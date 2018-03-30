России необходимо национальное образование

Планы министра образования Ольги Васильевой по приведению школьных программ по всей России к единому стандарту натолкнулись на сопротивление со стороны либеральной педагогической общественности. Их не радует, что в новой школьной программе по литературе отсутствуют современные поделки Сорокина или Улицкой, а список обязательных к изучению произведений, по мнению либералов – «слишком большой».

Идея, предложенная Васильевой – разработка так называемого федерального государственного образовательного стандарта, или, сокращенно, ФГОС, то есть единого образовательного стандарта. То есть, когда дети по всей стране изучают единую программу, а не так, как сейчас, когда каждая школа выбирает образовательный стандарт самостоятельно, а Минобрнауки лишь разрабатывает общие стандарты. И получается, что даже в двух соседних школах на одной улице дети учатся по разным программам. Это не только создает сложности при переводе из одной школы в другую, но и убивает лучшие традиции русской школы, возрождением которых и намерена заняться Васильева.

Не случайно наши либералы от образования, которые много лет планомерно уничтожали эти самые традиции, так ополчились на Васильеву. Оплотом наступления на министра стала Высшая школа экономики. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов раскритиковал идею введения ФГОС, назвав эти стандарты «устаревшими». По его мнению, новые ФГОСы предъявляют единые высокие требования ко всем учащимся и исключают возможность углубленного изучения тех или иных предметов в школах.

Эти слова вскрывают не только истинный смысл претензий либералов к инициативам Васильевой, но и наглядно демонстрируют, чем они на самом деле занимались, находясь во главе процесса преобразований российской школы с момента распада Советского союза. Углубленное изучение – не что иное, как деление школ, а значит, и детей, на касты. У каких-то школ возможности больше, у сельских, например – меньше. «Идея единого образовательного пространства, и в географическом смысле, и в урбанистическом создает единые возможности для ребенка вне зависимости от его социального статуса и дохода в семье. И эта идея оказалась, по всей видимости, чем-то опасным для либерал-реформаторов», - рассказал в интервью проекту «Последний звонок» народный учитель Российской Федерации Сергей Рукшин.

Еще один критик инициатив министра – господин Александр Асмолов, директор Федерального института развития образования. В интервью РБК он назвал новые ФГОС «стандартами юрского периода». «Если их примут, ученики будут завалены опытом прошлого и набором готовых рецептов». На протяжении долгих послеперестроечных лет именно он, как считается, стоял за многими инициативами в образовании, которые разрушали прежнюю систему, призванную воспитывать человека, заменяя ее пакетом образовательных услуг. Да не просто так, а с сортировкой детей на одаренных и всех прочих. Вариативность, лежащая в подходе всех насаждаемых в России образовательных реформ последнего времени – не что иное, как деление на касты. Мол, те, что одаренные – пусть занимаются по углубленным программам. Прочие дети получат минимальный набор знаний и в будущем займутся «обслугой трубы» - не в прямом смысле, разумеется. Станут полуграмотным обслуживающим классом – и не более того.

Против Васильевой была пущена артиллерия из всех орудий. Министра обвинили также в создании коррупционных схем. РАН обратилась в Минобразования с идеей создать единую площадку для общественного обсуждения ФГОС. Новые образовательные стандарты грозят конфликтом интересов и снижением эффективности образования, считают академики РАН. Они предложили Минобрнауки вывешивать на сайте ведомства результаты экспертиз, а также установить требования и «контроль независимости групп экспертов», ввести антикоррупционные процедуры для борьбы с лоббированием издательствами коммерческих интересов, создать независимый совет, который будет разрешать споры экспертов.

Над новым ФГОС трудилось 300 специалистов, в том числе эксперты Российской академии наук, Российской академии образования, Московского педагогического государственного университета. При этом мнение самих школьников тоже учитывалось. Но либералы смертельно обиделись, что их не пригласили для обсуждения новых стандартов.

«Они у себя в узком кругу обсуждали направление реформ, одной рукой резали и давили, а потом другой рукой Ярослав Кузьминов, который обсуждал это и одобрял, как руководитель комиссии по образованию Общественной палаты РФ, игнорировал все возражения педагогов с места», - говорит педагог Сергей Рукшин. «Сейчас выяснилось, что они недовольны не тем, что людей с мест и противников не слушают, а тем, что не слушают именно их, а слушают других – большую часть родительской общественности и педагогов страны. Россия – это не Москва в пределах 57-й школы, не Петербург и не крупные города. Большая часть педагогов разбросана по стране. Именно о единстве образовательного пространства, а не свободе учителя 57-й школы Сергея Волкова мы говорим», - заключает эксперт.

ФГОСы сами по себе не совершенны и требуют дальнейшей проработки. Но сама идея позволит вернуть в образование почти утраченные понятия из школы, которые в наше время повсеместно заменены «услугами». Вариативность, о которой так пекутся оппоненты Васильевой, вовсе не убивается, учителя по-прежнему смогут изучать те или иные предметы по дополнительным материалам на свое усмотрение, но – только после изучения базиса, которому должно быть отдано 70% учебного времени. Но и тут либералы нашли, что возразить: мол, список обязательных произведений по той же литературе – слишком велик, целых 235! На изучение Сорокина и Улицкой времени и не останется совсем.

«Хотите узнать, как гражданин той или иной страны видит себя и других, – откройте учебники, по которым он учился в школе. Убери из детства наших детей эти единственные и на всю жизнь объединяющие их книги, и мы получим поколение, «выпавшее из контекста». Оно будет образованно, но не будет при этом носителем общих смыслов, общих представлений о героях и антигероях своего народа, своей страны. Они не смогут чувствовать себе гражданами, ибо гражданская совесть и гражданская ответственность — это чувства, прежде всего», - эти тезисы Ольги Васильевой, сказанные еще в прошлом году, похоже, наконец-то начали находить свое воплощение в реальности.

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