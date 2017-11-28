Путин озаботился свалками

Проблему вывоза бытового мусора поднял на совещании с главой Минприроды Сергеем Донским президент России Владимир Путин. Глава государства потребовал не допускать случаев, когда вместо закрытых свалок мусор начинают свозить в другие места рядом с жильем.

«Нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить, на неподготовленные площадки, опять рядом с жильем и так далее. Это вызывает абсолютно законную негативную реакцию людей», - цитирует слова Путина агентство ТАСС.

В свою очередь, глава Минприроды заверил президента, что работа по свалкам активно ведется, и до конца 2017 года все вопросы должны быть решены. При этом Донской отметил, что без строительства новой инфраструктуры нынешний объем отходов утилизировать будет сложно.

Проблема бытового мусора попала в поле зрения Владимира Путина летом, когда во время президентской прямой линии местные жители пожаловались на полигон Кучино, что в подмосковной Балашихе. Тогда Путин потребовал закрыть свалку в течение месяца. Еще не успели остынуть софиты после эфира, как глава Подмосковья Андрей Воробьев лично отправился на свалку с инспекцией.

Закрытие одного из крупнейших мусорных полигонов Подмосковья, который видно даже из космоса, стояло в планах на 2018-2019 годы, однако сперва нужно построить мусоросжигательный завод. Много лет жители окрестных районов жалуются на невыносимый запах, но после того, как полигон по распоряжению Путина перестал принимать мусоровозы, лучше не стало.

По словам специалистов, занимающихся проблемой рекультивации полигона, обезвреживание свалки в Кучино может занять до 20 лет, после чего земля станет безопасной для использования человеком.

Жители близлежащих районов Подмосковья не только не избавились от неприятного запаха, но и столкнулись с другой проблемой. На протяжении нескольких месяцев в соседнем Люберецком районе, к примеру, было невозможно вызвать мусоровоз для утилизации строительных отходов – операторы отвечали: некуда везти, извините. На данный момент мусоровозы снова в деле. Но это, разумеется, не означает, что мусора стало меньше: не везут на полигон Кучино – значит, складируют где-то еще.

При этом почти все официальные подмосковные полигоны давно переполнены, а неофициальные – во-первых, не обслуживаются должным образом, во-вторых – могут возникать в самых неожиданных местах, в том числе вблизи от жилых домов. К слову, почти 20% российского мусора производится именно в Подмосковье.

По России ситуация с мусором в целом не лучше. 94% мусора просто складируются на полигонах, процент переработки ничтожен, а граждане, даже если и желают сдавать мусор раздельно, зачастую не могут этого сделать, так как процесс сбора мусора для переработки налажен далеко не везде.

Во время следующей президентской линии, надо думать, будет немало звонков от граждан со всей России с просьбой разобраться с мусором. Почему для ее решения нужна воля президента? И хватит ли силы слова главы государства, чтобы миллионы кубометров бытовых отходов если не рассосались волшебным образом, то хотя бы лишний раз не осложняли жизнь россиянам своим запахом, сточными водами и пожарами?

Пока что проблему мусора предлагается решать постройкой мусоросжигательных заводов да новыми полигонами. Так, в Новой Москве, недалеко от Троицка, будет построен самый большой мусорный полигон во всей Московской области под названием «Малинки», который рискует не только стать «новым Кучино», но и переплюнуть его. Если Кучино принимал около 650 тысяч тонн отходов в год, то Малинки примут аж до 1 миллиона тонн мусора.

Заявленное строительство мусоросортировочных комплексов, целых 13 штук в Подмосковье, конечно, должно порадовать экологов, но это все – лишь смутные перспективы. Пока в России перерабатываются столь ничтожные 4% мусора - разница будет лишь в том, что стекло поедет отлеживаться на мусорный полигон отдельно от целлофановых пакетов, которые поедут в другом мусоровозе, только и всего. Похоже, чтобы изменить экологическое самосознание россиян в масштабах всей страны – и правда, без чьей-то очень сильной воли не обойтись.

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