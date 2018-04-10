Без Путина будет только хуже
Минфин США

Минфин США

Почему санкции против российского бизнеса —стратегическая ошибка Вашингтона

Попавший под новые санкции США крупный российский бизнес несет существенные потери. Речь в первую очередь идет о резком снижении стоимости акций и биржевом коллапсе. По подсчетам Bloomberg на утро 10 апреля, убытки богачей составили 16 миллиардов долларов. День назад Forbes приводил цифру в 12 миллиардов долларов.

Тяжелее всего пришлось Владимиру Потанину (генеральный директор ГМК «Норникель»), Вагиту Алекперову (глава «Лукойла»), Виктору Вексельбергу (владелец «Реновы») и Олегу Дерипаски (собственник En+ и «Русала»). Ряд приглашенных из-за рубежа топ-менеджеров уже стали отказываться баснословных русских зарплат, а эксперты прогнозируют увеличение оттока зарубежного капитала из РФ. О причинах и последствиях очередной порции санкций США — в материале «Русской Планеты».

Прессинг элиты

Что произошло? 6 апреля правительство США ввело очередной санкционный пакет, куда попали более двух десятков фигур из так называемого кремлевского списка. Это якобы приближенные к президенту РФ госдеятели, силовики, управленцы и бизнесмены. Нынешние ограничительные меры коснулись 24 человек из 210 заявленных в «списке». Вполне логично сделать вывод, что Вашингтон очертил для себя круг лиц, которые будут подвергаться санкционному прессингу. Давление на истеблишмент РФ будет только увеличиваться.

В чем суть санкций? Ограничительные меры чаще всего направлены на заморозку активов, запрет на ведение бизнеса с неугодным лицом, запрет на кредитование, инвестирование и посещение страны. Учитывая статус Штатов как мирового финансового центра и любовь Центробанка и Минфина к вложению бюджетных денег в американские облигации, рычагов давления на Россию у вашингтонского обкома предостаточно.

На практике попавшая под санкции российская компания лишается не только каналов притока денег из США. Она становится персоной нон-грата, с ней чураются работать западные инвестфонды и предприятия. Под ударом оказывается главным образом зарубежный бизнес, ведь почти все крупнейшие российские компании экспортноориентированные и считают выручку в долларах.

В чем заключается цель подобных мер? Во-первых, после присоединения Крыма к РФ США стремятся как минимум экономически изолировать нашу страну. В 2014 году, когда были приняты первые санкции, отечественным энергетическим и оборонных корпорациям закрыли доступ к западным кредитным линиям и высоким технологиям. Фактически нашу страну едва не отрезали от мирового финансового рынка и hi-tech-индустрии. Катастрофа была предотвращена благодаря помощи, оказанной правительством РФ.

Во-вторых, формально декларируемая политическая задача США сводится к тому, чтобы Москва согласилась на статус-кво 2013 года, то есть вернула Крым Украине и прекратила поддержку непризнанных республик Донбасса. В реальности (и зачастую это не слишком скрывается официальными лицами) Вашингтон вынес приговор Владимиру Путину.

Политика кнута

Вся текущая американская политика так или иначе подчинена тому, чтобы свергнуть президента и поставить на место главы государства куда более лояльную фигуру. Даже прогосударственные эксперты не под запись признают, что «Крымнаш» был для заокеанского обкома красной линией. Такой дерзости от русских в Вашингтоне не ожидали, и до сих пор действия США носят эмоциональный и тенденциозный характер.

Как неоднократно писала РП, парадокс ситуации вокруг Крыма состоит в том, что в феврале-марте 2014 года Москва не изменила баланс сил в Европе. Кремль принял лишь ответную на Майдан меру, не совершив какого-то невероятного поворота в сторону национальных интересов. Ссориться с Западом и вкладывать больше денег в собственную экономику российский бизнес не собирался. Но антироссийская истерика продолжает набирать все новые и новые обороты.

«На мой взгляд, истина в том, что Запад сам отталкивает от себя российский истеблишмент, который до 2014 года был не слишком-то лоялен президенту. Это прагматичные и если угодно — циничные деловые люди, ни о каком патриотизме здесь всерьез не говорят. Этим людям по большому счету плевать чей Крым, и этот подход можно понять. У богачей и отдельных госдеятелей интерес сводиться к максимизации прибыли. Но санкции, которые обрубают им доступ к финансам и рынкам, возымели тот эффект, который США, видимо, не ожидали», — отметил в беседе с РП близкий к Кремлю политолог.

По мнению собеседника нашего издания, богачи и бюрократия осознали, что без Путина их положение значительно ухудшится. Госпереворот, которого добиваются США, неизбежно приведет к появлению в РФ класса новых хозяев, которые будут раздавать лакомые куски экономики зарубежным компаниям и узкой прослойке ультра-лояльных российских олигархов. Нынешняя постельцинская элита выступает категорически против нового передела собственности.

«Вашингтон использует весьма эффективно кнут, но забыл про пряник. И это стратегическая ошибка. Сами того не желая, российские бизнесмены и чиновники сплотились вокруг президента. Аналогичные процессы происходят и в обществе. Показателем этого стали 78% на прошедших выборах главы государства. Да, многие недовольны текущей ситуацией в России, власть есть за что критиковать, но почти все понимают, что с победой американцев будет только хуже», — резюмировал эксперт.

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