Росгвардия: вопрос без ответа
фото: ntv.ru

фото: ntv.ru

Руководство силовой структуры обещает не подавлять народные восстания

Главный вопрос, который не дает покоя общественности, в чем истинная цель создания Национальной гвардии или, как принято говорить, Росгвардии? Новое силовое ведомство формально существует уже 10 месяцев и в течение всего 2017 года будет находиться в стадии формирования. В 2018 году мы увидим полноценную силовую структуру наряду с МВД, Минобороны, ФСБ, СВР и МЧС.

Теория совпадений

Создание Росгвардии — это часть очередной реформы правоохранительных органов РФ, начавшейся в 2016 году. Из подчинения министерства внутренних дел были выведены внутренние войска, СОБР, ОМОН, авиационные подразделения, органы по контролю за оружием и ЧОПами. Данные институты были включены в Росгвардию, а ФМС и ФСКН были возвращены в состав МВД.

«Обмен» был неравным. МВД полностью лишилось военизированных формирований, способных участвовать в операциях по задержанию бандитов и ликвидации террористов. Ведомство потеряло лоск реальной боевой силы. Зато Нацгвардия превратилась в достаточно мощный кулак, призванный решать широчайший спектр задач, где требуется применение силы.

От каких угроз будет защищать Россию 340-тысячная внутренняя армия? Первая мысль, которая мгновенно распространилась в СМИ, — это подавление всевозможных народных выступлений и служба в интересах действующего политического режима. Уж слишком много совпадений. Перечислим их:

— Нацгвардия подчинена президенту напрямую;

— Руководитель нового ведомства генерал армии Виктор Золотов — экс-начальник Службы безопасности президента РФ, по слухам, очень преданный Путину человек;

— Росгвардия получила полномочия по контролю за всеми негосударственными силовыми структурами и личным оружием граждан;

— Формирование Нацгвардии происходило на фоне опасений по поводу роста протестных настроений по примеру Майдана;

— Новое ведомство создавалось явно не по причине экономии бюджетных средств. Расходы на остальные силовые структуры сокращались;

— Росгвардия призвана решать внутренние конфликты и получает широкий спектр полномочий на применение силы в условиях непростой экономической ситуации, создавшей почву для социального взрыва.

Отсечь агрессивную среду

Внятное объяснение необходимости создания Национальной гвардии (одно упоминание о которой отсылает российский мозг к аналогичному карательному органу в соседней стране) общественность так и не услышала. За сухим официозом об усилении эффективности и улучшении системы защиты граждан четкая и ясная мысль, понятная каждому россиянину, не проскальзывала.

Наиболее развернутое объяснение предоставил СМИ первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, выступая 3 февраля в Центре Специального Назначения Сил Оперативного Реагирования (Москва, Строгино).

Генерал-полковник верно уловил мысль, терзающую сознание обеспокоенных граждан:

«Коллеги, я бы хотел сказать вот о чем. На сегодняшний день федеральная служба войск Национальной гвардии не предназначена для выполнения задач по пресечению массовых беспорядков. Вот иногда мы с вами, даже не иногда, а зачастую, думаем: вот создана новая структура, вот она влилась в состав войск; вот они сейчас, согласно уставу, будут однозначно выходить на какие-то площади, махать во все стороны дубинками и придавливать кого-то щитами… Нет», — сказал Меликов.

«Уважаемые коллеги, это не наша главная задача. Наша главная задача — это обеспечение безопасности граждан. И сегодня федеральная служба войск Национальной гвардии свою задачу видит не в том, чтобы разогнать какой-то несанкционированный митинг, а в том, чтобы не создавать тех условий, при котором массовое недовольство граждан может выйти или выплеснуться на уровень массового неповиновения…. Вот в чем мы видим главную свою задачу», — подчеркнул Меликов.

По его словам, никто не собирается использовать водометы и другие технические средства против толпы. Цель — «пресекать на корню действия тех деструктивных сил, которые способны вывести людей и создать такой коллапс, который мы недавно видели в соседней с нами стране».

Меликов отметил, что командование Росгвардии изучило опыт беспорядков в Киеве в период «революции достоинства». «Как правило, за массами, выходящими на площадь, стоит небольшая группа людей, которые систематически или системно ведут деструктивную работу для того, чтобы спровоцировать подобные вещи», — добавил замдиректора Росгвардии.

«Вот локализовать эту ситуацию — да, действительно мы должны. Выявить корни — да, должны. Изъять зачинщиков и заставить их отвечать перед законом — да должны. Но никоим образом не создавать тех прецедентов, которые могут негативным образом сказать на жизни и здоровье наших граждан», — сказал Меликов.

Он заверил, что Росгвардия не собирается совершенствовать какие-либо спецсредства для разгона митингов. «Этого нет. Да, существуют определенные тактические действия, существуют определенные методики, но поверьте: все эти действия направлены на одно — отсечь агрессивную среду от групп законопослушных добропорядочных граждан», — подчеркнул Меликов.

В поисках золотой середины

Хочется ли верить в слова заместителя Золотова о том, что офицеры бывших внутренних войск не будут карательной силой, убивающей за стабильную зарплату свой народ? Конечно, да. В честь бойцов Росгвардии хочется верить точно так же, как и в то, что на нашей земле не будет никакого Майдана и американских эмиссаров, подкармливающих лишенных рассудка людей пирожками.

Три года назад в те зимние месяцы у президента Украины не хватило решимости задавить Майдан в зачатке: оцепить центр столицы, не выпускать из СИЗО смутьянов, внедрить в толпу митингующих агентов МВД, обнаружить и ликвидировать места производства «коктейлей Молотова» и «карпатских буков». Правоохранители вели себя пассивно и не получали приказов об активных действиях.

Сложно представить подобный сценарий у стен Кремля, хотя беспорядки на Манежной площади 2010 года продемонстрировали, что Россия может «взорваться» в любой момент. Нашей стране нужны органы правопорядка, которые бы не допустили межэтнические столкновения и всплеск насилия, под какими бы благородными идеями они бы ни происходили.

Россия сполна умылась кровью 100 лет назад, чтобы повторять нечто подобное сегодня. Революция не делает страну сильнее и в итоге порождает гражданскую войну. Однако как найти золотую середину между правом государства на насилие и правом народа на протест против политического режима? Вот вопрос, на который мы пока не услышали ответа.

Теги:
Большой разговор с Лукашенко Далее в рубрике Большой разговор с ЛукашенкоЗачем белорусский лидер обрушился с критикой на Россию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО