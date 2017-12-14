Путин ответил

Пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным началась 14 декабря в 12 часов, глава государства в прямом эфире отвечает на самые злободневные вопросы. Накануне пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Владимирович готовился к конференции без сна и отдыха последние двое суток. Что же расскажет глава государства?

«Русская Планета» рассказывает о самых актуальных, интересных и необычных ответах президента в режиме онлайн.

Зал уже заполнен, аккредитовано 1640 журналистов со всех стран мира.

Впервые в истории конференции сидячих мест в зале всем не хватило. Часть журналистов перешли смотреть трансляцию в пресс-центр.



На вопрос журналиста Коммерсанта, от какой партии Вы собираетесь балотироваться, и правда ли что в партии есть разногласия? Глава государства ответил, что будет самовыдвиженцем, он также пояснил что, как и везде разногласия есть везде. Кроме того президент отметил, что хотел бы видеть в стране конкуренцию в политической системе, также как и в экономике. Путин заметил, что реальной конкуренции для власти в России действительно нет.

Президент объяснил, что молодые люди не идут в политику, так как многие из них не знают даже, что происходило в 90-е и 00-е годы.

По его словам, оппозиция должна что-то предложить, чтобы сделать жизнь людей еще лучше. Лидеры внесистемной оппозиции пугают народ эфемерной крикливой повесткой дня, в которую люди не верят, но президент добавил, что рано или поздно такие люди все же появятся.

Владимир Путин, в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о коррупции.

По его словам, в тюрьмах сидят целые корпуса сотрудников-коррупционеров из правоохранительных органов, но на их места, пришедшие новые сотрудники продолжают вести себя также.

Президент признал, что пока сам не знает, как решить ситуацию, но решения ищутся.

Путин: «Россия преодолела рецессию в экономике и перешла в стадию уверенного развития».

На вопрос Натальи Никитиной из Федерал Пресс о центральном банке, напомним «Русская Планета» следит за деятельностью регулятора, корреспондент уточнила, что сейчас происходит чистка банковского сектора, не только частных, но и государственных банках, в связи с этим возникает вопрос, кто следит за деятельностью Банка России?

Глава государства, отметил, что надзор за регулятором по закону не предусмотрен, это очень важно и полезно для экономики, о чем предложил поговорить позднее. Владимир Владимирович отметил что, тем не менее контроль со стороны надзорных органов, например прокуратуры, все таки есть. Более того, до президента доходила информация о крупных нарушениях, однако, подтверждения этой информации Владимир Владимирович не видел.

Владимир Путин отвечая на вопрос, про очереди в детские сады отметил, что очередь сократилась с полумиллиона до 63000, кроме того, глава государства отметил, что в майские указы выполняются.

Глава государства: "Мы обеспечим свою безопасность не втягиваясь в гонку вооружений и не разбирая бюджет"

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