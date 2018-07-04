Разведка перед боем

Большой резонанс в информационной сфере вызвал визит делегации Конгресса США в Санкт-Петербург и в Москву. В российской столице американские законодатели провели встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации.

Это была первая поездка группы заокеанских конгрессменов в Россию с 2013 года. Таким образом после обострения отношений в 2014 году парламентские связи РФ и Соединённых Штатов были фактически разорваны

«Прервать полосу отчуждения «

Почему важен межпарламентский диалог? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. С одной стороны, законодатели не уполномочены подписывать каких-либо обязывающих международных соглашений, а их компетенции в переговорном процессе очень ограничены.

С другой стороны, пусть и номинально, но конгрессмены и члены Федерального Собрания РФ являются представителями власти и народа. Их заявления отражают точки зрения, которые господствуют в политической элите и обществе.

Поэтому межпарламентское общение можно назвать одним из инструментов политической разведки. Диалог между законодателями позволяет уловить настроения в государстве-партнёре и его готовность к переменам.

Неслучайно, разрыв межпарламентских связей с Москвой стал частью политики по изоляции России. Так, Брюссель лишил российскую делегацию права голоса в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). В ответ на санкции европейцев РФ отказалась участвовать в заседаниях ассамблеи и перестала вносить членские взносы, что вызвало некоторые финансовые проблемы в ПАСЕ.

В свою очередь Вашингтон прервал контакты по линии двух групп: «Совет Федерации-Сенат» и «Государственная Дума-Конгресс». Правда, не исключено, что данные форматы могут быть возобновлены. Об этом, в частности, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий и сенатор Алексей Кондратьев.

«Хотелось бы, конечно, надеяться, что нам удастся прервать полосу отчуждения в межпарламентских контактах с конгрессом и воссоздать большую работу комиссии «Дума-Конгресс». Думаю, что в этом случае возглавить работу с российской стороны Александр Дмитриевич Жуков (куратор межпарламентских связей с США). Но давайте будем ждать всё-таки официальных подтверждений из Вашингтона», — пояснил Слуцкий.

О возможном восстановлении диалога сообщил в интервью RT российский посол в США Анатолий Антонов. По его словам, делегация из-за океана может посетить Москву в конце августа. Дипломат признал, что Россия испытывает нехватку контактов с конгрессом и политической элитой Соединённых Штатов.

Антонов рассказал, что несколько дней назад он встретился с сенатором Ричардом Шелби, который прибыл в составе делегации в Москву. В то же время он не стал скрывать, что россияне являются нежеланными гостями за океаном.

«Конечно, я чувствовал токсичную атмосферу в Вашингтоне. В начале моей работы здесь я чувствовал, что многие официальные лица не хотят встречаться со мной, не хотят пожимать мне руку. Более того, они мне открыто заявляли, что, «если я пожму вашу руку, то завтра меня уволят», — констатировал Антонов.

Американский кнут и пряник

На переговорах с американцами царила атмосфера сдержанного оптимизма. Глава временной комиссии СовФеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что никакого прорыва ожидать не стоит, «но сдвиг налицо». В целом аналогичную точку зрения выразил сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин.

«Мы приехали, понимая, что у нас сложные отношения, но они могут быть лучше, потому что у нас общие интересы по всему миру. Надеюсь, что мы сможем и дальше работать в этой связи. Да, мы можем быть соперниками, но нам не обязательно быть противниками. Мы должны рассматривать Россию как супердержаву, как конкурента, но не врага», — сказал Шахин.

Однако, наверное, наивно ожидать, что за столь адекватными призывами последуют соответствующие действия. Причина заключается не только в том, что отдельные здравомыслящие конгрессмены не могут коренным образом изменять отношение к РФ. Гораздо уместнее говорить о том, насколько двойственна политика США.

Традиционная политическая тактика Соединённых Штатов сводится к сочетанию кнута и пряника. Американцы до предела обостряют отношения со своими геополитическими противниками, прощупывая его слабые стороны. А потом США достаточно резко идут на сближение, делают весьма лестные заявления, пытаясь усыпить бдительность противника.

Наиболее подходящий пример — это поведение Трампа. Глава Белого дома после прихода к власти фактически похоронил своё собственное обещание «поладить с Россией», усилив конфронтацию с нашей страной в Европе и в Сирии.

Однако перед саммитом G7 президент США неожиданно объявил о бессмысленности переговоров без участия Владимира Путина. Но несмотря на это, в итоговых документах «большая семёрка» зафиксировала единство по поводу недопустимости «аннексии» Крыма и «агрессии» Москвы на востоке Украины.

Сейчас Трамп готовится к саммиту с Путиным в Хельсинки, который пройдёт 16 июля. Но не стоит забывать, что 11-12 июля состоится саммит НАТО, который в очередной раз будет носить ярко выраженную антироссийскую окраску. Учитывая хитрость истеблишмента США и его презрительное отношение к РФ, неразумно обольщаться визитам американцев.

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