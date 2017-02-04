Росгвардия: вопрос без ответа

Главный вопрос, который не дает покоя общественности, в чем истинная цель создания Национальной гвардии или, как принято говорить, Росгвардии? Новое силовое ведомство формально существует уже 10 месяцев и в течение всего 2017 года будет находиться в стадии формирования. В 2018 году мы увидим полноценную силовую структуру наряду с МВД, Минобороны, ФСБ, СВР и МЧС.

Теория совпадений

Создание Росгвардии — это часть очередной реформы правоохранительных органов РФ, начавшейся в 2016 году. Из подчинения министерства внутренних дел были выведены внутренние войска, СОБР, ОМОН, авиационные подразделения, органы по контролю за оружием и ЧОПами. Данные институты были включены в Росгвардию, а ФМС и ФСКН были возвращены в состав МВД.

«Обмен» был неравным. МВД полностью лишилось военизированных формирований, способных участвовать в операциях по задержанию бандитов и ликвидации террористов. Ведомство потеряло лоск реальной боевой силы. Зато Нацгвардия превратилась в достаточно мощный кулак, призванный решать широчайший спектр задач, где требуется применение силы.

От каких угроз будет защищать Россию 340-тысячная внутренняя армия? Первая мысль, которая мгновенно распространилась в СМИ, — это подавление всевозможных народных выступлений и служба в интересах действующего политического режима. Уж слишком много совпадений. Перечислим их:

— Нацгвардия подчинена президенту напрямую;

— Руководитель нового ведомства генерал армии Виктор Золотов — экс-начальник Службы безопасности президента РФ, по слухам, очень преданный Путину человек;

— Росгвардия получила полномочия по контролю за всеми негосударственными силовыми структурами и личным оружием граждан;

— Формирование Нацгвардии происходило на фоне опасений по поводу роста протестных настроений по примеру Майдана;

— Новое ведомство создавалось явно не по причине экономии бюджетных средств. Расходы на остальные силовые структуры сокращались;

— Росгвардия призвана решать внутренние конфликты и получает широкий спектр полномочий на применение силы в условиях непростой экономической ситуации, создавшей почву для социального взрыва.

Отсечь агрессивную среду

Внятное объяснение необходимости создания Национальной гвардии (одно упоминание о которой отсылает российский мозг к аналогичному карательному органу в соседней стране) общественность так и не услышала. За сухим официозом об усилении эффективности и улучшении системы защиты граждан четкая и ясная мысль, понятная каждому россиянину, не проскальзывала.

Наиболее развернутое объяснение предоставил СМИ первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, выступая 3 февраля в Центре Специального Назначения Сил Оперативного Реагирования (Москва, Строгино).

Генерал-полковник верно уловил мысль, терзающую сознание обеспокоенных граждан:

«Коллеги, я бы хотел сказать вот о чем. На сегодняшний день федеральная служба войск Национальной гвардии не предназначена для выполнения задач по пресечению массовых беспорядков. Вот иногда мы с вами, даже не иногда, а зачастую, думаем: вот создана новая структура, вот она влилась в состав войск; вот они сейчас, согласно уставу, будут однозначно выходить на какие-то площади, махать во все стороны дубинками и придавливать кого-то щитами… Нет», — сказал Меликов.

«Уважаемые коллеги, это не наша главная задача. Наша главная задача — это обеспечение безопасности граждан. И сегодня федеральная служба войск Национальной гвардии свою задачу видит не в том, чтобы разогнать какой-то несанкционированный митинг, а в том, чтобы не создавать тех условий, при котором массовое недовольство граждан может выйти или выплеснуться на уровень массового неповиновения…. Вот в чем мы видим главную свою задачу», — подчеркнул Меликов.

По его словам, никто не собирается использовать водометы и другие технические средства против толпы. Цель — «пресекать на корню действия тех деструктивных сил, которые способны вывести людей и создать такой коллапс, который мы недавно видели в соседней с нами стране».

Меликов отметил, что командование Росгвардии изучило опыт беспорядков в Киеве в период «революции достоинства». «Как правило, за массами, выходящими на площадь, стоит небольшая группа людей, которые систематически или системно ведут деструктивную работу для того, чтобы спровоцировать подобные вещи», — добавил замдиректора Росгвардии.

«Вот локализовать эту ситуацию — да, действительно мы должны. Выявить корни — да, должны. Изъять зачинщиков и заставить их отвечать перед законом — да должны. Но никоим образом не создавать тех прецедентов, которые могут негативным образом сказать на жизни и здоровье наших граждан», — сказал Меликов.

Он заверил, что Росгвардия не собирается совершенствовать какие-либо спецсредства для разгона митингов. «Этого нет. Да, существуют определенные тактические действия, существуют определенные методики, но поверьте: все эти действия направлены на одно — отсечь агрессивную среду от групп законопослушных добропорядочных граждан», — подчеркнул Меликов.

В поисках золотой середины

Хочется ли верить в слова заместителя Золотова о том, что офицеры бывших внутренних войск не будут карательной силой, убивающей за стабильную зарплату свой народ? Конечно, да. В честь бойцов Росгвардии хочется верить точно так же, как и в то, что на нашей земле не будет никакого Майдана и американских эмиссаров, подкармливающих лишенных рассудка людей пирожками.

Три года назад в те зимние месяцы у президента Украины не хватило решимости задавить Майдан в зачатке: оцепить центр столицы, не выпускать из СИЗО смутьянов, внедрить в толпу митингующих агентов МВД, обнаружить и ликвидировать места производства «коктейлей Молотова» и «карпатских буков». Правоохранители вели себя пассивно и не получали приказов об активных действиях.

Сложно представить подобный сценарий у стен Кремля, хотя беспорядки на Манежной площади 2010 года продемонстрировали, что Россия может «взорваться» в любой момент. Нашей стране нужны органы правопорядка, которые бы не допустили межэтнические столкновения и всплеск насилия, под какими бы благородными идеями они бы ни происходили.

Россия сполна умылась кровью 100 лет назад, чтобы повторять нечто подобное сегодня. Революция не делает страну сильнее и в итоге порождает гражданскую войну. Однако как найти золотую середину между правом государства на насилие и правом народа на протест против политического режима? Вот вопрос, на который мы пока не услышали ответа.

Далее в рубрике