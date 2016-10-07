И пушки говорят, и музы не молчат

Голос Следственного Комитета, самый красноречивый спикер в истории правоохранительных ведомств России и просто человек, как оказалось, недюжих талантов – генерал Владимир Маркин все же написал рапорт об отставке и теперь войдет в руководство холдинга «Русгидро». Что потеряем и приобретем мы, простые смертные, от этой громкой отставки разбиралась «Русская Планета.

Прежде всего, в характерном для себя «креативном» стиле сам Владимир Иванович в своем «Твиттере» назвал свою еще пару недель назад анонсированную отставку «привалом». Догадайтесь, мол, сами: то ли кокетливая описка в одной букве, то ли, что называется, «счастье привалило», то ли Бог знает что еще, о чем сам герой дня распространяться пока не спешит.

При этом сама история с отставкой номинально далеко не самого высокого чина в ведомстве оказалась погружена в атмосферу сенсационной таинственности. И понятно почему, ведь тут имел место тот самый случай, когда не место красило человека, а вовсе даже наоборот. Совершенно проходную должность «официального представителя» бесспорно талантливый медийщик Маркин превратил в настоящее событие.

И это ему настолько удалось, что, когда настал час пересудов о возможном уходе Маркина, тут же – в унисон - понеслись и слухи об отставке его шефа Александра Ивановича Бастрыкина. И авторов такого прогноза не смутила даже аппаратная неравнозначность персон, но что поделать, когда сам Маркин стал де-факто лицом главного следственного ведомства. И теперь, если отставка главы СКР все же случится – наверняка, тут можно биться об заклад, это опять же будет в том или ином контексте сопряжено с предыдущим уходом главы пресс-службы.

Итак, уход Маркина с должности «официального представителя» СКР – потеря, в первую очередь, для тех, кто будет тосковать по улетучившейся из коридоров ведомства столь же нехарактерной, сколь же и любимой журналистами творческой атмосфере. Когда комментарий к самому, казалось бы, прозаическому событию становился настоящим произведением риторического искусства.

Казалось бы, как можно было оригинально прокомментировать известное событие с задержанием при получении крупной суммы денег губернатора Кировской области Никиты Белыха? Событие это было резонансное и генерал Маркин не поскупился на обличительный стиль по лучшему подобию старых добрых газетных передовиц: «Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения – “Взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка она и в Африке взятка”», - написал тогда Маркин.

И как тут не поаплодировать мысленно прекрасной попытке переложить один из распространенных в следственной среде метод определения незаконного получения денег («…но иногда светится») на фольклорные ноты.

Обратила на себя внимание, помнится, и очень личная подача комментария к трагедии на Сямозере, где в середине июня нынешнего года погибли 14 детей: «Гарантирую, что все так или иначе причастные к этой трагедии понесут заслуженное наказание. Впрочем, даже это вряд ли будет каким-либо утешением для родителей, но может быть хотя бы еще одним предупреждением тем, кто занимается подготовкой и организацией детского отдыха. И если у кого-то нет возможности и квалификации для того, чтобы гарантировать стопроцентную безопасность детей, лучше сразу откажитесь. Не берите грех на душу!»

Впрочем, настоящую отдушину журналист по образованию и генерал юстиции по должности находил в собственных статьях для, например, газеты «Известия», где хотя и маркировался по своей официальной должности, но выступал все же скорее как гражданин, лднозначно не равнодушный к судьбе своей страны. Не забывал генерал-публицист и про свою «альма-матер» - газету «Вечерний Челябинск», где многие-многие годы назад начинал оттачивать перо. Весной нынешнего года на страницах этого издания появилась статья за авторством нашего героя «Судьба России или Тайный Тысячелетний План», где Владимир Иванович обстоятельно изложил свое видение стратегии противостояния нападкам с Запада.

Конспективно самую суть он привел в самом финале своей публикации: «Самая главная Тайна нашего Плана, почему никакие враги никогда нас не победят, — это невозможность заразить наших людей нелюбовью к людям, к соседям, разжечь военный психоз или националистический угар. Пусть даже не надеются, что на информвойну мы ответим симметрично, начнем врать и манипулировать, хамить, деградировать. Право, правда и готовность за них сражаться — вот наше главное оружие в войне за доверие всех людей доброй воли. А злые пусть и дальше нас боятся».

Но в самом генерале Маркине ценного бойца на информационной войне за честь России, похоже, так и не разглядели. Кричал, взывал, внушал – а в ответ тишина. Возможно, на новой ниве таланты то ли изгнавшегося, то ли изгнанного «официального представителя» раскроется в новой плоскости и мы будем читать узкоадресованные, но столь же пламенные обличения по ситуациям на ГЭС и тем чиновникам, что «ставят палки в колеса» энергетической отрасли?

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