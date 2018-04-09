«России и Путину придется ответить»

Президент США Дональд Трамп пообещал, что «Россия заплатит большую цену» за смерть десятков сирийцев в результате химической атаки в городе Дума в минувшие выходные. По мнению США, виновник атаки – Башар Асад. А поскольку Россия последовательно поддерживает Асада, то именно она и «несет ответственность за бесчеловечное применение химического оружия в Сирии», заявили в Госдепе. Американцы рассматривают возможность удара по позициям сирийских военных, а Россия приводит в полную боевую готовность зенитные комплексы, находящиеся в Сирии.

«Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Дико», - написал в своем twitter американский президент. Трамп впервые так резко высказался о России и лично о Владимире Путине за все время своего президентства.

Сегодня вечером по случаю химатаки в Думе соберется экстренное заседание Совета безопасности ООН. Созыва Совбеза потребовали 9 постоянных членов организации. Похоже, истинных виновников трагедии никто искать не собирается: после скандала с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля, Россия виновата по умолчанию.

Интересно, что сведения о химической атаке распространялись исключительно через проамериканские источники. Агентство Reuters сообщило о том, что 7 апреля на сирийский город Дума была сброшена бомба с хлором, а затем была проведена еще одна атака с использованием нервно-паралитического газа. Работающие в Сирии мониторинговые группы сообщают, что бомбы были сброшены рядом с госпиталем, в результате чего погибло как минимум 49, как максимум – 180 человек. Не удивительно, что эти мониторинговые группы (в частности, благотворительная организация «Союз медицинских организаций») так или иначе связаны с США. По информации Союза, подтверждена гибель 70 человек, но жертв может быть больше – из-за продолжающихся обстрелов добраться до эпицентра пока нет возможности. Об атаке сообщал также катарский телеканал «Аль-Джазира». В то же время, представители Красного Полумесяца (подразделение Красного Креста), работающие в том районе, не обнаружили у пострадавших из Думы никаких признаков химической атаки.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил NYTimes, что администрация президента США не исключает возможность нанесения ответного удара против сил Башара Асада. Решение об этом может быть принято уже в понедельник вечером, когда Трамп соберется за ужином с военным руководством Соединенных Штатов. После таких грозных твитов Трампу будет сложно не предпринять никаких действий. Если он решит не атаковать силы Асада, то он будет выглядеть слабым. К тому же, в некоторых своих сообщениях на фоне химатаки в Думе Трамп начал критиковать своего предшественника Барака Обаму за нерешительность в борьбе с Башаром Асадом. Хотя ранее неоднократно подчеркивал, что группировку американских войск в Сирии необходимо сократить: мол, американцам нечего делать на этой войне.

По некоторой информации, российские зенитно-ракетные системы С-400, дислоцированные в Сирии, приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на канал @BabakTaghvaee. По данным источника, российские боевые истребители начали выполнять надзорную миссию против ВМС США в Средиземном море.

Российский МИД назвал сообщения о химической атаке в Думе информационным вбросом и призвал разобраться в ситуации с привлечением экспертов и всех заинтересованных сторон. Дело в том, что город Дума в Восточной Гуте – последний оплот в этом регионе так называемой умеренной сирийской оппозиции, а на деле – террористов из группировки «Джейш аль-Ислам».

Обращает на себя внимание также тот факт, что российская сторона ранее неоднократно предупреждала мировое сообщество о том, что боевики готовят провокации на подконтрольных территориях. Но на слова российского МИД Запад так и не отреагировал. «О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», - гласит заявление российского внешнеполитического ведомства.

Дойдет ли дело до открытого военного противостояния США и России на сирийской земле – вопрос пока открытый. Но на фоне испортившихся вконец отношений между Россией и Западом, мало кто будет слушать разумные аргументы и искать истинных виновных в очередной сирийской трагедии. Чем инцидент в Думе точно обернется для России – так это очередным ужесточением санкций, этот вопрос в Белом доме планируют обсудить уже на этой неделе.

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