Развитие законодательного обеспечения обороны и безопасности. Часть 1

«Русская Планета» представляет вниманию читателей полную версию выступления одного из ведущих экспертов в области мировых политических процессов, вице-президента Академии геополитических проблем Константина Соколова.

Публикуемый доклад прозвучал в рамках научно-практической конференции Парламентского собрания союза Белоруссии и России «Актуальные проблемы строительства и развития союзного государства», 6 октября 2016г., город Сочи

Константин Соколов / фото: «Глагол ТВ»

Потребность развития законодательного обеспечения обороны и безопасности возникает в связи с изменением характера борьбы на международном уровне, изменением способов и методов ее ведения.

Соответственно новым условиям и возможностям могут меняться достижимые стратегические цели борьбы, возникать конкретные угрозы и вызовы. Понятно, что геополитические цели, стоящий за ними образ мироустройства, за который идет борьба, от этого не изменяются. Технологии осуществления действий не могут определять их цель.

При всех технологиях не меняется духовная цель, представления людей о справедливости, которые не могут утверждаться абстрактно, вне критериев совершенного образа жизни и человеческих взаимоотношений, вне миропонимания, основанного на традиционных идейно-религиозных представлениях.

Характерной чертой текущего момента является признание общественностью большинства стран мира международного терроризма наиболее актуальной проблемой международной безопасности. Принимаются соответствующие государственные документы, заключаются межправительственные соглашения для противодействия этому. Однако в течение полутора десятилетий политической активности в этой сфере не удалось не только разрешить проблему, но даже остановить ее стремительное усугубление.

Такая ситуация диктует необходимость фундаментального научного анализа проблемы. Терроризм - способ борьбы. Формальная логика подсказывает, что бороться можно с врагом, но не со способом действий.

Суть вопроса состоит в том, какой же враг, и с какими целями использует этот способ действий, аморальность которого признаёт международное общественное мнение. Это во-первых. А во-вторых, цели действий на международном уровне не могут достигаться за счет использования только одного способа действий.

Это всегда система действий, доступными способами и методами. Поэтому только системная борьба против этого зла, разрушение всей системы действий, направленных на достижение аморальной цели, сделает бессмысленным использование международного терроризма. Иначе он будет снова и снова использован в разных местах и разными исполнителями по ситуационной необходимости для тех, кто осуществляет кровавую всемирную борьбу в своих интересах. Было бы обеспечение. Терроризм - технология борьбы.

Точкой отсчета перехода в новую международно-правовую ситуацию является известная провокация 11 сентября 2001 года. Под предлогом этого государственное руководство США объявило борьбу с международным терроризмом. До этого внешними противниками государства рассматривались иные государства и их блоки.

Иными словами, права и обязанности суверенных государств на международной арене были перечеркнуты. Началась борьба на любой территории с противником, идентифицируемым не по государственной принадлежности, а с самодеятельно организовавшимися социальными группами, объединенными по идеологической, идейно-религиозной принадлежности. Границы государств стерты, их суверенитет нарушен.

Тем самым была фактически уничтожена Вестфальская система, принятая в 1648 году по результатам Тридцатилетней войны в Европе. Это выстраданная народами идея совместного выживания, неприемлемости потерь за ее пределами. Но теперь мудрость предков забыта. Вновь объявлена война на взаимное уничтожение, вместо идеи коллективного общежития.

Вестфальская система не совершенна. Она нарушалась и не предотвратила великих войн. Но ее положения были главным правовым аргументом в поисках мирного сосуществования народов в течение веков. Отказ от нее означает, что только мировая война может утвердить принципы нового устройства мира.

И эта мировая война страшнее прежних, поскольку она нацелена не на захват территорий и ресурсов, за идеями чего маскируются нынешние агрессоры, обслуживающие их пропагандисты, а на захват всемирной власти, изменение образа жизни человечества.

Прежняя система, образно говоря, позволяла «поссорившихся развести по своим квартирам». А теперь остро и безальтернативно стоит вопрос: «как построить общий дом»? «Отсидеться в своем углу» уже невозможно. И строительство этого «общего дома» возможно только на общей идейной основе, устанавливающей систему человеческих взаимоотношений, образ жизни.

Альтернативой невиданной в истории по жестокости и масштабам уничтожения мировой войны может быть только чудо. Оно состоит в интеллектуальном и нравственном пробуждении человечества перед лицом катастрофы. Надо подняться над текущим и увидеть великое.

По ее сценарию невозможно сохранить не только свое материальное и социальное состояние, гарантированное в системе своей государственности, традиционного образа жизни. Невозможно сохранить саму жизнь в личном, семейном, родовом, национальном понимании ее смысла.

Чрезвычайно трудно осознать, что сама база благополучия, социальное положение в обществе себя и близких, созидаемая в течение жизни трудами и подвигами не только своими, но и предков, в системе национальной государственности, идеи народной жизни, может быть разрушена созданием иной мировой социальной системы.

Гарантии социального положения даются государством. Об условности банковских гарантий, по сравнению с государственными, уже можно догадаться по жизненному опыту. Общественное сознание сейчас далеко от этого, а значит, и от пути к спасению.

Это проясняет главный вопрос: зачем нужен международный терроризм для построения нового мироустройства? Международный терроризм как инструмент, скрывающий от народов мира порочные интересы использующих его сил, направлен на установление власти меньшинства над большинством.

Если бы большинство человечества это осознало, то угнетающее его микроскопическое меньшинство было бы сметено со своих господствующих позиций. Просто массой подавляющего большинства, а не могуществом оружия. Именно поэтому на инструмент, а не на применяющих его, концентрируется внимание общественности.

Это крупнейший обман в истории человечества. По крайней мере, по количеству тех, кого заставляют в него верить.

продолжение следует

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