Развитие законодательного обеспечения обороны и безопасности. Часть 2

«Русская Планета» представляет вниманию читателей полную версию выступления одного из ведущих экспертов в области мировых политических процессов, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова.

Публикуемый доклад прозвучал в рамках научно-практической конференции Парламентского собрания союза Белоруссии и России «Актуальные проблемы строительства и развития союзного государства», 6 октября 2016г., город Сочи

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Атака на «башни-близнецы» 11 сентября 2001 года давно разоблачена. Это сделали доказательно и предметно авторитетные независимые исследователи на основе известных непреложных фактов. За прошедшие полтора десятилетия это опубликовано столь масштабно, что об этом не знает только не желающий знать.

Вывод вполне однозначен. Атака не могла быть осуществлена без участия американских спецслужб. Могли ли американские спецслужбы это сделать ради подъема политической значимости неких «арабских террористов»? Или сделали это по приказу тех, кто платит им зарплату? В ничем не обеспеченных, легко напечатанных долларах.

Печатают эти доллары не в казначействе США, а мировые банкиры, создавшие ФРС, а также МВФ, массу других обеспечивающих их власть транснациональных структур, финансовых и промышленных корпораций. Вот и заказчик - мировая финансово-политическая элита. Идеи создания мирового государства, рабовладельческого по сути, также широко опубликованы. Для осуществления этого надо разгромить альтернативную, национальную государственность, утверждаемую Вестфальской системой.

Здесь нет никакого открытия. Известно давно, например, кто оплачивал революционеров-террористов, разрушавших Российскую Империю. Да и других исторических примеров множество. Понять легко, если есть желание отделить главное от второстепенного. Отдельный террористический акт не имеет глубоких политических последствий.

Терроризм как система борьбы стоит очень дорого. Причем с подпольным финансированием, а не на публично собранные народные или от лица народа выделяемые государственные средства. Данное средство борьбы может быть только в одних руках - у банкиров. Идет схватка с силой, известной тысячелетиями. С властью золотого тельца. Вот уровень борьбы, а кто разменивается в его понимании на частности, будет бит, как и другое страдающее в войне население.

Эти социально-политические и принятые обществом правовые реалии приводят нас к обобщению. Нужно дать определение международному терроризму. Международный терроризм является одним из способов борьбы мировой финансово-политической элиты с целью разрушения всякой традиционной государственности, открывающий путь к созданию мирового государства на их условиях.

Данное определение, если удастся утвердить его в общественном сознании, задает вполне ясную программу деятельности парламентариев многих стран. Первый вопрос: почему дееспособны именно парламентарии? Потому что их много, они представляют мнение, а еще важнее, интересы разных слоев общества, страдающих от мировой политики.

В условиях нарушения государственного суверенитета главы государств попали в заложники и должны действовать как суверены, а суверенитета нет. Нет настоящего государственного суверенитета во всех трех основных сферах политики - материальной, духовной и безопасности.

Решительное действие любого из глав государств против главного внешнего противника может обернуться тяжелым ударом с тыла. Они резко ограничены в выборе эффективных решений. Даже реального врага объявить не могут.

В материальной сфере государство может быть поставлено мировыми силами в трудное положение в связи с участием транснационального капитала в функционировании важнейших систем жизнеобеспечения общества. Это может проявляться везде, начиная от добычи природных ресурсов, промышленного производства, энергетики, транспорта, связи, и до работы финансовой системы, торговли, обеспечения населения предметами первой необходимости.

В духовной сфере государство не защищено в связи с отказом от традиционных духовных ценностей в угоду навязываемым извне «общечеловеческим». Деидеологизация не позволяет зафиксировать суть их противопоставления. Духовной основой континентальной цивилизации является коллективизм, общинность, приоритет общих интересов над частными. Основой морской цивилизации является индивидуализм, корпоративность, приоритет частных интересов над общими. Антиподы.

Даже публично разъяснить кто с кем борется нельзя - станешь «разжигателем розни». Хотя это сделано до нас, она - историческая. Нынешняя подгонка законодательной системы под «мировой опыт», а не под народный опыт жизни, означает встраивание в мировое государство, основанное на альтернативных духовных ценностях, и разрушение собственной государственности.

Узурпированные мировой финансовой элитой крупнейшие объединения мировых СМИ позволяют навязывать народам мира ложное видение происходящих социально-политических процессов, развращать и оглуплять население средствами эрзац-культуры и рекламы, разрушающей адекватное восприятие информации. А в целом - плодить духовных уродов.

В сфере безопасности угрозы от мировой финансово-политической элиты исходят не только в связи с международным терроризмом. Есть здесь многое более важное в парадигме мировой гражданской войны. Сейчас идет война за установление мировой власти в интересах мировой финансовой элиты.

Столкновение социальных групп в рамках борьбы за власть является гражданской войной. В данном случае - мировой гражданской войной. Ее исход определяется тем, на чьей стороне окажется большинство населения.

Власть золотого тельца привязывает к себе людей своими методами. Например, контроль частными банками средств, находящихся на счетах, а также прав собственности, является мощным инструментом воздействия на весь аппарат госслужащих, а также других людей, чья деятельность влияет на обеспечение государственной безопасности.

продолжение следует

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