного инцидента американцы разводят руками: мол, ошиблись. Зато на Россию, которая, пойдя навстречу западным партнерам, ввела в Алеппо режим перемирия, спускают всех собак.

Эту новость прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что правозащитникам стоило бы проявить такую же настойчивость в осуждении террористов. «Честно говоря, нам бы больше импонировало, если бы вот эти организации вели себя более активно на фоне тех зверств, которые на протяжении нескольких лет устраивают в Сирии боевики-террористы», - добавил пресс-секретарь.

Адвокат Алексей Михальчик пояснил «Русской Планете», что даже несмотря на прохладную международную обстановку по отношению к России, ООН вряд ли пойдет на то, чтобы принять такое радикальное решение. «Сила международных коллегиальных органов как раз и состоит в том, чтобы включать в себя представителей самых крупных государств. Даже Соединенным Штатам в свое время грозили исключением.

Все эти заявления могут сбываться лишь в отношении стран, которые не имеют авторитета на международной арене. А Россия – один из основных геополитических игроков на нашей планете». По мнению юриста, аргумент об исключении - больше политологический, а не юридический. Когда дело касается международных отношений – политика всегда выходит на первый план в отношениях между государствами, добавил Михальчик.

К тому же, как рассказал адвокат, в отличие от того же Европейского суда по правам человека, организация при ООН существенной правоприменительной роли не играет. «Если исключат – не страшно. У нас этого даже не заметят. Если ЕСПЧ действительно работает, выносит много решений, то этот орган – практически не заметен и не оказывает влияния на внутренние дела в самой России».

К тому же, именно Россия (тогда- СССР) стояла у истоков создания Организации объединенных наций как таковой. «Советский союз даже во времена холодной войны принимал участие во всех международных структурах. Если напряженность достигнет такого уровня, что – дойдет до исключения - это будет международный скандал», - добавил он.

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