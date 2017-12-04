От Путина - детям
Фото kremlin.ru

Фото kremlin.ru

Помогут ли президентские меры повысить рождаемость?

Владимир Путин всерьез взялся за демографию. Накануне он рассказал о подготовке широкомасштабных реформ, которые должны повысить рождаемость в стране, а также сообщил сразу три хорошие новости для всех тех, кто готовится к пополнению в семье. Скептики уже назвали инициативы президента «идеальной предвыборной кампанией», пессимисты считают, что эти меры катастрофе с демографией не помогут, а «Русская Планета» попытается разобраться – что еще можно сделать для того, чтобы демографические показатели поползли вверх.

Самое важное новшество, анонсированное Путиным – введение выплат за рождение первого ребенка в семье. Ежемесячно семьи, которые впервые обрели радость родительства, будут получать в среднем около 10 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от региона, помощь будет оказываться адресно. По сути, такой мини-материнский капитал, но на первого ребенка. Сумма кому-то может показаться небольшой, но за пределами МКАД, в некоторых частях нашей страны зарплаты и того меньше.

Сам материнский капитал тоже продолжит служить на благое дело поднятия рождаемости. Он продлен до 2021 года, а воспользоваться им можно будет для более широкого круга целей. Например, семья сможет получать его «живыми» деньгами, в виде ежемесячных пособий, если она попадает в категорию нуждающихся.

Еще одна новинка – возможность использования средств материнского капитала для оплаты услуг дошкольного образования, включая уход за младенцами, начиная с двухмесячного возраста.

Еще одна проблема, которую в ближайшее время пообещал решить Владимир Путин – ликвидация очередей в ясли. «Мы практически решили проблему с местами в детских садах. Теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от двух месяцев до трех лет. И сделать это нужно как можно быстрее.

Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тыс. детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года», - заявил Путин.

Это действительно одна из ключевых сложностей, с которой сталкиваются родители. Только не очередь в ясли как таковая, а практически повсеместное сокращение яслей из-за недостатка финансирования, и открытие так называемых «групп кратковременного пребывания», на 3 часа. Да и берут в них детишек, как правило, не младше 2 лет. Найти ясли для ребенка, которому еще нет 3 лет – задача практически невыполнимая.

Льготников много, например, дети судей и прокуроров – ни на что не намекаем, но все же, по какому-то странному стечению обстоятельств матери-одиночки оказались со своей льготой «в конце списка». А пособие, выплачиваемое на ребенка от полутора до 3 лет – всего 50 рублей. И на работу не выйти. Голодец уже пообещала решить проблему с яслями – «если будет бюджет». Очень надеемся – в случае чего, сам Путин спросит.

Следующий подарок – помощь семьям в решении жилищных проблем: субсидирование государством ипотеки. Граждане, которые в следующем году ждут второго или последующего ребенка, будут платить только 6%, остальное – забота государства. Правда, программа будет действовать лишь три года и пять лет в случае, если семья ждет третьего малыша (или четвертого).

Будем ждать новых подробностей о ходе реформ и новых мерах, которые будут предприниматься правительством и лично президентом для того, чтобы Россия выползла наконец из демографической ямы, в которую окунулась после Великой отечественной войны. С тех пор примерно каждые 25 лет мы попадаем в очередной виток резкого спада рождаемости, и с каждым новым витком – ситуация лишь ухудшается. Предыдущий минимум пришелся на 90-е годы, которые сами по себе стали настоящим испытанием на выживаемость. Итог – Россия вымирает, и на сегодняшний день демографы не видят просвета в конце тоннеля, если только не предпринять крайние, экстренные меры.

По мнению заведующего кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолия Антонова, основная задача, которую нужно решить, чтобы стимулировать рождаемость – жилищный вопрос, причем выбор стоит сделать в пользу частных домовладений, как это было осуществлено в 30-е годы в США, и дало положительный результат. Главная же задача – сделать так, чтобы душевой доход семьи не падал с рождением ребенка. А для этого надо серьезно увеличить выплаты семьям, по сути – платить матерям полноценную зарплату. Сам материнский капитал – поднять до 50 тысяч долларов и направить его, в первую очередь, на жилье.

Невозможно решить демографическую проблему без поддержки многодетных семей, ведь именно на их плечи ложится тяжелая ноша восполнять популяцию и отдуваться за тех, кто по каким-то причинам уклоняется от того, чтобы стать родителем или довольствуется одним ребенком. Таким семьям тоже, в первую очередь, нужно жилье.

Да только не бетонные коробки в человейниках, а полноценные комфортные дома на своей земле, которую можно возделывать при желании. Уж чего, а земли у нас в России достаточно – почему бы не пустить этот ресурс на благое дело?

Но самая трудная задача – изменить стереотипы и установки в головах россиян. Чтобы женщинам больше не было нужды гнаться за карьерой, и чтобы они знали, что не останутся без поддержки и средств к существованию, если выберут путь материнства. Чтобы мужчины были уверены, что их зарплаты хватит на всю семью, и ни один начальник не посмеет уволить почем зря главного кормильца.

Для того, чтобы это случилось – нужно слишком многое поменять в стране и в самих себе. В воспитании подростков в школах, в том, что мы видим на экранах телевизоров и в интернете, о чем треплемся в курилках с коллегами. Если мы не хотим когда-то оглянуться вокруг и знать, что это – все еще Россия, начинать нужно с себя.

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