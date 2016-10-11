Развод и тумбочка

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина рассматривает вопрос выхода из СНГ. Это заявление он сделал в воскресенье вечером в эфире телеканала «112».

«Мы изучаем вопрос выхода. У нас есть несколько десятков соглашений, которые касаются, например, взаимного признания дипломов, выплат пенсий. И сейчас мы завершаем работу, которая позволит нам урегулировать эти соглашения. Я как раз являюсь последовательным сторонником выхода из СНГ», – сказал министр.

Если учесть, сколько раз неспокойная соседка обещала выйти из состава содружества еще со времен Оранжевой революции, то Климкин никого не удивил. Куда более интересной оказалась сказанная им информация, что визовый режим также обсуждается, а вместе с ним – Украине «будут нужны даже более жесткие мероприятия, чем визовый режим», добавил глава МИД.

Что именно имел в виду Климкин – он не сообщил. Зато озвучил, что соответствующие ведомства изучают последствия такого шага. «Вопрос в том, что нам это даст и как мы это сделаем, в какие сроки, как это будет влиять на наших граждан в России», - цитирует его слова ТАСС.

Пресловутый визовый режим с «агрессором», за который выступают украинские партии разной степени радикальности, обсуждаются в Раде давно. Вот и на прошлой неделе, в четверг, во время очередного голосования, этот вопрос был вынесен на повестку дня. Инициатором был спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Вопрос о визовом режиме мог бы быть рассмотрен парламентом, а вся процедура введения виз заняла бы примерно от трех месяцев до полугода. Поводом для этого стало задержание в России корреспондента украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко. Причем визовый режим помог бы не только не пускать своих граждан на «опасную территорию агрессора», но и предотвратить проникновение российских диверсантов.

«Мы не имеем права допустить возможность, чтобы через безвизовый режим на нашу территорию попадали вражеская агентура и диверсионные группы. Прокаженным — карантин. Поэтому держим фронт, укрепляем боеспособность и вводим визы», - заявил Парубий.

Однако крупнейшая парламентская партия, «Блок Петра Порошенко», выступила против законопроекта, аргументируя это тем, что негоже зарабатывать себе политические очки на том, что может обернуться реальными проблемами для украинских граждан. Так что пока рассмотрение вопроса вновь отложено – до очередной попытки попиариться на теме.

Интересно, что сам Климкин, являясь сторонником выхода из СНГ, выступает против форсированного введения виз с Россией. «Мы прекрасно понимаем, что Россия сразу начнет бешеную кампанию, будет усложнять получение виз, будет предлагать гражданство и много вещей», заявил он в эфире телеканала «112».

Большинство политиков Украины – по крайней мере, тех, кто действительно заботится о своих гражданах, понимают все возможные негативные последствия такого шага. Тем более, безвизового режима с Европой как не было, так и нет, а тут – преграды на границе с крупнейшим соседом, по сути, шаг к самоизоляции.

Однако, по всей видимости, громкий пиар на возможности поддеть «агрессора» куда сильнее голоса разума. Причем ладно бы визовый режим – логика не пускать в страну представителей вражеского, как считают на Украине, государства, в целом понятна. Однако спикер Рады Андрей Парубий решил пойти дальше и выступил с предложением запретить возвращаться домой тем гражданам Украины, которые уехали в Россию на заработки.

Если верить официальным данным, на сегодняшний день в России находится свыше 4 миллионов украинцев. Реальная цифра может быть еще больше: 5 миллионов. И это не считая тех, кто покинул страну навсегда, из-за начавшейся войны. Причем в Россию уехали не только жители юго-востока Украины.

На Украине посчитали количество уехавших и пришли к выводу, что особенно сильным был исход граждан из западной части страны. Как сообщал представитель Генштаба ВС Украины Олег Бойко, жители запада массово укрывались от мобилизации именно в России.

Именно поэтому ответные меры России, которые она вполне может предпринять на неразумные и недружественные шаги беспокойного соседа, ударят по Украине и ее гражданам намного сильнее, чем самые ужасные страшилки Климкина, Парубия и прочих деятелей. Это даст основание России полностью пересмотреть миграционный статус всех без исключения украинских граждан и начать массовые депортации.

Что будет, когда сотни тысяч украинцев будут вынуждены вернуться домой, где их ждет безработица и нищета? Думается, в таком случае Парубий не сможет найти, что им ответить.

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