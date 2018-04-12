Не ракетами, так твиттером укатаем

На дворе ощущение не только весны, но и большой войны. По крайней мере, именно такие мысли приходят в голову всем тем, кто следит за новостями на протяжении последних нескольких дней. Самая важная и самая печальная черта нынешнего противостояния между США и Россией – в том, что замолчали дипломаты. А на принятие решений элитами влияют резкие посты в twitter, которые не оставляют возможности для дальнейшего маневра и могут завести ситуацию далеко за красную черту.

В то время, как президент США Дональд Трамп сыпал в своем микро-блоге угрозами в адрес России, его союзники в Старом свете разводили руками и пытались хоть как-то погасить накал страстей, а Россия выбрала выжидательную позицию, предпочтя практически не реагировать на воинственные заявления американского президента, которые, по-хорошему, можно расценивать как объявление войны.

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — славные, новые и «умные». Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, который уничтожает свой народ и наслаждается этим», - так Трамп анонсировал подготовку США к ответу на провокацию в сирийской Думе.

Фото: politico Автор: Matt Wuerker

«Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», - прокомментировал выжидательную позицию Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что решения о нанесении ударов по другому государству в «твиттерах» не принимаются.

Ожидалось, что решение о нанесении ударов со стороны США по сирийским объектам может быть принято уже к утру вторника. В то время, пока в нашем полушарии была глубокая ночь, военные в США представили президенту несколько вариантов военной операции против правительства Башара Асада. Собственно, твит Трампа появился уже после консультаций с Пентагоном.

Однако пока никаких активных действий вооруженные силы США в Сирии не предприняли: в прессе сообщалось, что ударная группа ВМС США направилась в акваторию Средиземного моря. Однако за твитами Трампа авианосцы явно не поспевают: в Генштабе РФ сообщили, что группа прибудет на место боевых действий не раньше, чем через несколько недель. А тех сил, что дислоцированы в районе сейчас, не хватит для полноценной военной операции – по крайней мере такой силы, о которой заявил Трамп.

Срок, который Трамп обозначил для объявления наказания Дамаску, уже истек. Гневная риторика не нашла понимания у европейских партнеров: президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя возможность участия французских войск в ударе по Асаду, осторожно заявил, что удар – если он будет осуществлен – ни в коем случае не затронет военных союзников Асада, то есть Россию и Иран.

Удивила и премьер Великобритании Тереза Мэй, ранее обвинявшая Россию во всех смертных грехах и лично Путина в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля. По ее мнению, которое она высказала в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, Британия отказывается от участия в военной кампании против Дамаска, пока не будут получены веские доказательства применения Асадом химического оружия в городке Дума.

Правда, позже Мэй несколько изменила свое мнение и заявила, что может присоединиться к США, причем решение будет принято без одобрения британского парламента. Этого Мэй могут не простить уже внутри страны: Великобритания не зря гордится своими парламентскими традициями, и подобное наплевательское отношение к членам Палаты со стороны премьера будет дорого ей стоить. Более того, Мэй отдала приказ британским подводным лодкам выдвинуться в Средиземное море на расстояние, которое позволит нанести ракетный удар по силам Башара Асада.

«Парламент должен иметь возможность сказать свое слово насчет военных действий. Разумеется, ситуация очень серьезная, разумеется, сейчас должен прозвучать призыв к политическому процессу, который положит конец войне в Сирии. Мы не можем рисковать еще большей эскалацией, чем уже есть», - заявил журналистам лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и потребовал поставить вопрос об участии Британии в операции против Асада на голосование в парламенте.

Он призвал Мэй собрать за стол переговоров все заинтересованные страны, включая Россию и США, а также дождаться результатов работы экспертов в сирийском городе Дума. Бывший лидер либерал-демократов Тим Фаррон высказался еще жестче: «Тереза ​​Мэй совершит огромную ошибку, если она решит следовать за Дональдом Трампом и подтолкнет нашу страну к действиям, не обратившись сперва к суверенному парламенту».

Пока что время играет на ситуацию. Эксперты опасаются, что удар может быть нанесен внезапно, до того, как в сирийский город Дума прибудет комиссия из Организации по запрещению химического оружия для расследования обстоятельств атаки. Это должно произойти не ранее конца этой недели. На фоне того, как в твиттерах летят ракеты и поднимаются в воздух целые эскадрильи, дипломатам и всем тем, кто понимает, к чему может привести такой накал страстей, все сложнее взывать к голосу разума своих национальных правительств. Удастся ли? Теперь уже большой вопрос.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»