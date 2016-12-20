Расстрел в Анкаре

Дерзкое убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, совершенное вчера вечером, заставило вспомнить события почти двухвековой давности - когда толпа религиозных фанатиков ворвалась в российское посольство в Тегеране, перебив практически всю нашу дипмиссию, включая Александра Грибоедова, российского посла в Персии. Чтобы уладить дипломатический скандал, внук тогдашнего персидского шаха лично повез в Петербург Николаю I богатые дары, в том числе знаменитый алмаз «Шах».

Сейчас, конечно, на дворе не XIX-й век, да и представления о морали и чести сейчас несколько иные, так что вряд ли можно ожидать от Турции щедрых даров — убитого дипломата они все равно не вернут и его семью не утешат, а усложнять отношения с Анкарой из-за действий фанатика — значит, сделать именно то, на что убийца и рассчитывал. Турки, к слову, предложили назвать именем Андрея Карлова улицу, на которой находится российское посольство в Анкаре.

Реакция на убийство Карлова в мировом сообществе четко обозначила, кто является частью цивилизованного мира, а кто — нет. Даже американцы устами госсекретаря США Джона Керри оставили в сторону свою неприязнь и выразили соболезнования — Керри пообещал помочь в расследовании произошедшего. «Мы готовы предложить помощь России и Турции по мере того, как они расследуют это отвратительное нападение, которое является также покушением на право всех дипломатов безопасно продвигать и представлять интересы своих стран по всему миру», — заявил он.

В то время, как западные лидеры выражали свои соболезнования России и семье погибшего дипломата, на Украине наступила очередная «перемога». Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк назвал радикала, совершившего дерзкое убийство, героем.

«Когда мужчина ценой собственной жизни готов пойти на крайние меры, за идею, ради истины, то можно с уверенностью сказать — ГЕРОЙ!» - такой подписью снабдил Парасюк фото на своей странице в Facebook с убийцей, поднимающим палец вверх и послом, лежащим на полу на заднем плане. Вряд ли господин Парасюк имел в виду Карлова. В комментариях к этой записи пользователи социальной сети указали Парасюку, что поддерживать подобные действия — равнозначно поддержке терроризма, и, по логике, стоит назвать героями и тех, кто направил самолет на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году.

«Человек, для которого подло стреляющий в спину безоружному посланнику - герой, ничтожен. Вы, Парасюк, и такие как вы, являетесь живым примером того, что современная Украина не может, к сожалению, считаться цивилизованной нацией - потому что иначе вы за такие слова немедленно вылетели бы из депутатского кресла, а то и под суд пошли. И ни один приличный человек не подал бы вам руки после таких высказываний. Вы надеялись стать частью Европы? Вы даже не понимаете, что такое сегодняшняя Европа и на каких принципах она построена», - ответил Парасюку один из пользователей. Другие читатели также упомянули, что в самой Турции соцсети полны гневных высказываний в адрес убийцы, и турки решительно осуждают этот акт.

Не обмолвился и словом о трагедии и президент Украины Петр Порошенко. Выражая соболезнования по поводу еще одной ужасной трагедии, произошедшей вчерашним вечером, он словно не заметил убийства посла. Напомним, в Берлине грузовик, управляемый выходцем из Пакистана, въехал в толпу людей на рождественском рынке в самом центре города. Погибли 9 человек, около 50 — пострадали. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

«Ошеломлен вестью о дерзком нападении на рождественский рынок в самом сердце Берлина. Украинцы молятся за невинных жертв трагедии и осуждают этот дьявольский акт насилия, которому не может быть никакого оправдания», — написал Порошенко в twitter. Очень избирательное сочувствие получается. Как говорится, истинный джентельмен одинаково ведет себя со всеми — будь он среди высшего общества либо в беседе с нищим бродягой. Похоже, с таким уровнем цивилизованности Украину не то что в Евросоюз не возьмут — даже кооператив сомалийских пиратов может побрезговать.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия глазами путешественников» прямо перед фото- и видеокамерами. Убийца посла был одет в черный костюм, что позволило ему сойти за охранника. Обойдя посла во время произносимой им речи, убийца несколько раз выстрелил Карлову в спину, после чего начал выкрикивать призывы «не забыть Алеппо». Он был застрелен там же, на месте, сотрудниками полиции.

Убийцей оказался молодой человек по имени Мевлют Алтынташ. Известно, что он служил в полиции. Нападение убийца тщательно спланировал, взяв в этот день отпуск и разместившись в гостинице неподалеку от центра современного искусства в Анкаре. Эксперты полагают, что целью убийства посла был срыв переговоров между Россией, Турцией и Ираном, которые запланированы в Москве на сегодня.

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