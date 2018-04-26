Рейдерство по-американски

Американские власти вторглись на территорию российской резиденции в Сиэтле, взломав замки. Несмотря на то, что российское консульство из резиденции уже выехало, комплекс зданий по-прежнему находится в дипломатической собственности РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «государственным рейдерским захватом», объяснения американской стороны выглядят неубедительно: мол, хотели проинспектировать, как российские дипломаты выполнили требование президента США Дональда Трампа о прекращении деятельности консульства РФ по данному адресу.

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват», - так прокомментировала на своей странице в Facebook вторжение на территорию российской резиденции Мария Захарова. Пост снабжен видеороликом со стрима посольства РФ в США. Как заявило посольство, данные действия можно расценивать не иначе, как грубое нарушение конвенции о дипотношениях и пригрозило ответными мерами.

В знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, власти США повелели закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, что в штате Вашингтон на западном побережье США, и потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, включая представителей миссии при ООН, покинули страну. Российский МИД в ответ приостановил работу консульства США в Санкт-Петербурге и выслал такое же количество американских дипломатов из России.

Покинуть комплекс зданий в Сиэтле российские дипломаты должны были в срок до 25 апреля. Само консульство прекратило работу еще 2 апреля, а до назначенного срока работники российской дипмиссии занимались сбором документов и вещей, а также готовили здание к консервации. Вчера представители американских властей с надписями на мундирах «Госдепартамент США, дипломатическая безопасность» в сопровождении сотрудников местной полиции взломали замки ворот резиденции и проникли на территорию, чтобы «проконтролировать» процесс выезда из здания. Официальный представитель Госдепартамента заявил в среду, что правительство провело инспекцию резиденции «для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что сотрудники российского правительства действительно освободили помещение».

Российские дипломаты покинули резиденцию накануне и заперли ее, поскольку она по-прежнему является дипломатической собственностью Российской Федерации. За эту собственность исправно платились налоги, и США, таким образом, фактически отменили право частной собственности. При этом Госдеп ответил, что русские, может, и владеют резиденцией, но земля, на которой она находится, принадлежит правительству США.

Одна из причин, почему власти США решили прикрыть именно консульство в Сиэтле - «непозволительная близость» к офису компании Boeing. Также, по информации из американских газет, в Сиэттле россияне активно и на протяжении долгих лет занимались шпионажем.

«Не секрет, что консульства служат потенциальной платформой для скрытых действий», - считает Чарльз Мандиго, бывший агент ФБР. По его мнению, в Сиэтле целая россыпь потенциально интересных для шпионажа объектов, начиная от уже упомянутого офиса компании Boeing и заканчивая офисом Microsoft. Также там расположен Вашингтонский университет, который получает массу правительственных контрактов, ну и, наконец, неподалеку находится военно-морская база Китсап, где хранится почти четверть ядерного оружия США, и интерес русских к этому месту был всегда, они якобы посылали свои подлодки к западному побережью. Впрочем, это лишь слова: никаких доказательств подобной деятельности со стороны представителей российской дипмиссии США не предоставили.

Возможно, дело вовсе не в подлодках: стоимость недвижимости в Сиэтле растет, как на дрожжах и выросла более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше – лишь в Сан-Франциско и Лас-Вегасе. Возможно, здание российской дипмиссии кому-то очень сильно приглянулось: расположение хорошее, рядом парк, да и просто красивая резиденция. По оценке замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, высказанной в комментарии «Коммерсанту», подобный случай – абсолютно беспрецедентный, он не имеет никаких аналогов не то что в отношениях с США, но и в системе международных отношений в целом. Какую оценку этому рейдерству даст американское правосудие – еще предстоит выяснить: Россия собирается отстаивать свое право до конца.

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