В России проверяют готовность к отключению от западных интернет-сервисов

Блокировка мессенджера Telegram вновь актуализировала вопрос суверенного интернета. Говорят, что следующая на очереди - популярная соцсеть Facebook. Но Россия может оказаться отрезанной от мировой сети не только благодаря Роскомнадзору: в марте этого года Кремль высказался насчет слухов о возможном отключении России от сети Интернет: раз экономические методы шантажа на нашу страну не сработали, то Запад рассматривает иные способы давления на РФ. Эксперты полагают, что недавняя блокировка Telegram была лишь поводом начать тестирование работоспособности рунета при отключении от ключевых западных сервисов. Готова ли Россия к суверенному интернету и как может измениться виртуальное пространство в нашей стране?

Страсти по мессенджеру

Блокировка популярного мессенджера Telegram неспроста показалась технически продвинутым российским пользователям интернета нелепой и абсурдной. Как считает главный редактор издания об интернет-бизнесе Roem.ru Юрий Синодов, главная цель Роскомнадзора была вовсе не в блокировке Telegram.

«Давайте посмотрим, что произошло за последнюю неделю. Telegram работает, и я не могу сказать, что это вызывает существенное раздражение Роскомнадзора. Я не вижу претензий к Дурову с их стороны. У меня складывается ощущение, что на данный момент ведется исследовательская работа по тому, что произойдет с российским интернетом в двух случаях. Первый случай — если вдруг попытаются заблокировать какой-то существенно значимый сервер для российского интернета, который умеет проникать к пользователям через веб-сайты, через приложения, через push-уведомления. Эта информация достаточно ценная и ее очень непросто получить. Мало кто это сделал», - рассказал он «Актуальным комментариям».

Второе предположение, считает Синодов - протестировать сервисы, в том числе государственные, на работоспособность в случае отключения инфраструктурных элементов. «Мы видим, например, что часть наших IT-шников сильно зависит от GitHub и прочих проектов. Я думаю, что это все проанализируется в какой-то отчет наверх».

Схожую информацию опубликовал Telegram-канал «Русрепа». По оценке авторов канала «В – вероятно», как только эта серьезная исследовательская работа подойдет к концу и как только появятся результаты и российское правительство поймет, что сервисы будут работать в случае отключения от инфраструктурных элементов, борьба с Telegram прекратится.

За стеной

Разговоры об обособлении от всемирной сети идут не первый год, часто в качестве инициаторов такого обособления выступают представители государства, под предлогом вопроса национальной безопасности. Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявлял ранее советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. «Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет», - рассказал Клименко в интервью каналу НТВ.

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», - считает советник.

Как добавил Клименко, Россия входит в тройку стран полного интернет-цикла, наряду с США и Китаем. Уже сегодня, по его словам, у нас в стране функционирует обособленная сеть, созданная по указу президента специально для госслужащих. В случае, если угроза отключения станет реальной, у России будет свой собственный интернет, который покроет все информационные потребности общества: у нас есть свои поисковики, свой сегмент социальных сетей, рекламная сеть и так далее.

Можно ли вообще отключить интернет?

Как заявил Клименко, регулирование интернета – нормальная практика во всех развитых странах мира, а экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского – «не наш выбор». Так что «рубильник» по своей инициативе российские власти дергать не планируют. Так что же произойдет, если Запад вдруг решит отключить нам сеть?

Для начала, это будет крайне трудно с технической точки зрения. Хотя бы потому, что интернет устроен по принципу сети, где нет единого центра. Отключишь один узел – в строй войдут другие. А Россия, к слову, в инфраструктурном плане весьма развитая страна. У нас работает несколько десятков провайдеров высшего уровня, следовательно, выходов в сеть слишком много.

С другой стороны, можно повлиять на частные интернет-компании, обязав их перекрыть доступ России к ключевым сервисам. К сожалению, большинство компаний в сфере массовых коммуникаций, например, регулировщик сетевых адресов ICCAN, находятся на территории США, европейских альтернатив там не так уж и много, а значит, у Госдепа есть прямая возможность надавить на них.

Отчаиваться не стоит: у России есть собственная инфраструктура, которая позволит нам быть независимыми. Суверенными, другими словами. Идея суверенного российского интернета не нова, ведь страны, которые пользуются импортной сетевой инфраструктурой и устройствами, очень уязвимы перед лицом западных спецслужб. Все технологии, начиная от процессоров и заканчивая операционными системами, заменить можно, было бы желание.

Сила – в независимости

Не стоит забывать, что информационные технологии ─ это тоже военные технологии, как минимум двойного применения, считает Игорь Ашманов, управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», один из основателей российской IT-индустрии. Как рассказал Ашманов «Царьграду», доминирование в мире с помощью искусственного интеллекта может быть и в виде захвата территории с помощью гигантских боевых человекоподобных роботов, «либо с помощью захвата информационного пространства, выключения всего, что у нас здесь шевелится, потому что всё это американские технологии».

Наша слабость – в нашей зависимости от западных технологий. «Цифровой суверенитет сейчас становится важным. Если у тебя нет цифрового суверенитета, у тебя отберут и обычный: экономический, дипломатический и военный. Страны сейчас начинают восстанавливать свою суверенность. Америка слабеет объективно, а либеральная модель мира рухнула, потеряла свою "мягкую силу", свою привлекательность. Просто не все это ещё поняли, в том числе сами американцы», - подытожил Ашманов.

Блокада не удастся

По мнению политолога, руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, отключение России от всемирной сети маловероятно. «Это уже будет какой-то не просто недружественный, а совершенно неадекватный шаг», - рассказал он «Русской Планете». Но российские власти, считает Иванов, правы в том, что мы должны быть к нему готовы. Именно в целях укрепления информационной безопасности и был разработан законопроект, который позволит российскому сегменту Сети в случае необходимости работать без критических сбоев, в том числе, в политической, финансово-экономической, социальной и других важных сферах.

«О какой безопасности идет речь? Например, сейчас все российские IP-адреса — это уникальные адреса устройств в сети — выдает расположенная в Голландии организация RIPE NCC. Если с её базой данных что-то случится, то отечественный сегмент интернета действительно может перестать работать, по крайней мере, частично. Поэтому законопроект предполагает создание резервного реестра российских IP-адресов, что гарантирует стабильность работы российского интернета в случае проблем с доступом к базе данных RIPE NCC», - поясняет эксперт.

Каким будет суверенный рунет?

По мнению Петра Кондаурова, руководителя ИТ-интегратора «Реинжиниринг-студия Петра Кондаурова», при отключении России от общей сети (или других сегментов сети от России) наш участок интернета продолжит функционировать, как и прежде. «Но если подняться от техники на уровень выше, то становится понятно, что очень много жителей нашей страны пользуются сервисами, которые размещаются в западном сегменте. Будут ли представители крупнейших социальных сетей (Facebook, Twitter, Tinder) или чатов (WhatsApp, Viber) поддерживать локальные копии только для нашей страны, без связи с остальным миром - ответ скорее нет, чем да».

Отвечая на вопрос «Русской Планеты» - «будет ли жизнь в рунете после отключения нас от Запада?» - эксперт ответил: да, будет. «Но будет ли радовать такая онлайн-жизнь? Мой ответ - нет. Англоязычных ресурсов значительно больше, решения и сервисы в первую очередь делаются именно для западных стран, а мы, в свою очередь. не можем позволить себе развивать аутентичный внутренний рынок, как это делает Китай, по причине крайне скудного российского онлайн-рынка, низкого уровня компьютерной грамотности и платежеспособности населения в сравнении с теми же европейцами или США», - заключил он.

Все будет не столь трагично, уверена Ангелина Решина, директор по маркетингу компании CDNvideo. «В случае, если такой сценарий будет отыгран, в первую очередь произойдет значительное перераспределение потоков контента, поиск замещающих платформ (например, Youtube) и рост спроса на отечественные сервисы. Что касается ускорения сайтов и сетей доставки контента, то соотечественникам придется отказаться от услуг западных провайдеров CDN в пользу отечественного предложения, и наша сеть доставки контента к такому развитию событий однозначно готова».

Кампания по экономической блокаде России окончилась неудачей, уверен Олег Иванов, и ровно та же судьба ожидает попытку информационной блокады нашей страны. «Российские программисты – одни из лучших в мире, у нас нет проблем с собственным программным обеспечением. Кроме того, в мире существует множество бесплатных программ и операционных систем, основанных на открытой архитектуре, – такое ПО вряд ли может подпасть под западные санкции.

С оборудованием дела обстоят значительно хуже, в этом направлении надо усилить работу, однако первое время Россия может закупать оборудование у Китая – своего стратегического партнёра и других стран, которые откажутся участвовать в травле. В любом случае, даже при худшем сценарии, Россия в максимально короткие сроки – в пределах нескольких месяцев – сможет наладить полностью автономную работу своего сегмента сети, не зависящую от каких-либо внешних факторов», - считает он.

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