Пугающие контуры завтрашнего мира
фото: life.ru

фото: life.ru

Путин провозгласил Россию центром мирового антиглобализма

Ежегодная встреча президента России с экспертами и политиками, в том числе западными, в этом году получилась по-своему знаковой. Никогда еще дыхание Холодной войны не ощущалось столь явственно: опасения по поводу вступления России и США в открытое противостояние давно перешли из конспирологических курилок в мейнстрим и обсуждаются в том числе на федеральных каналах.

Встреча состоялась в минувший четверг в сочинском курорте «Красная поляна». Главная тема обсуждений в этом году звучала так: «Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира». И Путин достаточно четко и однозначно охарактеризовал эти контуры. «Жителям разных стран и континентов будущее, к огромному нашему сожалению, чаще всего кажется смутным и мрачным. Будущее не зовет, оно пугает».

Изменившаяся внешнеполитическая ситуация заставила больше говорить о мировых проблемах, нежели о внутренних. Много вопросов было об Украине. Заявление Путина о том, что Россия уважает частную собственность, и поэтому липецкая фабрика «Рошен», принадлежащая Петру Порошенко, продолжает работать, вызвало бурю возмущений в соцсетях. Однако было и другое заявление президента – о том, что русские и украинцы один народ. «Нас сначала разделили, а потом стравили. Но мы сами в этом виноваты. И мы должны сами найти выход из этой ситуации. И мы этот выход найдем», - заверил Путин. Хотелось бы верить.

Одной из главных угроз стабильности мира в целом Владимир Путин назвал созданную еще во времена «Холодной войны» систему безопасности. После распада СССР и его перехода к политике открытости исчез сам принцип, разделяющий его и весь западный мир. Однако созданная тогда система завела мир в тупик.

«Можно было бы сделать что-то по-другому? Да, можно. Был такой немецкий политик.., известный деятель социал-демократической партии Германии, он вёл тогда дискуссию с руководством СССР. И он тогда говорил.., что в Европе должна быть создана новая система безопасности, помимо НАТО надо создать ещё структуру, в которую входил бы и Советский Союз и те страны, которые выходят из Варшавского договора, но с участием США, чтобы она была сбалансированной», — сказал Путин.

В итоге, по его словам, вся система получилась направлена против СССР, а точнее – против России. Главный шаг, который нужно сделать, чтобы преодолеть этот дисбаланс – установление реальной многополярности. «Мне бы очень хотелось, чтобы это было именно так, и чтобы мир действительно стал многополярным, и чтобы учитывались мнения всех участников международного сообщества. Маленькая это страна или большая, должны быть единообразно понимаемые общие правила, которые должны гарантировать суверенитет и интересы народов», добавил президент.

Посетовал Путин и на тех, кто постоянно нарушает правила игры в международном сообществе. Например, пренебрегают уставом ООН – намекая на действия США в Югославии, Афганистане и Ливии, а также в Сирии. По его мнению, после развала СССР Соединенные Штаты решили, что отныне им можно ни с кем не согласовывать кардинальные вопросы, что и привело к росту хаоса в мире.

Об Америке российский президент говорил немало. Критиковал за непрозрачность выборов и отсутствие реальной демократии. Заодно ответил экспертам на многочисленные обвинения во вмешательстве в предвыборный процесс в Штатах.

«Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может повлиять на выбор американского народа? Это что, банановая страна? Это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста», - обратился Путин к гостям. Хотя, положа руку на сердце, с точки зрения простых обывателей, исходя из картинки, которую представляют американские СМИ и масскульт, Россия – мощная держава, с сильнейшей киберармией в мире, способная влиять на все мировые процессы. Так что здесь Владимир Владимирович явно поскромничал.

Один из главных вызовов, стоящих сегодня перед миром – расхождение в чаяниях народов западных стран с интересами их национальных элит. «Элита словно не замечает углубляющегося расслоения в обществе и размывания среднего класса и при этом насаждает идеологические модели, которые, на мой взгляд, разрушают культурную, национальную идентичность.

А в некоторых случаях, в некоторых странах и жертвует национальными интересами, отказывается от суверенитета в обмен на благосклонность сюзерена», - сказал Путин. Интересно, что, если приложить описание разлада элит с народом к внутрироссийской ситуации, смысл сказанного президентом не изменится.

В конечном итоге Запад сам лепит из России врага, представляя ее в образе бунтаря – и этот образ простые люди по всей планете находят крайне привлекательным, а Россия для них – единственная сила, которая может противостоять наднациональным мировым элитам. Таким образом, Путин обозначил Россию, ни много ни мало, как центр мирового антиглобализма.

Заявление сильное – почти как знаменитая «Мюнхенская речь» президента. Правда, с той замой речи прошло уже почти 10 лет – достаточно много, чтобы сказанные тогда тезисы нашли хотя бы частичное, но реальное воплощение в сегодняшнем дне, особенно в наше время, когда все мировые процессы протекают намного быстрее, чем раньше. С этой точки зрения заявления Путина можно рассматривать если не как предвыборные, в ожидании 2018 года, то как минимум в качестве программных.

А это значит, что будущего преемника можно будет легко вычислить по антиглобалистской повестке и, быть может, по переиначенному предвыборному лозунгу Трампа – «Make Russia great again». Потому что давно пора.

Теги:
Места: Россия
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