Разобрать олимпийцев по молекулам

Слушания по вопросу допуска сборной России к зимней Олимпиаде 2018 года начнутся в Лозанне сегодня, 5 декабря в 15:30 по московскому времени. Президент МОК Томас Бах объявит решение по данному вопросу в 21:30 по Москве.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен был до мельчайших подробностей разобрать дела российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

«Мы абсолютно верим нашим спортсменам, их победы заслуженны. В Сочи не было спортсменов-однодневок, как и не было смысла в допинговых программах.

Все это технично уводит внимание от настоящего узаконенного допинга — терапевтических разрешений. У русских таких 24, у некоторых по 400, а мы соревнуемся честно и побеждаем честно», — отметил Мутко.

По его словам, в Швейцарии есть базовые принципы Женевской конвенции, где написано, что коллективная ответственность запрещена.

Виталий Мутко добавил, что в России работают серьезные адвокаты, которым здесь верят и доверяют.

«Наши адвокаты объяснили суть проблем, нельзя на одних домыслах обвинять выдающихся спортсменов.

Будьте любезны, разберите это дело до молекул и докажите вину спортсмена, если против него выдвинуто обвинение. Вы поменяли все принципы, поставив с ног на голову, отменив презумпцию невиновности, внедряя коллективную ответственность - кто же вам такие права дал?

Тогда предоставьте нам возможность на перекрестный допрос, дайте шанс задать вопросы обвинителю, но ничего этого нет»

Тема «допинга» стала настоящим испытанием для наших олимпийцев, нам остаётся лишь уповать на то, что голос разума в МОК перебьёт явно нездоровую антироссийскую конъюнктуру. Как надеемся и на то, что призыв «Русской Планеты» сделать воздухоплавание олимпийским видом спорта будет услышан. Ведь есть уже и здесь свои герои - например, прославленный на весь мир путешественник Фёдор Конюхов, который в 2016-м году в одиночку облетел Землю и поставил тройной мировой рекорд. Читатели «Русской Планеты» уже сейчас могут стать обладателями уникального сувенира-артефакта - сувенирной рамки с фрагментом воздушного шара, на котором Конюхов совершил свой в том числе и спортивный подвиг.

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