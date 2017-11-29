«Путинские» соколы

Американцы с завидной регулярностью выражают недовольство поведением экипажей российских боевых самолетов. Если верить нашим заокеанским «друзьям», летчики «путинской России» любят совершать резкие маневры и отказываются выходить на связь, пугая тем самым добропорядочную авиацию США и стран НАТО.

Очередной такой эпизод произошел 25 ноября в нейтральных водах Черного моря. Представитель Пентагона Мишель Балданза сообщила журналистам о том, что российский истребитель Су-30 совершил «небезопасный» перехват. «Американский самолет находился в международном воздушном пространстве и ничего не сделал для того, чтобы спровоцировать такое поведение со стороны России», — отметила Балданза.

По ее словам, Су-30 пересек курс патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon, и американская машина попала в форсажную струю истребителя. В результате Poseidon был вынужден сойти с курса «с 15-градусным креном при мощной турбулентности». Балданза полагает, что экипаж самолета мог получить травмы.

Представитель Пентагона рассказала, что Су-30 сблизился с Poseidon на расстоянии около 15 метров. Перехват продолжался примерно 24 минут. Из заявления Баландзы неясен контекст инцидента в небе над Черным морем. Может сложиться впечатление, что русские асы действительно ведут себя неадекватно.

Однако из информации, которую представила пресс-служба Южного военного округа, становится понятным, что инцидент произошел неподалеку от берегов Крыма, к которым регулярно приближаются американскими самолеты-разведчики типа Poseidon и Boeing RC-135. По состоянию на начало сентября наши Су-30 120 раз поднимались в воздух с целью сопровождения самолетов-разведчиков и беспилотников у южных границ России.

«25 ноября около 13:00 по московскому времени российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа», — сообщили в ЮВО.

Истребитель облетел «воздушный объект» и визуально идентифицировал его типа. После обнаружения американский самолет-разведчик «изменил свою траекторию на удаление от воздушного пространства России». В ЮВО умолчали по поводу претензий Пентагона. Не исключено, что Минобороны США не лукавило, описывая схему «небезопасного» перехвата.

Однако Poseidon было необходимо «проучить», так как было очевидно, что он выполняет разведывательную миссию, то есть собирает информацию военного характера о РФ. В небе неподалеку от Крыма Россия защищала свои национальные интересы, и сделала весьма эффективно и, по сути, не предприняла ничего криминального.

Черное море — не единственный регион, где пересекаются полеты авиации РФ и США. Крайне интересным образом происходит взаимодействие (если, конечно, так можно выразиться) в Сирии. В середине ноября журнал Aviation Week опубликовал любопытный материал, основанный на беседе с пилотом истребителя пятого поколения F-22 Raptor ВВС США. Военный летчик служит в 95-й Экспедиционной истребительной эскадрилье, которая дислоцирована в ОАЭ на авиабазе Аль-Дафра.

Опираясь на личный опыт и рассказы сослуживцев, пилот рассказал, что российские самолеты совершают угрожающие маневры в Сирии и Ираке. По его словам, истребители Су-27, Су-30 и Су-35 могут в течение 20-30 минут осматривать расположение сухопутных сил международной коалиции в этих арабских странах.

При этом ВВС США испытывают серьезные трудности, пытаясь отследить передвижение российских самолетов и отреагировать на их «вторжение». В результате истребительная авиация Соединенных Штатов теряет способность прикрывать с воздуха действия коалиции.

Американский пилот обратил внимание на две проблемы: «перегруженное» воздушное пространство и отсутствие в комплектации F-22 специального оборудования. Экипажи американских ВВС не могут оперативно определить государственную принадлежность воздушных судов. Тяжелее всего летчикам США приходится в ночное время суток.

На Raptor отсутствует усовершенствованный электрооптический инфракрасный комплекс, который автоматически передает данные в информационную систему Link 16. Подобным оборудованием оснащены новейший истребитель F-35 и машины четвёртого поколения. Пилот в F-22 способен только получать информацию из Link 16.

В таких условиях летчик Raptor вынужден полагаться на обычную голосовую связь, описывая диспетчерам картину, которую видит вокруг. Экипажам истребителей приходится тратить время на установление визуального контакта для опознания самолетов. Это объективно повышает риски для экипажей F-22 и как следствие наземных войск, которых они должны прикрывать.

Американский пилот в беседе с корреспондентом Aviation Week пожаловался на то, что его российские коллеги отказываются выходить на связь. Поэтому американские истребители сближаются с российскими, стремясь максимально быстро отреагировать на «любой признак агрессивного поведения».

Из приведенных выше историй следует, что военные США не первый раз через СМИ выражают недовольство действиями ВКС России в Сирии. В вину российским летчикам ставятся резкие провокационные маневры и игнорирование попыток выйти с ними на связь. Якобы непредсказуемое поведение россиян создает необоснованные риски, а в Сирии — нарушает кодекс поведения в воздухе, о котором договорились Москва и Вашингтон 20 октября 2015 года.

Тем не менее среди американских военных российские пилоты не всегда удостаиваются негативных эпитетов. Например, в апреле 2016 года командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Фрэнк Горенц отметил, что экипажи российских ВКС ведут себя в небе над Сирией «по большей части профессионально».

«Время от времени, в очень небольшом числе случаев — при операциях по перехвату и сопровождению самолетов имеют место отдельные действия, которые я не считаю нормальными. Мы, конечно, документируем это и, если необходимо, выражаем свое неудовольствие. Это происходит чрезвычайно редко», — сказал Горенц.

Если подытоживать существующую в СМИ информацию об отношениях США и РФ в сфере авиации, то налицо — возросший уровень конкуренции. Обе державы ведут обоюдные разведывательные полеты и стремятся противодействовать друг другу. Другое дело, что Россия в подавляющем большинстве инцидентов отстаивает интересы там, где ее присутствие абсолютно законно и легитимно.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «В мире»