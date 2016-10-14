Развитие законодательного обеспечения обороны и безопасности. Часть 3

«Русская Планета» представляет вниманию читателей полную версию выступления одного из ведущих экспертов в области мировых политических процессов, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова.

Публикуемый доклад прозвучал в рамках научно-практической конференции Парламентского собрания союза Белоруссии и России «Актуальные проблемы строительства и развития союзного государства», 6 октября 2016г., город Сочи

Часть 1, Часть 2

Парламентарии, как представители общественных интересов всех слоев населения, должны ясно осознавать, перед выбором какого общего направления законодательной работы они стоят.

Первый вариант. Основываясь на еще признаваемой Вестфальской системе1 направить законотворчество на укрепление государственных суверенитетов и строить международную правовую систему в интересах формирования общежития государств. На традиционных нравственных нормах. А не на доведенных до абсурда индивидуалистических «правах человека», которые отрицают ответственность за семью, род, свой город, вырастивший и воспитавший тебя народ, государство. Предусматривают только личные вожделения, культ потребления.

Для этого необходимо разгромить международную финансово-политическую элиту, которая сейчас стремительно движется к уничтожению всякой национальной государственности. Это и есть власть золотого тельца, которая угнетает и порабощает все народы. Необходимо отнять у частных банков право печатать деньги, пересмотреть права собственности, обретенные на ничем не обеспеченные деньги. По сути - мошеннически. Необходимо огосударствление экономики. В чьих руках экономическая власть, в тех же руках политическая власть. Народная власть может существовать только при господстве государственной собственности в экономике.

В гражданской войне силы формируются по идейным основаниям. Борьба за умы людей - главное. Необходимо усиление государственного присутствия в духовной сфере и введение цензуры для СМИ, сферы культуры. С позиций понимания цивилизационных духовных ценностей. В первую очередь, здесь надо перейти принципиальный рубеж. Признать разрушительное значение слова «информация», которое разрушает идейную ответственность, просветительское и воспитательное значение публично сказанного.

Информация должна оцениваться как инструмент воздействия на общество. В частности, на первом уровне, необходим запрет использования в рекламе средств информационно-психологического насилия, деформирующего психику людей. В культуре - на пропаганду аморальности и беззакония. Традиционные коллективистские ценности должны быть законодательно закреплены как духовный стержень существования нашей цивилизации.

Их необходимо защищать от извращений и утверждать в сознании населения. Из них проистекают все дальнейшие реформы политического и экономического устройства общества.

Второй вариант. Продолжать двигаться в направлении, диктуемом мировой финансово-политической элитой, властью золотого тельца. Тогда государственность будет приобретать всё более декоративный характер, а в недалеком будущем парламентарии, да и общественные силы, выдвигающие их, вообще не будут нужны как представители национальных элит.

Установление глобальной власти микроскопического меньшинства человечества возможно только в форме глобальной диктатуры с мощной административно-командной системой и директивно расставляемыми в ней кадрами. А также с резким сокращением человечества, чтобы обеспечить эффективное управление малыми силами оставшейся частью. В этом направлении будет разрастаться мировая гражданская война.

Осознание населением интересов и целей угнетающих его сил приведет к формированию столкновения на классовой основе. Класс крупных частных банкиров, рвущееся к абсолютному господству меньшинство, это уже осознал и сформировал свои силы. Постепенно развивавшаяся технология ведения мировой гражданской войны уже реализуется этим классом на практике.

Мы видим, что после провокации 11 сентября 2001 года практически прекратились межгосударственные войны. Как век назад на нашей территории действовали самодеятельно организовавшиеся отряды и силы, так это происходит и сейчас. Раньше были силы «батьки Махно», «батьки Ангела», добровольческой Белой армии и другие. Так же и сейчас действуют батальоны Коломойского, силы ИГИЛ, частные военные компании, разнообразные негосударственные боевые формирования в разных странах.

Военные цели достигаются не военными вторжениями, а подрывом государств изнутри, «оранжевыми революциями», взрывами социальных волнений, столкновением повстанческих и наёмных сил. В США эта технология войны законодательно утверждалась в виде «доктрины Буша», стратегии преэмптивной войны, теперь больше говорят о комбинированной войне. Мудреные названия скрывают главное - мировую гражданскую войну, где господствуют не государственные, а частные, социально-групповые интересы.

В соответствии с приоритетом частных интересов система обороны и безопасности США была подвергнута приватизации. Деликатные в правовом смысле операции проводятся теперь частными военными компаниями, функции разведки, некоторых спецопераций и обеспечивающих действий всё больше передаются в руки частных структур. Названо красивым иностранным словом - аутсорсинг. Иными словами, гражданские лица воюют в мировой гражданской войне. Это факт.

Парламентарии, озабоченные сохранением государственности, должны направить усилия на решение следующих первоочередных задач:

1. Провести межпарламентское расследование провокации 11 сентября 2001 года, которая стала основанием изменения международно-правовой системы и принятия законов, нарушающих права и свободы граждан, народов и суверенных государств всех стран мира. К участию в этом привлечь представителей парламентов стран, которые согласятся сотрудничать. Темп действий - критичен. По его итогам зафиксировать, что в результате этого узаконена технология борьбы мировой финансово-политической элиты по подрыву национальной государственности стран мира.

2. На основе нового определения вероятного противника и его целей разработать законодательное обеспечение в виде доктрины ответной борьбы и законов, ограничивающих права и фактическую власть транснациональных сил на территории национальных государств.

P.S.

Мировая финансово-политическая элита, развязавшая мировую гражданскую войну, понимает, что исходом будет либо ее победа, либо ее разгром. Угроза нарушения ее планов вызовет ожесточенный ответ, не ограниченный моральными и правовыми нормами. С другой стороны, представление мировому общественному мнению ясной картины происходящего обеспечит быстрое объединение союзников в глобальном масштабе.

Причем союзников настоящих, идейных, которые пойдут вместе до конца, а не «взаимовыгодных», ведь удары по национальной государственности актуальны для всех стран мира. Но неизбежно начнется объединение подавляющего большинства человечества, когда главным средством борьбы станет Слово,поставленное на твердую правовую основу. Оно породит Действие.

1 - Основные принципы Вестфальской системы международных отношений: приоритет национального интереса; принцип баланса сил; приоритет государств — наций; принцип государственного суверенитета: право требовать невмешательства в свои дела; равенство прав государств; обязательство выполнять подписанные договоры; принцип действия международного права и применения дипломатии в международных отношениях (соблюдение договоров стало важнейшим элементом такой практики, а международное право и регулярная дипломатическая практика — неотъемлемым атрибутом отношений между государствами).

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